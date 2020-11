Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Turchia 2020)

Domenica con la diretta Formula 1 del Gran Premio di Turchia 2020 sul circuito di Istanbul, quattordicesimo appuntamento del Mondiale 2020 che propone in questo weekend una tappa che non era prevista nel calendario originale della Formula 1 di quest’anno ma che consente di tornare dopo ben nove anni di assenza su un tracciato che piace ai protagonisti della Formula 1, ma era stato abbandonato per esigenze economiche. Prima volta della F1 ibrida a Istanbul, le incognite di conseguenza sono tante, ma anche gli spunti d’interesse sono numerosi, a partire dal fatto che proprio oggi Lewis Hamilton potrebbe diventare matematicamente campione del Mondo per la settima volta, eguagliando anche questo record di Michael Schumacher. Tra le particolarità di questo Gp Turchia ci sarà dunque l’assalto all’ennesimo record, d’altronde la dittatura Mercedes è un dato di fatto. La vittoria di Hamilton a Imola aveva sancito ad esempio per Stoccarda il settimo successo consecutivo nella classifica del Mondiale Costruttori, la striscia più lunga di tutti i tempi, inoltre il solo Valtteri Bottas potrebbe teoricamente ancora insidiare l’inglese, dunque pure il titolo Piloti è già in cassaforte per Stoccarda. Solo i dubbi sul futuro di Hamilton forse inducono la Mercedes a qualche preoccupazione, visto che anche il 2021 dovrebbe proseguire su questa lunghezza d’onda…

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL GRAN PREMIO DI TURCHIA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Turchia 2020 sul circuito di Istanbul sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito turco, che torna in calendario per la prima volta dopo ben nove anni e sarà il quattordicesimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale, ma la differita sarà davvero a ridosso degli orari “veri”. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Istanbul potrebbero far calare il sipario sulla stagione della Formula 1: che cosa succederà? La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI TURCHIA

Nelle qualifiche del Gran Premio di Turchia è forse sfumato il record a cui la Mercedes teneva di più: quello di conquistare tutte le pole position in una singola stagione di Formula 1. Finora uno tra Lewis Hamilton e Valtteri Bottas era sempre riuscito a partire davanti a tutti, nella giornata di ieri però entrambi hanno litigato con l’asfalto scivolosissimo (e bagnato) dell’Istanbul Park con il quasi sette volte campione del mondo che si è dovuto accontentare della terza fila mentre il finlandese partirà addirittura dalla nona piazzola dello schieramento. Via libera quindi per Lance Stroll che in contropiede sorprende Max Verstappen (sempre velocissimo fin dal venerdì) e va a prendersi la pole position. Un risultato davvero clamoroso per il canadese e per la Racing Point che con tantissimo carico aerodinamico (necessario per rimanere in carreggiata) sono riusciti a dare una lezione alla Red Bull che forse si era illusa troppo presto di occupare tutta la prima fila con il figlio di Jos e Alexander Albon. Quando tutti giravano ancora con le full wet, Sergio Perez con le intermedie alzava notevolmente l’asticella, a quel punto il figlio di Jos ha deciso di cambiare gli pneumatici ma non è più riuscito a trovare il grip di prima. Ci aspettavamo qualcosina di più da Antonio Giovinazzi, bravissimo comunque a entrare in Q3, obiettivo fallito dalla Ferrari sia con Charles Leclerc che con Sebastian Vettel. Evidentemente i tecnici della Scuderia di Maranello hanno deciso di scaricare le macchine in previsione di una gara asciutta, ma così facendo entrambi dovranno rimontare dalle retrovie e soprattutto stare molto attenti a evitare incidenti al via. Un peccato perché soprattutto il monegasco poteva dire la sua per la pole position. Qualifiche segnate dalla pioggia che hanno costretto Michael Masi a esporre la bandiera rossa quando diluviava e il circuito si era trasformato in un lago. Altra piccola interruzione provocata dal fuoripista di Romain Grosjean rimasto bloccato nella ghiaia, poi quando Giove Pluvio ha concesso una tregua e il cielo si è aperto si è riusciti a completare il programma della giornata. Niente alzataccia quindi e per gli appassionati italiani sarebbe stato un bel problema mettere la sveglia all’alba.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP TURCHIA 2020

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio di Turchia 2020, denominazione che come già accennato è un graditissimo ritorno sulla pista di Istanbul dopo nove anni di attesa. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato turco avrà luogo già alle ore 11.10 italiane, cioè le 13.10 locali considerate le due ore di fuso orario, per ovviare al fatto che l’autunno inoltrato anche in Turchia può esporre la corsa al rischio freddo e buio sul finale. La gara di questo Gp Turchia si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.338 metri, per un totale di 309,396 km. Sono in totale 14 le curve del tracciato di Istanbul, che possiamo considerare piuttosto veloce ed è infatti considerato una delle migliori creature di Hermann Tilke, il progettista i cui circuiti non sempre sono così amati da tifosi e appassionati. Ad aiutare i sorpassi potrebbe provvedere come sempre anche il Drs, che sarà attivabile sul rettilineo del traguardo e anche nel tratto che va da subito prima la curva 11 e fino in prossimità della curva 12.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI ISTANBUL

Si è dunque già capito che per i piloti della Formula 1 il ritorno a Istanbul è una bella notizia, sia per chi c’era già nove anni fa sia per chi è alla prima esperienza al Gran Premio di Turchia. Progettando il circuito dell’Istanbul Park a Tilke venne bene il mix tra Spa-Francorchamps, Interlagos e Laguna Seca, con il capolavoro della infinita curva 8, che nello spazio di pochi anni (la Formula 1 corse ad Istanbul dal 2005 al 2011) è diventata una delle più famose del mondo, sia per la notevole velocità di percorrenza sia per il fatto di avere ben quattro punti di corda. Aiuta naturalmente il fatto che l’autodromo sorga in una zona collinare appena fuori Istanbul, per la precisione a Tuzla, nella periferia asiatica della millenaria metropoli sul Bosforo, già Bisanzio e Costantinopoli prima della conquista turca. Annotiamo infine la scelta prudente fatta dalla Pirelli per le gomme, infatti saranno a disposizione le tre mescole più dure (C1, C2 e C3) fra le cinque possibili. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Turchia 2020 sul circuito di Istanbul sta per cominciare…



