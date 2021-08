Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Gp Ungheria 2021)

DIRETTA FORMULA 1, GP UNGHERIA: LA QUINTA VOLTA DI HAMILTON?

La diretta Formula 1 ci farà compagnia con la gara del Gp Ungheria 2021: siamo sul circuito dell’Hungaroring, che sorge a breve distanza dalla capitale magiara Budapest. Oggi, domenica 1 agosto, si completerà la prima parte di questo Mondiale di Formula 1 che è giunto al suo undicesimo atto e dopo Budapest si prenderà una pausa estiva che terminerà alla fine del mese con la grande classica di Spa Francorchamps. Dopo le due gare austriache dominate da Max Verstappen e quella di Silverstone vinta da Lewis Hamilton ma dopo il discusso incidente con l’olandese della Red Bull, stavolta la Formula 1 è di scena in Ungheria, tappa ormai tradizionale dal momento che dal 1986 non è mai saltata nemmeno un’edizione.

Adesso ricordiamo le info utili per seguire la diretta Formula 1 di questa undicesima gara dell’anno: la partenza della gara del Gp Ungheria 2020 avverrà alle ore 15.00 del pomeriggio, in questa stagione orario normale per le gare in Europa, quando ci potremo dunque gustare lo spegnimento dei semafori per dare il via alla nuova diretta Formula 1 del Mondiale 2021 da Budapest, dove nelle ultime cinque edizioni ha vinto per ben quattro volte Lewis Hamilton. In attesa di scoprire se il dominio del campione del Mondo e della Mercedes si estenderanno anche a questa stagione, nella quale tuttavia Max Verstappen e la Red Bull sono una minaccia molto più seria per Stoccarda, andiamo ad evidenziare tutto quello che c’è da sapere per seguire nel migliore dei modi la diretta Formula 1 del Gp Ungheria 2021.

FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA SESSIONE

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Ungheria 2021 sul circuito dell’Hungaroring, nei pressi della capitale magiara Budapest, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio d’Ungheria, undicesimo atto del Mondiale che completa la prima parte del calendario della stagione iridata, che poi proporrà la pausa estiva, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro non potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno da Budapest, dove vivremo una gara che sarà un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, con Lewis Hamilton lanciato all’inseguimento del leader Max Verstappen, sperando anche in un buon risultato da parte della Ferrari, sulla scia delle buone indicazioni emerse su circuiti simili all’Hungaroring.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp d’Ungheria 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito dell’Hungaroring a Budapest, undicesimo atto della stagione 2021, solamente in differita alle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: HAMILTON-VERSTAPPEN ALIMENTANO IL DUELLO IN FP3

La terza e ultima sessione di libere ha confermato, nel caso in cui ce ne fosse bisogno, il canovaccio di quel che sarà il fine settimana ungherese: un continuo e aspro duello tra Mercedes e Red Bull. Ad animare la sfida, come sempre, sono i due massimi esponenti dei team, Lewis Hamilton e Max Verstappen che non si sono tirati indietro per correre sempre più decisi verso il titolo mondiale. Ad avere la meglio, nella sessione di sabato mattina, è stato il pilota britannico che ha chiuso in 1:16.826 precedendo l’olandese di soli 88 millesimi. Per entrambi tanto tempo per testare le gomme, con Hamilton che ha sfruttato i minuti finali della sessione per provare passo qualifica e gara. Dietro di loro, neanche a dirlo, l’altra W12 di Bottas che potrebbe avere un ruolo fondamentale in vista della gara.

Le Ferrari hanno invece dato la risposta che tutti si attendevano, con una terza di libere condotta con il quarto e il quinto tempo di Carlos Sainz e Charles Leclerc che hanno accumulato un ritardo complessivo di sei decimi dalla Mercedes del campione Hamilton. Il box di Maranello, che nella notte tra venerdì e sabato ha violato il coprifuoco per sostituire la power unit della monoposto numero 55 di Sainz, una risposta di livello anche alla McLaren, che ha proseguito il momento di difficoltà già visto nella giornata di venerdì. I due della monoposto “papaya” hanno infatti chiuso la sessione col sesto e ottavo tempo, in compagnia in top 10 di Perez, Alonso e Stroll. (Agg. di Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1, QUALIFICHE GP UNGHERIA: HAMILTON PARTE DALLA POLE, FERRARI DA RIVEDERE

Non è stato il sabato di qualifiche che si aspettavano dal box di Maranello, con una Ferrari in difficoltà e una sola monoposto capace di accedere al Q3 per lottare per la pole position. Una prestazione da “ni” per Charles Leclerc, che sfiora la seconda fila e la perde per 75 millesimi, ma una settima posizione in griglia di partenza che significherà fatica e sudore, una gara di rimonta in una pista come quella dell’Hungaroring dove trovare una via di sorpasso è complicato. Per l’altra SF21, quella di Carlos Sainz, una Q2 disastrosa con lo spagnolo sorpreso da una folata di vento che ha portato la monoposto fuori pista fino all’impatto con il muro e un conseguente 15° posto in griglia di partenza che non fa bene al morale dello spagnolo, che si è detto mortificato per quanto successo.

Se il sabato Ferrari è stato vicino alla delusione, quello della Mercedes è invece al top. Missione compiuta per le “Frecce Nere” che potranno alzare il muro alla Red Bull di Max Verstappen in partenza in gara, con entrambe le W12 in prima fila e con Lewis Hamilton che potrà di certo contare sul gioco di squadra del compagno di box Valtteri Bottas. Per il “Re Nero” è pole numero 101 in carriera, la quarta della stagione e forse la più importante in un tracciato insidioso come quello ungherese. Con le Red Bull pronte all’assalto dalla seconda fila, con Verstappen terzo in griglia seguito da Perez, a sorridere per la sessione di qualifica è anche la satellite Alpha Tauri, quinta con Gasly, e la McLaren, che si è ripresa nel momento decisivo col sesto posto di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc. (Agg. di Luca Bucceri)

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO SUL GP UNGHERIA 2021

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 70 giri, ognuno dei quali misura appena 4.381 metri, per un totale di 306,630 km. Il tracciato dell’Hungaroring di Budapest è fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i meno veloci, essendo caratterizzato da molte curve (14, davvero tante su un circuito così breve) e di conseguenza da poche possibilità per effettuare sorpassi, storicamente uno dei principali limiti dell’evento magiaro, che spesso regala Gp piuttosto noiosi (anche se non sono mancate edizioni memorabili). Da sottolineare che si potrà attivare il Drs in due zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia nel tratto immediatamente successivo, fra le curve 1 e 2, con un unico detection point per determinare che il distacco sia inferiore al secondo rispetto alla macchina che precede (posto prima della curva 14). Pista breve e anche piuttosto tortuosa dunque quella di Budapest, che fin dalla sua introduzione fece scattare un paragone con Montecarlo, nonostante tutte le differenze in termini di ambientazione, tradizione e contorno. Ormai però anche Budapest è una tappa di grande storia, fin da quando un Gran Premio oltre la Cortina di Ferro fu un evento davvero significativo sotto ogni punto di vista.

Analizzando altre info tecniche che potrebbero essere interessanti verso la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Ungheria 2020, possiamo citare innanzitutto le informazioni sui freni che vengono fornite dalla Brembo. Si tratta di una pista di media difficoltà, alla quale l’azienda italiana assegna infatti un indice di difficoltà pari a 3 in una scala da 1 a 5. La bassa velocità media dimostra l’estrema tortuosità della pista e la necessità di utilizzare un alto carico aerodinamico. Essendo tortuoso, l’Hungaroring presenta ben 11 punti di frenata, per un totale di quasi 18 secondi al giro e oltre 20 minuti sulla distanza della gara, tuttavia sette di queste 11 frenate sono classificate come facili da Brembo, mentre la più impegnativa è naturalmente quella alla curva 1, al termine del rettilineo del traguardo, dove le vetture rallentano da 346 km/h a 109 km/h in 137 metri e 2,58 secondi. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Ungheria le tre mescole intermedie per questo GP: di conseguenza la C2 sarà la gomma hard bianca, la C3 la medium gialla e infine ecco la C4 come soft rossa. Si tratta della stessa scelta già adottata l’anno scorso a Budapest, quando all’Hungaroring vinse Lewis Hamilton, lanciato già in fuga nonostante l’Ungheria fosse appena il terzo Gran Premio di un Mondiale cominciato in estate a causa del Covid. Cosa succederà stavolta? Per scoprirlo mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Ungheria 2021 a Budapest sta per cominciare…



