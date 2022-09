Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Olanda 2022)

La diretta Formula 1 da Zandvoort oggi, domenica 4 settembre, sarà naturalmente il piatto forte del weekend perché si corre il Gran Premio d’Olanda 2022, quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Dopo le settimane di pausa estive, gli appassionati si stanno godendo una tripletta di gare consecutive aperta domenica scorsa a Spa Francorchamps e che terminerà fra sette giorni a Monza. Due circuiti leggendari, a confronto dei quali Zandvoort rischia di fare la figura dell’anello debole, in realtà si tratta del recupero di una località che aveva scritto a sua volta la storia della Formula 1, almeno fino al 1985, poi l’Olanda uscì dal giro fino a un anno fa, quando il ritorno di Zandvoort fu celebrato con l’epilogo migliore possibile per i tifosi locali, grazie alla doppietta pole position-vittoria dell’idolo Max Verstappen.

Naturalmente la presenza di Verstappen in Formula 1 costituisce buona parte della spiegazione per cui il Gran Premio d’Olanda è stato “ripescato”: i tifosi Orange affollano i circuiti di gran parte dell’Europa e si meritano di avere una gara di casa, che in questo 2022 rischia di essere già una sorta di passerella per il dominante Max Verstappen, che non sta avendo rivali credibili nella corsa verso il secondo titolo iridato consecutivo, per la scarsa competitività della Mercedes e i troppi guai della Ferrari. Non è ancora tempo di verdetti matematici, ma dopo il trionfo in rimonta a Spa ormai sembra che manchi davvero soltanto il sigillo dell’ufficialità per questo verdetto, oggi la diretta Formula 1 sancirà un altro passo in più in tal senso?

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Olanda c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi dell’appuntamento di Zandvoort per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché ci sarà solamente una differita della gara del Gran Premio d’Olanda, che su Tv8 non sarà visibile in tempo reale: l’appuntamento sarà alle ore 18.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP OLANDA 2022: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI ZANDVOORT

Ricordiamo che il momento più atteso della diretta Formula 1, cioè la partenza della gara del Gran Premio d’Olanda 2022 a Zandvoort, avrà luogo alle ore 15.00, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa. La tradizione del circuito è notevole, ma 36 anni di vuoto sono tanti e magari non è bastata la gara dell’anno scorso per ricordarsi tutto a proposito del Circuit Zandvoort: ricordiamo allora che si tratta di un tracciato piuttosto breve, di conseguenza la corsa si svolgerà sulla distanza di ben 72 giri, ognuno dei quali misura 4.259 metri, per un totale di 306,587 km. Il tracciato è vecchia maniera, veloce e con ondulazioni che sono di fatto quelle della costa olandese, dal momento che Zandvoort sorge sul mare.

La ristrutturazione ha portato altre peculiarità, come una rivisitazione della celebre curva Tarzan, che ricorda una sopraelevata di Indianapolis, a una pista già sede di eventi memorabili come il giro di un certo Gilles Villeneuve su tre ruote. Annotazione pratica molto importante è quella relativa alle due zone nelle quali sarà possibile attivare il DRS se un pilota fosse ameno di un secondo da chi lo precede al Detection Point: la prima è il rettilineo d’arrivo, compresa però di fatto anche l’ultima lunghissima curva, poi il tratto compreso tra le curve 10 e 11.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFORMAZIONI TECNICHE

Quanto ai freni, la Brembo informa che Zandvoort è un circuito mediamente impegnativo, che merita un livello 3 in una scala da 1 a 5. Il tracciato prevede dieci frenate, che certamente non sono brevi in un circuito breve, il tempo speso in frenata è quantificabile in circa 11 secondi al giro e quindi nel 16% del totale e le tre curve più impegnative per l’impianto frenante di una vettura di Formula 1 sono la curva 1, la curva 11 e la curva 9. L’estrema scorrevolezza della pista fa tuttavia sì che ci siano solamente due curve in cui i tempi di frenata raggiungono i 2 secondi, mentre uno dei tratti caratteristici di Zandvoort è la presenza delle curve 3 e 14 con un banking di circa 19 gradi, più del doppio di Indianapolis.

Altre informazioni tecniche molto importanti a proposito della diretta Formula 1 saranno come sempre quelle relative alle gomme. Il fornitore unico Pirelli ha scelto come tre mescole a disposizione dei piloti le C1, C2 e C3, ovvero una scelta che è la più conservativa possibile, escludendo le due mescole più morbide, C4 e C5. Le curve 3 e 14, entrambe con banking, vengono percorse a velocità elevate e sottopongono le monoposto a una combinazione di forze, cioè la deportanza insieme a accelerazioni laterali: ecco il perché di questa scelta prudente, spiegata da Mario Isola. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Olanda 2022 sul circuito di Zandvoort sta per cominciare…











