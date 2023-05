Diretta Formula 1/ Gp Miami live video streaming: Verstappen è già in zona podio

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI MIAMI 2023: VERSTAPPEN È GIÀ IN ZONA PODIO

Continua inesorabile la rimonta di Max Verstappen che è salito in quarta posizione e ha messo nel mirino la Ferrari di Carlos Sainz e l’Aston Martin di Fernando Alonso. Pierre Gasly ha provato disperatamente a tenere dietro il due volte campione del mondo di Formula 1 ma ha dovuto alzare bandiera bianca finendo per essere sorpassato anche da George Russell che così si riprende il quinto posto. Charles Leclerc continua invece a lottare con Kevin Magnussen che non gli rende la vita facile, la Haas è velocissima sul dritto e anche con il DRS spalancato il monegasco non riesce a sopravanzarlo, dietro di loro arriva anche Esteban Ocon che non vede l’ora di recitare il ruolo del terzo incomodo. Gara anonima per Lewis Hamilton che è ancora tredicesimo, bloccato dalla Williams di Alexander Albon, stesso discorso per Lance Stroll che sta perdendo un’infinità di tempo alle spalle dell’Alfa Romeo di Zhou Guanyu. In tutto ciò, Sergio Pérez è sempre al comando del Gran Premio di Miami con un vantaggio comunque risicato sugli inseguitori. {agg. di Stefano Belli}

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Miami c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Miami con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Miami sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 23.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI MIAMI 2023: CHE SORPASSO DI VERSTAPPEN!

Mancano ancora 50 giri alla fine del Gran Premio di Miami eppure abbiamo già la foto-simbolo della giornata: il memorabile doppio sorpasso di Max Verstappen ai danni di Kevin Magnussen e Charles Leclerc che sul rettilineo principale vengono letteralmente sverniciati dalla Red Bull numero 1. Il campione del mondo in carica di Formula 1 guadagna due posizioni in un colpo solo e si mette a caccia di George Russell con l’obiettivo di restituirgli il favore ricevuto da lui nella sprint race dello scorso weekend a Baku. Il monegasco accusa il colpo e si accoda alla Haas del danese, lì davanti Sergio Pèrez fa l’andatura senza scrollarsi di dosso Fernando Alonso e Carlos Sainz che non lo perdono di vista. L’intruso, per così dire, è uno splendido Pierre Gasly che occupa la quarta posizione. Esteban Ocon e Valtteri Bottas completano la top 10, Nico Hülkenberg prova a entrare in zona punti tirando la staccata all’Alfa Romeo del finlandese ma sbaglia la frenata e va lungo, rientrando sulla sede stradala appena davanti ad Alexander Albon. La gomma soft non sembra funzionare, tant’è vero che Lando Norris e Oscar Piastri sono costretti ad anticipare la sosta ai box, la hard invece sta facendo penare Lance Stroll che continua a veleggiare intorno al sedicesimo posto. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI MIAMI 2023: PÉREZ PRENDE SUBITO LA TESTA DELLA CORSA

Allo spegnimento dei semafori Sergio Pérez prende subito la testa del gruppo davanti a Fernando Alonso e Carlos Sainz mentre Pierre Gasly e George Russell scavalcano Kevin Magnussen che ha perso un paio di posizioni e viene attaccato anche da Charles Leclerc, nelle retrovie contatto tra Lando Norris (l’unico, assieme al suo compagno di box Oscar Piastri, ad aver scelto la soft per questo primo stint di gara) e Nyck de Vries che scivolano in fondo al gruppo, problemi pure per Logan Sargeant che nel corso del 3^ giro è costretto a rientrare nei box per sostituire l’ala anteriore. Max Verstappen, che al via del Gran Premio di Miami ha montato la gomma bianca, è sempre nono, nessun passo in avanti nemmeno per Lewis Hamilton che al pari del figlio di Jos è partito con la hard così come Lance Stroll chiamato a una rimonta difficile dopo aver toppato le qualifiche di ieri. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI MIAMI 2023: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA!

A pochi minuti dal via del Gran Premio di Miami, quinto appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, riassumiamo quanto accaduto ieri nelle qualifiche che hanno assegnato la pole position a Sergio Pérez. Un verdetto davvero sorprendente e contro ogni pronostico, considerando che dall’inizio del weekend il messicano non è mai stato particolarmente brillante, evidentemente però in questo periodo gli gira tutto bene. Nell’ultima manche è arrivato il primo errore di Max Verstappen che ha dovuto quindi abortire il giro. Il campione del mondo in carica, con il senno di poi, non avrebbe di sicuro alzato il piede, visto l’incidente di Charles Leclerc che a un minuto e mezzo dalla fine ha provocato l’interruzione della Q3, impedendo a tutti gli altri di migliorarsi. Il figlio di Jos è rimasto così con il classico cerino in mano e partirà quindi dalla quinta fila. La superiorità imbarazzante della Red Bull gli consentirà comunque di rimontare facilmente e riportarsi in fretta a ridosso dei primi, ma poi non sarà semplice neanche per lui superare il suo compagno di box, sin qui l’unico in grado di scalzarlo dal gradino più alto del podio, come già accaduto a Jeddah e a Baku.

