Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Sakhir 2020)

Domenica con la diretta Formula 1 del Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito in Bahrain, che ospita il sedicesimo e penultimo appuntamento del Mondiale 2020, una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno – che logicamente prevedeva una sola corsa in Bahrain – ma che consente alla Formula 1 di scoprire un nuovo layout dell’Autodromo di Sakhir, che potremmo grossomodo paragonare per caratteristiche tecniche a un ovale, anche dal punto di vista strettamente geometrico non possiamo dire che la forma sia quella di un ovale. Doveroso anche ricordare i due grandi assenti di questo (a suo modo storico) Gran Premio di Sakhir, perché nella diretta Formula 1 di oggi mancheranno Lewis Hamilton e Romain Grosjean. Il sette volte campione del Mondo ha contratto il Covid, avversario davanti al quale si deve arrendere pure chi in pista praticamente non conosce il significato della parola sconfitta; un pensiero però va soprattutto al francese della Haas, perché domenica scorsa Grosjean ha rischiato davvero tanto nel terribile incidente di cui è stato vittima, fortunatamente con pochissime conseguenze grazie all’enorme lavoro fatto per la sicurezza nella Formula 1 moderna.

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Sakhir 2020 sull’omonimo circuito sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito del Bahrain, che per la prima volta si disputerà sul tracciato più breve dell’autodromo e sarà il sedicesimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, ma la differita sarà davvero a ridosso degli orari “veri”. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Sakhir potrebbero essere intriganti, come già settimana scorsa: che cosa succederà? Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Anche senza Lewis Hamilton la Mercedes continua a dettare legge e piazza entrambe le macchine in prima fila dopo le qualifiche del Gran Premio di Sakhir sull’inedito layout esterno della pista di Sakhir. Con il tempo sul giro più basso di sempre, in 53”377, Valtteri Bottas conquista la pole position (apriti cielo se non lo avesse fatto!) e mette in riga George Russell che nel giro di una settimana è passato dal guidare la macchina più lenta del mondaile 2020 di Formula 1 a ritrovarsi in mano una vera e propria astronave. Solamente 26 millesimi lo hanno diviso da un risultato che sarebbe stato devastante per il morale e le prospettive del finlandese che adesso è chiamato a vincere per completare l’opera. Un altro che deve mangiarsi le mani è sicuramente Max Verstappen che per soli 5 centesimi è scivolato in seconda fila, accanto a Charles Leclerc. Che sta ancora capendo come diamine sia riuscito a piazzare la sua Ferrari nella quarta piazzola della griglia di partenza, grazie a un giro perfetto e in scia alla Red Bull dell’olandese, il monegasco ha compiuto una grande impresa e viene da chiedersi dove potrebbe arrivare se solo la Scuderia di Maranello gli affidasse una monoposto all’altezza del suo immenso talento cristallino. Altro sabato da dimenticare per Sebastian Vettel che è rimasto fuori dalla Q3, il tedesco scatterà della settima fila, al suo fianco Antonio Giovinazzi che invece ha fatto bella figura vincendo nettamente il duello interno con Kimi Raikkonen. Il derby tra i rookie per il momento se lo aggiudica Jack Aitken con Pietro Fittipaldi in ultima posizione.

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio di Sakhir 2020, denominazione dovuta al doppio appuntamento in Bahrain ma che in effetti marca una differenza sostanziale con domenica scorsa, dal momento che il tracciato utilizzato sarà differente. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato di Sakhir avrà luogo già alle ore 18.10 italiane, cioè le 20.10 locali considerate le due ore di fuso orario, dunque ancora più tardi rispetto a settimana scorsa e dunque con l’auspicio – fosse anche solo per motivi di orario – che tutto possa svolgersi in modo più sereno e senza grossi ritardi. La gara di questo Gp Sakhir si svolgerà sulla distanza di ben 87 giri, ognuno dei quali misura infatti appena 3543 metri, per un totale di 307,995 km. Siamo all’incirca sulla stessa lunghezza di Montecarlo, ma senza l’esenzione che consente al Principato una durata più breve rispetto ai 305 km di rito, ecco dunque perché si toccherà la quota di 87 giri, che si annunciano comunque molto veloci. Le curve sono in tutto 11, i sorpassi non dovrebbero essere un problema e per aiutarli potrebbe provvedere come sempre anche il Drs, che sarà attivabile sul rettilineo del traguardo e anche nel rettilineo che va dalla curva 3 alla curva 4.

La Formula 1 dunque scopre in questo weekend addirittura la terza configurazione differente del circuito di Sakhir, dopo quella classica utilizzata in quasi tutte le edizioni del Gp Bahrain e quella endurance che fu invece sfruttata nel 2010. Allora era una versione più lunga di quella normale, stavolta invece siamo sull’Outer Track, che come abbiamo visto è più breve. In questa stagione così particolare non è la prima volta che si gareggia per due weekend di fila nella stessa località, ma è la prima in assoluto nella quale da una corsa all’altra la configurazione del circuito viene modificata. Il layout si annuncia “super veloce e breve”, con set-up da basso carico aerodinamico: le differenze da una vettura all’altra potrebbero essere minime e con ben 87 giri da disputare sarà da tenere presente la variabile traffico, specie in fase di sosta al box. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Sakhir 2020 sta per cominciare…



