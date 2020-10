Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Portogallo)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: si corre il Gran Premio del Portogallo 2020 sull’inedito circuito di Portimao, dodicesimo appuntamento del Mondiale 2020 che propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che consente di tornare in Portogallo dopo molti anni di assenza e di girare per la prima volta a Portimao, che debutta nel Circus della Formula 1 come aveva fatto il Mugello circa un mese e mezzo fa. Le incognite di conseguenza sono tante, ma anche gli spunti d’interesse sono tanti su una pista che dal punto di vista tecnico molti hanno paragonato proprio al Mugello. Qualche emozione sarebbe importante per una Formula 1 che non ne regala molte sia nel presente, causa superiorità Mercedes, sia in ottica futura – sia perché l’anno prossimo dovrebbe continuare il dominio Mercedes, sia perché in seguito si ritirerà la Honda e potrebbe essere a rischio addirittura il futuro della stessa Stoccarda. Nel frattempo si cerca l’erede di Jacques Villeneuve (ultimo vincitore in Portogallo ma ad Estoril) nel giorno in cui Lewis Hamilton potrebbe superare Michael Schumacher come numero di vittorie.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portimao sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito portoghese che entra in calendario per la prima volta e sarà il dodicesimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile solamente in differita. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Portimao saranno visibili solo per chi è abbonato alla televisione satellitare, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per la seconda gara del mese di ottobre. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo Lewis Hamilton assesta un altro colpo da KO a Valtteri Bottas. Il finlandese è sempre stato il più veloce nelle tre sessioni di prove libere ma nel momento decisivo è stato il britannico a piazzare l’acuto per prendersi la 97^ pole position da quando corre in Formula 1. Le temperature non elevate della pista di Portimao mettono in crisi la soft, al punto che negli ultimi minuti della Q3 i due piloti Mercedes hanno preferito usare la gomma gialla per fare il tempo. Stessa scelta in Q2 per i due ferraristi, Leclerc e Vettel, con il tedesco che partirà dalla quindicesima casella sulla griglia di partenza ma almeno avrà un vantaggio indiscusso nei confronti di quelli davanti che però dovranno compiere un primo stint di gara molto corto con la mescola più morbida. Il monegasco compie un piccolo capolavoro portando la SF1000 in seconda fila, un risultato notevole considerando il periodo di vacche magre. Vedremo se finalmente la Scuderia di Maranello sarà protagonista o se come al solito sparirà dai radar, soffocata dalla mancanza di potenza della power-unit. La Red Bull punta al podio e magari a qualcosa di più grosso con Max Verstappen, e anche Alexander Albon ha dimostrato di poter rimanere a ridosso dei primi. Saremmo stati curiosi di vedere fin dove si sarebbe spinto Daniel Ricciardo con una Renault rivitalizzata, peccato che durante la Q2 l’australiano si sia girato toccando le barriere con l’ala posteriore, i meccanici non sono riusciti a riparare la macchina in tempo per la terza manche. Da sottolineare l’impresa di George Russell che al volante della cenerentola Williams si toglie il lusso di precedere ben sei colleghi: oltre a Vettel, Raikkonen, Giovinazzi, Grosjean, Magnussen e Latifi hanno chiuso alle spalle del giovane britannico che rischia clamorosamente di rimanere a piedi nel 2021, nonostante il talento cristallino. Che spesso non basta se non hai una valigia di soldi in mano…

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP PORTOGALLO 2020

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio del Portogallo 2020, denominazione non nuova ma che ci riserva una sede inedita per il ritorno nel Circus del Paese lusitano grazie al tracciato di Portimao. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato portoghese avrà luogo alle ore 14.10 italiane, un’ora prima di quello che è ormai diventato l’orario tradizionale delle partenze nel Mondiale di Formula 1 in Europa, ma a causa del fuso orario che ci separa da Portimao. La gara di questo Gp Portogallo si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.684 metri, per un totale di 308,9 km. Sono ben 15 le curve – nove a destra e sei sinistra – che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale è quello del traguardo e misura 969 metri, con la particolarità di terminare con una curva in discesa, mentre la larghezza del nastro d’asfalto è mediamente di 14 metri.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI PORTIMAO

Portimao ha un layout caratterizzato dai suoi saliscendi sulle colline dell’Algarve, anche per questo motivo è scattato il paragone con piste quali il già citato Mugello oppure Imola, dove tra l’altro la Formula 1 tornerà protagonista settimana prossima. Un altro rettilineo di rilievo è quello compreso fra le curve 4 e 5, mentre le curve si affrontano mediamente a velocità piuttosto alte, con la decelerazione che raggiungerà il suo livello massimo proprio alla curva 5, con un valore di 5,1 g. La sequenza più interessante potrebbe essere quella in salita proprio dopo curva 5, con salita, scollinamento, frenata e picchiata verso destra nel tratto 6-7-8, come ha raccontato per La Gazzetta dello Sport Gabriele Tarquini, che ci ha vinto per tre volte nel Mondiale Turismo, evidenziando anche la particolarità di curva 1 e la difficoltà del tornantino a curva 4. Per le gomme bisognerà prestare attenzione soprattutto alla anteriore sinistra, che è quella maggiormente esposta al rischio usura. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Portogallo 2020 sul circuito di Portimao sta per cominciare…