In pista non ci saranno soltanto le Red Bull, ovviamente: la pioggia caduta nella notte ha “lavato” l’asfalto togliendo tutta la gommatura che si era depositata nei giorni scorsi, per cui è come se si ricominciasse da zero visto che i dati raccolti sin qui sui vari assetti e sul comportamento degli pneumatici non servono più a niente. Anche durante la gara sono previsti dei brevi rovesci che potrebbero rimescolare ulteriormente le carte in regola e il primo ad approfittarne potrebbe essere Fernando Alonso. La ricerca della vittoria numero 33 è diventata un’ossessione per l’asturiano il cui ultimo successo – al volante della Ferrari – risale al Gran Premio di Spagna del 2013 – parliamo veramente di un’epoca fa. Quest’anno il bi-campione del mondo ha nuovamente a disposizione una vettura competitiva (grazie all’intuizione di Lawrence Stroll che ha ingaggiato diversi tecnici e ingegneri provenienti dal mondo Red Bull) che lo mette nelle condizioni di lottare per le posizioni di vertice e finora ha sempre ottenuto il massimo risultato raggiungibile.

E gli altri? La Mercedes ha già dato appuntamento a Imola dove si presenterà con una versione B della sua W14 che nelle prime quattro tappe stagionali ha raccolto solamente un podio in Australia con Lewis Hamilton. Qui a Miami le Frecce Nere stanno pagando dazio, tant’è vero che il sette volte iridato non è riuscito nemmeno a centrare l’ingresso in Q3 con il solo George Russell a tenere alta la bandiera del team di Brackley, senza comunque ottenere un piazzamento di rilievo. L’Alpine ha dato qualche segnale di ripresa dopo il disastroso weekend di Baku con Pierre Gasly che proverà a riscattare un inizio di campionato al di sotto delle aspettative. Che in casa Haas sono parecchio alte grazie alla seconda fila agguantata da Kevin Magnussen nella giornata di ieri. La McLaren invece non vede l’ora che arrivi lunedì per concentrarsi sui prossimi appuntamenti europei, dove Lando Norris e il debuttante Oscar Piastri punteranno a tornare tra i protagonisti. Speriamo che questi 57 giri ci riservino più emozioni di quelli di domenica scorsa, quando a un certo punto sembrava di assistere a una corsa di endurance… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1: SPERANZA FERRARI!

Domenica sera (italiana) nel segno della diretta Formula 1 con il Gran Premio di Miami 2023, un appuntamento molto atteso perché dopo la rinascita (almeno parziale) di settimana scorsa a Baku la Ferrari spera di confermarsi su buoni livelli, anche se lottare con la Red Bull è difficile per chiunque in questa stagione, nella quale finora il dominio di Max Verstappen e Sergio Perez è stato ancora più netto che nel recente passato. Per la Formula 1 gli Stati Uniti sono inoltre un mercato sempre più importante, aspetto da non sottovalutare specie in una stagione che dal punto di vista strettamente sportivo rischia di non riservare troppe emozioni.

Il quinto appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Miami alle ore 21.30 italiane, cioè quando in Florida saranno le 15.30 locali, considerato che ci sono sei ore di fuso con la metropoli americana. Ci sono stati segnali di risveglio quindi da parte della Ferrari a Baku, però il rischio è che si lotti solo per essere la seconda forza dietro la Red Bull. Un anno fa vinse Max Verstappen davanti alle due Ferrari, adesso l’olandese deve tenere a bada un Perez che vuole rendere vibrante il duello interno. Questi dunque sono i temi principali, che cosa ci dirà la diretta Formula 1 oggi?

DIRETTA FORMULA 1, GP MIAMI 2023: LE CARATTERISTICHE

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2023, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che naturalmente è ancora abbastanza una novità per il Circus, essendo solamente alla sua seconda apparizione nel calendario iridato dopo quella del 2022, anche in quel caso ad inizio maggio: la gara di Miami si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,206 km. Si tratta di un circuito cittadino, ma che non utilizza strade aperte al traffico: siamo nella vasta area di proprietà di Stephen Ross, patron della squadra di football americano Miami Dolphins, attorno al loro stadio di casa che è l’Hard Rock Stadium.

In totale le curve del Miami International Autodrome sono 19, ma nonostante questo si annuncia come un circuito piuttosto veloce. Inoltre ci saranno ben tre zone nelle quali si potrà attivare il Drs sul circuito di Miami. La prima sarà naturalmente il rettilineo del traguardo, poi di nuovo si potrà attivare il Drs tra le curve 9 e 11, infine si potrà utilizzare l’ala mobile anche nella seconda parte del lunghissimo rettilineo fra le curve 16 e 17, che sarà uno dei tratti più caratteristici del circuito e potrebbe agevolare moltissimo chi prenderà la scia per cercare il sorpasso. Quanto alle gomme, Pirelli per Miami ha scelto le tre mescole “centrali”, cioè la C2 come dura, la C3 come media e la C4 come soft. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Miami 2023 sta per cominciare…











