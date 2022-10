Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (GP Singapore 2022)

Domenica 2 ottobre in compagnia della diretta Formula 1: si corre il Gran Premio di Singapore 2022 sul circuito cittadino di Marina Bay, diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2022 che riparte dopo tre settimane. Il cambiamento di scenario è davvero drastico: da Monza, circuito che ha compiuto 100 anni ed è il tempio della velocità nel parco della città lombarda, eccoci a Singapore, un metropoli che offre alla Formula 1 un tracciato stretto, tortuoso e con velocità ridotte. Stile Montecarlo, ma senza la storia del Principato e con due importanti differenze: l’umidità tropicale e il fatto che si gareggia in notturna.

Diciamo allora subito che la partenza della gara sul tracciato di Marina Bay avrà luogo alle ore 14.00 italiane; le sei ore di fuso orario che si separano da Singapore saranno infatti sostanzialmente annullate appunto dal fatto che si gareggia in notturna e dunque i semafori si spegneranno alle ore 20.00 locali. Questa è una gara in cui la Ferrari proverà a togliersi qualche soddisfazione, ricordando che tre anni fa l’ultimo precedente della diretta Formula 1 a Singapore (in mezzo naturalmente c’è stato lo stop per Covid) vide la doppietta di Maranello con l’ultima vittoria di Sebastian Vettel e il secondo posto di Charles Leclerc, anche se il Mondiale ormai è saldamente nelle mani di Max Verstappen.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

Naturalmente la gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche lo streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno il Mondiale della Formula 1 è trasmesso integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Singapore c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi dell’appuntamento di Singapore per seguire la Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che lo streaming video sarà garantito agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il punto di riferimento Sky è Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené. Pur con tutte le limitazioni legate al Covid, Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi che sarà l’uomo della Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Singapore sarà disponibile per tutti solamente una differita dalle ore 18.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SINGAPORE

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche circa la diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Singapore 2022 si svolgerà sulla distanza di 61 giri, ognuno dei quali misura 5.063 metri, per un totale di 308,706 km. Marina Bay dunque è un circuito decisamente tortuoso, dal momento che prevede ben 23 curve. La gara sarà tra le più lunghe del Mondiale: infatti si disputa su un circuito cittadino che come abbiamo detto è lento e tortuoso, dunque si va sempre a sfiorare il limite delle due ore, soprattutto in caso di maltempo o di incidenti che costringano i commissari a decidere per l’ingresso della Safety Car, magari anche per più di una volta nel corso del Gp.

Effettuare sorpassi non è facile a Singapore, anche se ad agevolare gli attaccanti provvedono i due tratti nei quali sarà possibile attivare il Drs: uno sarà sul rettilineo dei box, mentre l’altro sarà nel settore di pista compreso fra le curve 5 e 7. Singapore presenta dunque il più alto numero di curve di tutto il calendario iridato (23×61 fa 1403), un’umidità di circa l’80% dal momento che il clima è tipicamente tropicale, un tempo di gara prossimo alle due ore e vie di fuga quasi inesistenti che rendono letale ogni errore: una sfida dunque molto impegnativa per tutti i piloti, ma spesso piuttosto noiosa per chi la segue da casa.

DIRETTA FORMULA 1: FRENI E GOMME, LE INFO TECNICHE

Altre informazioni interessanti per seguire la diretta Formula 1 ci arrivano naturalmente da Brembo e Pirelli. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che solamente quattro delle ben 15 frenate previste lungo un giro del tracciato di Singapore sono particolarmente impegnative, ma il ritmo serrato e la mancanza di adeguati spazi per il raffreddamento fanno di Marina Bay uno dei circuiti più duri per gli impianti frenanti, con un valore pari a 4 in una scala di difficoltà da 1 a 5. Infatti si spende in frenata in ogni giro il 22% del tempo di percorrenza, inoltre non aiutano temperature ed umidità generalmente molto elevate. La gara a Singapore è lunga e stressante, metterà a dura prova la resistenza dei freni ma anche dei piloti.

Per quanto riguarda le gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli per il Gran Premio di Singapore saranno le C3, C4 e C5, la scelta più aggressiva che per l’ultima volta avevamo visto in Austria a luglio. La C3 sarà dunque la mescola più dura, caratterizzata dal colore bianco, la C4 sarà la media (gialla) e la C5 naturalmente la più morbida (rossa). La sfida per le gomme è quella tipica di un circuito cittadino, con in più l’umidità tropicale e l’orario in notturna. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse più lunghe e difficili da affrontare, anche se onestamente non sempre emozionante: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Singapore 2022 sul circuito di Marina Bay sta per cominciare…











