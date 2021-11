Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Qatar 2021)

DIRETTA FORMULA 1: HAMILTON-VERSTAPPEN, CHE SCONTRO!

Domenica nel segno della diretta Formula 1 per la terza settimana consecutiva: dal circuito di Losail si corre il Gran Premio del Qatar 2021, dopo un trasferimento davvero impegnativo se si pensa che sette giorni fa eravamo a San Paolo per la bellissima corsa di Interlagos vinta da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen, infiammando ancora di più questo finale di stagione già meraviglioso. Adesso siamo in Qatar, per dare vita a un Gran Premio con ulteriori due variabili a rendere ancora più incerta la situazione: pista inedita per la Formula 1 e gara in notturna, dunque le sorprese potrebbero essere in agguato.

Il ventesimo e terzultimo appuntamento di un Mondiale 2021 che ha ancora tantissimo da dire vedrà la partenza della gara sul tracciato di Losail avere luogo alle ore 15.00 italiane, cioè quando in Qatar saranno le 17.00 locali, considerate le due ore di fuso orario che separano l’Italia dal piccolo Stato del Medio Oriente, dove si gareggerà dopo il tramonto negli orari che per noi saranno di fatto quelli classici dei Gran Premi in Europa grazie allo spostamento di un paio d’ore per garantire la notturna, alla quale gli appassionati di motori sono abituati, perché in Qatar già da molti anni corre la MotoGp appunto in notturna.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO E TV: DOVE SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail, appuntamento che a causa delle modifiche per Covid sarà una novità assoluta nel calendario, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1.

Per il Gran Premio del Qatar, ventesimo atto del Mondiale che vive il lungo duello iridato, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa da Losail non sarà visibile in tempo reale e non si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito senza alcun ritardo. Vivremo un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, con Max Verstappen e Lewis Hamilton che si contendono il mondo, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Qatar 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Losail, ventesimo atto della stagione 2021, ma solo in differita alle ore 18.30. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR: LE QUALIFICHE

Sulla pista di Losail, inedita per la Formula 1, Lewis Hamilton si prende la pole position e stavolta nessuno gliela può togliere: il sette volte campione del mondo ha completato i 5380 metri del circuito qatariota in 1’20”827, rifilando quasi mezzo secondo di distacco a Max Verstappen che si è migliorato ignorando le bandiere gialle sventolate dai commissari per segnalare l’AlphaTauri di Pierre Gasly (che ha danneggiato l’ala anteriore con un passaggio troppo aggressivo sui cordoli) ferma in mezzo al rettilineo principale. Probabilmente vedremo una prima fila, magari tutta Mercedes, se il direttore di corsa Michael Masi deciderà di punire l’olandese con 3 o 5 posizioni di penalità. Nonostante l’incidente, Gasly conquista un’insperata seconda fila precedendo l’Alpine-Renault di Fernando Alonso e la McLaren di Lando Norris.

Sabato deludente per la Ferrari, con il guizzo di Carlos Sainz che entra in Q3 utilizzando la gomma gialla (mentre gli altri, a differenza dei big, hanno montato la soft) ma poi lo spagnolo nell’ultima manche non va oltre la settima piazza. E’ andata decisamente peggio a Charles Leclerc che viene eliminato in Q2, solo tredicesimo il monegasco che non capisce dove possa aver sbagliato e questo è davvero un brutto segnale in ottica gara.

Altro escluso eccellente è Sergio Perez che pur disponendo di una Red Bull resta fuori dalla top 10 e non potrà dare una mano al suo compagno di box come in Messico e Brasile, un brutto colpo per la scuderia anglo-austriaca che sta lottando anche per il campionato costruttori. Stesso discorso per il team di Woking visto che Daniel Ricciardo non è andato oltre la settima fila e dovrà rimontare dalle retrovie, per la Scuderia di Maranello il terzo posto non dovrebbe essere in pericolo a patto ovviamente di portare entrambe le macchine in zona punti.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR: LE CARATTERISTICHE DI LOSAIL

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Qatar, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che sarà nota grazie al Motomondiale, ma resta comunque inedita per il Circus a quattro ruote: la gara di Losail si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.380 metri, per un totale di 306,660 km. Si tratta di un circuito caratterizzato da 16 curve e da un lunghissimo rettilineo. Va detto che il resto del tracciato è abbastanza tortuoso, tanto che non saranno identificate altre zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque solo sul lunghissimo rettilineo del traguardo per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede prima dell’ultima curva.

Potremmo aggiungere che le sedici curve saranno sei verso sinistra e le altre dieci verso destra, gran parte del Losail International Circuit è decisamente tortuoso e solo nell’ultimo tratto le curve si distanziano maggiormente fra loro, quasi per prendere lo slancio per poi affrontare il lunghissimo rettilineo di oltre un chilometro, che infatti ricordiamo spesso come sede di volate in stile ciclistico in MotoGp. In Formula 1 magari non vedremo un arrivo in volata ma di certo i sorpassi sono attesi quasi solo sul rettilineo e dunque attenzione a quello che succederà avvicinandosi alla curva 1.

DIRETTA FORMULA 1, LE GOMME PER IL GP QATAR

Il fatto che si gareggi su un circuito inedito per la Formula 1 è naturalmente una sfida anche per Pirelli, fornitore unico degli pneumatici per tutte le scuderie. Il Losail International Circuit è considerato sulla carta molto impegnativo per le gomme, a causa dell’asfalto abrasivo e delle curve veloci, simili a quelle di Silverstone o del Mugello. Per la quinta volta in questa stagione, dopo Portimao, Barcellona, Silverstone e Zandvoort, Pirelli sceglierà le mescole C1, C2 e C3 rispettivamente come Hard, Medium e Soft per il debutto del Gran Premio del Qatar, una scelta molto conservativa dal momento che si tratta delle tre mescole più dure, per affrontare dunque una pista potenzialmente ostica sotto questo punto di vista.

Le incognite sono tante, compresa la vicinanza al deserto, inoltre non gareggia alcuna categoria minore e di conseguenza la pista potrebbe risultare poco “gommata”. Mario Isola, direttore di Pirelli, ha spiegato nei giorni scorsi che “il Qatar porterà con sé una nuova sfida in un circuito unico dal layout speciale” e che le informazioni fornite dagli organizzatori hanno fatto pendere la bilancia verso le tre mescole più dure a disposizione perché Losail “ha un asfalto abrasivo e curve molto impegnative”. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Qatar 2021 sul circuito di Losail sta per cominciare…



