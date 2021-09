Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Olanda 2021)

DIRETTA FORMULA 1, POLE DI VERSTAPPEN

E’ ancora spazio per la diretta della Formula 1, oggi domenica 5 settembre 2021: a Zandvoort si accenderà la gara del Gran premio d’Olanda 2021, 13^ tappa del campionato del mondo e ovviamente non vediamo l’ora di dare la parola alla pista. Protagonista sicuro sull’iconico tracciato oranje, dove torniamo dopo oltre 36 anni di attesa, non può che essere il padrone di casa Max Verstappen, che dopo i fatti di Spa spera oggi di salire sul primo gradino del podo e strappare al rivale Lewis Hamilton la leadership della classifica iridata, tra schiere di appassionati in festa.

Pure i due al solito non saranno i soli protagonisti e siamo sicuri che saranno grandissime scintille questa domenica 5 settembre 2021. Va allora ricordato per la diretta della Formula 1 che la gara del Gran Premio d’Olanda 2021 da Zandvoort comincerà alle ore 15.00 precise, come accade sempre per le prove in Europa.

DIRETTA FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La Formula 1 sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che detiene i diritti per la nona stagione consecutiva.

Per il Gran Premio d’Olanda in particolare poi, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky: infatti su Tv8 la corsa sul tracciato di Zadvoort non sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro dovrà dunque attendere qualche ora per la differita. Pure siamo sicuri che ne varrà la pena: dopo le scintille occorse nei giorni scorsi, la gara di oggi certo ci offrirà un grandissimo spettacolo, con il padrone di casa Max Verstappen pronto a realizzare l’impresa ed ad operare il sorpasso su Hamilton nella classifica del mondiale piloti. Con i due pure i riflettori oggi si poseranno anche sulle Ferrari di Sainz e Leclerc, a cerca di riscatto e pure su giovani talenti come Lando Norris e George Russell, con quest’ultimo che ha davvero fatto entusiasmare il pubblico a Spa.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, lo abbiamo accennato prima: purtroppo la prova di Zandvoort non è stata inserita nella lista degli eventi visibili in chiaro e in tempo reale sul digitale terrestre. Il Gran premio d’Olanda 2021 della formula 1 sarà dunque disponibile su Tv8 dal circuito di Zandvoort, solamente in differita alle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE PROVE LIBERE 3

La terza ed ultima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2021 ha riservato parecchie sorprese, ma anche tante conferme. Partendo dalle certezze è stato infatti il padrone di casa Max Verstappen a dominare la finestra con un tempo record sul circuito di Zandvoort riempito da migliaia di tifosi orange giunti per dare il sostegno all’idolo olandese. In 1:09.623 il pilota porta la sua Red Bull davanti alle Mercedes, che seguono con mezzo secondo di ritardo con Bottas e sette decimi per Hamilton.

Le sorprese invece hanno visto protagonisti prima Alonso e poi Sainz. I due spagnoli sono stati i due volti della sessione, uno sorridente e l’altro piuttosto amaro. Il pilota Alpine ha infatti stupito riuscendo a conquistare più volte il miglior tempo, salvo poi concludere la sessione col quinto tempo dietro alla Red Bull di Perez e davanti alla McLaren di Norris. Il ferrarista ha invece dovuto salutare la FP3 a causa di un duro impatto con le barriere di protezione in curva 3 non appena uscito in pista. Monoposto distrutta e tanto lavoro per i meccanici del box di Maranello che hanno fatto di tutto per rimettere in sesto la SF21 in vista del prosieguo del weekend che si spera essere migliore di quanto visto in FP3. Anche perché Charles Leclerc, unico ferrarista in pista nella sessione, non è andato oltre il nono tempo.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

La sessione di qualifica del Gran Premio d’Olanda vede trionfare il favorito del weekend, quel Max Verstappen galvanizzato dal tifo di casa tanto da beffare di soli 38 millesimi il leader del mondiale Lewis Hamilton. Una qualifica da record per il pilota olandese, che nel fine settimana di Zandvoort proverà di certo a sorpassare in generale l’iridato britannico, che in gara non si darà di certo per vinto. Seconda fila aperta da Valtteri Bottas, accanto alla sorprendete Alpha Tauri di Pierre Gasly.

Bene anche le Ferrari, tra l’amaro in bocca di Leclerc e il miracolo di Sainz. Terza fila per le “Rosse” di Maranello, col monegasco che partirà quinto e lo spagnolo che attaccherà dalla prima curva dalla sesta casella in griglia. Prestazioni da applausi considerando i limiti della SF21, con Sainz protagonista del “miracolo” grazie ai meccanici che hanno lavorato senza sosta alla sua monoposto dopo i danni alla sospensione anteriore in FP3. Menzione d’onore anche per Antonio Giovinazzi, con l’Alfa Romeo che partirà dalla quarta fila in settima posizione accanto ad Ocon, mentre Alonso e Ricciardo hanno chiuso la qualifica col nono e decimo tempo per completare le prime cinque file sul circuito di Zandvoort.

DIRETTA FORMULA 1, GP D’OLANDA 2021: IL TRACCIATO DI ZANDVOORT

L’attesa è dunque spasmodica: in attesa che si spengano i semafori per la prova oranje della Formula 1, in diretta oggi a Zandvoort, andiamo a dare qualche interessante dettaglio sul tracciato che ci ospita oggi. Vale dunque subito la pena ricordare che dalla partenza alla bandiera a sacchi per il Gp d’Olanda saranno 72 giri per un totale di 306.648 km coperti fino all’atto finale. Segnaliamo infatti che il tracciato, che negli anni ha subito parecchie modifiche, conta ora 4.259 km e che pure registra ora 14 curve, di cui in particolare attirano la nostra attenzione. Facciamo infatti riferimento alle curve 3 e 14 dedicate rispettivamente al precedente direttore del circuito John Hugenholtz e al pilota olandese Arie Luyendyk, che presentano un baking, ovvero un’inclinazione di circa 19°, circa il doppio di quella di Indianapolis, giusto per avere un riferimento. Non sarà dunque affatto facile addomesticare queste curve, che dunque saranno da percorrere a velocità molto elevata (con conseguente stress dei pneumatici ovviamente).

Raccontando ancora del tracciato di Zanvoor, alla vigilia della diretta della formula 1 per il Gp d’Olanda, va posto l’accento anche sul problema della sabbia: il tracciato olandese, dista dalla cittadina di Haarlem solo pochi km ma pure si trova anche a poca distanza dalla costa dei Paesi Bassi e dunque la pista è ben vicina a una spiaggia di dune. Da qui la possibilità che, oltre al mal tempo, pericolo sempre presente in queste zone, sia pure la sabbia a dare fastidio ai nostri beniamini, specie in caso di vento. Un’eventualità affatto lontana ma che di solito si presenta sulla pista del Bahrain, al Sakhir. Non sarà dunque facile per i team preparare la miglior stratega per affrontare il Gp d’Olanda e i pneumatici, tra curve al limite, sabbia e mal tempo saranno certo la chiave di questo banco di prova del mondiale 2021. Ora però mettiamoci comodi: a diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Olanda 2021 sul circuito di Zandvoort sta per cominciare…



