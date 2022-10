Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Messico 2022)

Domenica sera ancora una volta in compagnia della diretta Formula 1, che oggi è protagonista sul circuito di Città del Messico, dove si corre il Gran Premio del Messico 2022, il ventesimo appuntamento del Mondiale 2022. La passione del pubblico messicano e un tracciato dove i sorpassi dovrebbero essere “facili” aiuteranno lo spettacolo sebbene Max Verstappen già da due gare è campione del Mondo per il secondo anno consecutivo e domenica scorsa ad Austin è stata incoronata pure la Red Bull tra i Costruttori. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato di Città del Messico avrà luogo alle ore 21.00 italiane, cioè quando nella capitale messicana saranno le 14.00 del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Messico. Altro dettaglio formale è il fatto che già dall’anno scorso la corsa è intitolata alla città e non allo Stato, quindi seguiremo in realtà la diretta Formula 1 del Gran Premio di Città del Messico 2022.

Diretta Formula 1/ Qualifiche Gp Messico 2022: pole position per Verstappen!

Questa pista piace molto alle Red Bull e Max Verstappen ci ha già vinto per tre volte, compreso il successo dell’anno scorso che fu fondamentale verso il primo iride, stavolta però il pubblico di casa vorrebbe vedere Sergio Perez “capitano”. Ci sarà poi una Ferrari che vorrà tornare a vincere in Messico per la prima volta dai tempi di Alain Prost anche per celebrare il GP numero 100 per Charles Leclerc, senza dimenticare che questo sarà anche uno degli ultimi tentativi di Lewis Hamilton per non chiudere una stagione senza vittorie per la prima volta in tutta la sua carriera. Insomma, la diretta Formula 1 offre sempre tanti spunti, anche quando i due obiettivi principali sono già stati assegnati con enorme anticipo…

Diretta Formula 1/ Prove libere FP2 video streaming live: Russell davanti a Tsunoda

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Messico c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Città del Messico con la Formula 1 in streaming e tv.

DIRETTA FORMULA 1/ Verstappen vince il GP USA! Red Bull campione del mondo!

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Messico sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 22.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI CITTÀ DEL MESSICO

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.304 metri, per un totale di 305,354 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1 per dare il via al Gran Premio del Messico 2022, diamo un rapido sguardo anche al circuito che ospita la gara di questa domenica, ovvero il tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Qui si è tornati a correre dopo una lunghissima assenza solamente a partire dal 2015, nel 2020 ecco una nuova interruzione per Covid ma è sempre bello tornare in Messico, con un pubblico appassionato che spingerà soprattutto l’idolo di casa Sergio Perez.

Circuito piuttosto breve, ma in ogni giro saranno da affrontare ben 17 curve. Non si tratta comunque di un circuito tortuoso, ad eccezione del tratto finale: prima ci saranno anzi anche due rettilinei molto lunghi, quello del traguardo che misura ben 1,2 km e quello compreso fra le curve 3 e 4, sui quali potrà essere utilizzato il Drs, così come anche nel tratto compreso tra le curve 11 e 12, dunque avremo tre zone di attivazione del Drs (ma solo due detection point, quello prima del traguardo vale per le prime due zone). Attenzione anche all’altitudine (siamo oltre i 2.200 metri di quota), che influenzerà sia l’aerodinamica sia la velocità massima: fattore importante perché le monoposto di Formula 1 non sono certamente abituate a correre a certe altezze che altrove nel mondo già significherebbero alta montagna – qui invece siamo sul vasto altopiano che ospita la megalopoli di Città del Messico.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista, la Brembo avvisa che il circuito di Città del Messico è da considerarsi molto impegnativo per gli impianti frenanti, con un indice di difficoltà pari a 4 in una scala da 1 a 5, con i piloti che impiegano nelle frenate circa il 20% del tempo sul giro. Secondo i tecnici Brembo l’altitudine alla quale sorge l’Autodromo Hermanos Rodriguez non dovrebbe essere un problema, pur dovendo stare attenti alla scarsa densità dell’aria, invece saranno i picchi di velocità a mettere duramente alla prova gli impianti frenanti. I freni entrano in funzione in appena nove delle 17 curve della pista, ma quattro di essere sono altamente impegnative, tra le quali naturalmente quella alla curva 1, al termine del lungo rettilineo del traguardo, poi anche le frenate alle curve 4 e 12 meritano una citazione.

Passando poi alle gomme, Pirelli ha portato a Città del Messico le tre mescole ‘di mezzo’ fra quelle disponibili, escludendo dunque la più morbida e la più dura delle cinque: avremo allora C2, C3 e C4, una scelta che ricalca quella effettuata già l’anno scorso, in occasione della precedente visita della Formula 1 in Messico. Frenate e trazioni sono elementi chiave all’Autodromo Hermanos Rodríguez, di conseguenza negli ultimi anni Pirelli non ha più portato da queste parti la mescola più morbida C5, che abbiamo visto per l’ultima volta a Città del Messico quattro anni fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Messico 2022 sul circuito di Città del Messico sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA