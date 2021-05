Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Spagna 2021)

DIRETTA FORMULA 1: OGGI SI CORRE IL GP DI SPAGNA!

La diretta Formula 1 oggi, domenica 9 maggio, è di scena dal circuito del Montmelò, nei dintorni di Barcellona, dove questo pomeriggio avrà luogo la gara del Gran Premio di Spagna 2021, quarto appuntamento con il Mondiale di quest’anno. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00, l’orario di riferimento quest’anno per la diretta Formula 1 in Europa e dunque naturalmente anche sul Circuit de Catalunya, che è sede fissa del Gran Premio iberico ormai da moltissimi anni. L’appuntamento è di grande interesse, perché Montmelò è una sorta di cartina di tornasole della Formula 1 odierna, dal momento che – per le sue caratteristiche tecniche – il Montmelò è un circuito ideale per capire i rapporti di forza fra le varie monoposto.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live: Hamilton arriva a 100 pole position! (Gp Spagna)

In particolare, sarà importante valutare il livello di competitività di Max Verstappen e della Red Bull su un tracciato che negli ultimi anni è sempre stato un feudo della Mercedes e in particolare di Lewis Hamilton, che ha vinto le ultime quattro edizioni consecutive di questa corsa. Per lottare davvero per il titolo mondiale serve un ultimo salto di qualità, il Gp Spagna ci potrebbe dire se le ‘lattine’ e Max ne saranno capaci o se il Mondiale di Formula 1 anche stavolta comincerà a prendere la direzione di Stoccarda dopo il successo già colto da Hamilton a Portimao appena sette giorni fa.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere live, streaming video: Mercedes leader nella Fp2!

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito del Montmelò a Barcellona sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale che torna dunque quest’anno nella sua collocazione più classica nel calendario della stagione iridata, la programmazione riserva buone notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal Circuit de Catalunya, dove vivremo un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari.

Diretta Formula 1/ Gp Portogallo, 2 a 1 per Hamilton! Bottas nuovamente ridicolizzato

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp di Spagna 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito del Montmelò a Barcellona il quarto atto della stagione 2021 per chiunque all’orario già indicato. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO

Un altro record arricchisce la già invidiabile carriera di Lewis Hamilton che diventa il primo pilota nella storia a conquistare 100 pole position in Formula 1: traguardo raggiunto nelle qualifiche del Gran Premio di Spagna dove il sette volte campione del mondo ha realizzato il miglior tempo in 1’16”741 battendo di 36 millesimi il suo antagonista nella corsa al titolo 2021, Max Verstappen. L’olandese della Red Bull avrà comunque modo di affiancarlo in prima fila e cercherà di dargli fastidio sin dalla partenza. Valtteri Bottas ce l’ha messa tutta ma di fronte a due mostri sacri dell’automobilismo contemporaneo può solo accodarsi e accontentarsi delle briciole, seconda fila per il finlandese che sarà affiancato da uno splendido Charles Leclerc.

Nel momento decisivo il monegasco tira fuori dal cilindro un giro monumentale e porta la sua Ferrari sulla quarta casella della griglia di partenza, il massimo a cui può ambire la Scuderia di Maranello con il P6 di Carlos Sainz. Un’altra sorpresa positiva arriva da Esteban Ocon che chiude con il quinto tempo regalando la terza fila all’Alpine che faceva affidamento anche su Fernando Alonso per un risultato importante, invece il pilota asturiano sulla pista di casa ha deluso e non è andato oltre la decima posizione, alle spalle di Lando Norris, anche lui un po’ sottotono dopo gli ultimi exploit.

Rialza la testa Daniel Ricciardo che per una volta batte il suo compagno di box e finalmente sembra trovarsi a suo agio all’interno della McLaren. Giornata no per Sergio Perez che prima va in testacoda e poi quando trova un giro decente accusa comunque quasi un secondo di ritardo nei confronti del suo teammate, finora il messicano non è che stia facendo molto meglio di Alex Albon, a questo punto tanto valeva dare un’altra chance al thailandese. Pollice in giù per l’Aston Martin che si ritrova fuori dalla Q3 con Sebastian Vettel nuovamente battuto da Lance Stroll, male anche l’AlphaTauri con Pierre Gasly che resta fuori dalla top 10 per questione di millesimi mentre un nervosissimo Yuki Tsunoda resta escluso già al termine della Q1.

George Russell sfrutta le sue capacità sul giro secco per togliere la sua Williams dalle retrovie, cosa che non riesce a Nicholas Latifi, il canadese finisce di nuovo dietro a Mick Schumacher che prosegue il suo percorso di crescita e a ogni weekend di gara accumula un bagaglio di esperienza che gli tornerà molto utile in futuro. Antonio Giovinazzi vince nuovamente il duello interno con Kimi Raikkonen, la più grande soddisfazione a cui può aspirare il pugliese finché le prestazioni dell’Alfa Romeo non miglioreranno in maniera significativa.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2021: IL CIRCUITO DI BARCELLONA

Per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2021, diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus, sia perché qui si gareggia fin dal 1991 sia perché questa è una delle sedi preferite per i test invernali (non però quest’anno, chissà se questo aspetto potrà avere una qualche incidenza): la gara si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.655 metri, per un totale di 307,104 km. Il Circuit de Catalunya di Montmelò, nei pressi di Barcellona, si caratterizza per la presenza di 16 curve e due rettilinei principali, sui quali si potrà utilizzare il Drs. Il più lungo è quello dei box e del traguardo, l’altro è quello compreso fra le curve 9 e 10. Va detto in tutta onestà che Montmelò, pur essendo un circuito così significativo dal punto di vista tecnico, spesso ha regalato gare piuttosto noiose, proprio perché i valori “cristallizzati” tra le varie scuderie dal punto di vista tecnico rendono difficili i colpi di scena, a meno che si verifichino episodi in stile 2016, l’incidente che mise fuori gioco già al primo giro entrambe le Mercedes regalando la vittoria a Verstappen nel giorno del suo memorabile debutto sulla Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Altre informazioni interessanti sul Gp Spagna 2021 di Formula 1 sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito del Montmelò è mediamente impegnativo per l’impianto frenante delle monoposto di Formula 1, classificato 3/5 da Brembo: il 19% del tempo di percorrenza di un giro (quasi 15 secondi) viene speso in frenata, il che è un dato molto elevato, così come quello della media sul giro delle decelerazioni massime (4 g). Le tre frenate più impegnative sono quelle alla curva 1, alla curva 4 e alla curva 10, annota ancora Brembo. Per quanto riguarda le gomme, la gara sul Circuit de Catalunya ritorna da agosto alla sua classica collocazione a maggio, ma pure quest’anno Pirelli ha deciso di utilizzare in Spagna le tre mescole più dure della gamma: C1 quali P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e infine C3 P Zero Red soft, perché si tratta di un circuito impegnativo per gli pneumatici e l’assenza di test invernali potrebbe essere una variabile soprattutto per le gomme. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Spagna 2021 sul circuito di Barcellona Montmelò sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA