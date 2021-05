Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Portogallo 2021)

DIRETTA FORMULA 1, SI CORRE IN PORTOGALLO!

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: si corre il Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao, terzo appuntamento del Mondiale 2021 che propone in questo weekend una tappa che è stata confermata nel calendario della Formula 1 di quest’anno dopo l’inserimento in via eccezionale l’anno scorso, causato dal Coronavirus. Il Circus dunque torna per la seconda volta consecutiva in Portogallo dopo molti anni di assenza, facendo il bis all’autodromo che sorge nella regione dell’Algarve e che aveva fatto il suo debutto nello scorso ottobre, considerando che in passato in Portogallo si correva ad Estoril – ma l’ultima volta era stata nell’ormai lontanissimo 1996.

La prima volta di Portimao aveva subito scritto una pagina di storia della Formula 1, perché si era trattato della vittoria numero 92 per Lewis Hamilton, che aveva scavalcato Michael Schumacher per numero di Gran Premi vinti in quella storica domenica 25 ottobre 2020. Adesso invece il gioco si fa duro per la Mercedes, perché quest’anno la Red Bull sembra molto più competitiva e di conseguenza Max Verstappen potrebbe seriamente dare del filo da torcere a Hamilton per la conquista del titolo iridato.

DIRETTA FORMULA 1, STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la nona stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1.

Per il Gran Premio del Portogallo, terzo atto del Mondiale che torna dunque anche quest’anno a gareggiare a Portimao con le stesse modalità di Imola, aggiunta nel 2020 e confermata per il 2021, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa non sarà visibile in tempo reale e chi si affiderà alle immagini in chiaro dovrà accontentarsi della differita dall’Algarve, dove vivremo un nuovo capitolo della già appassionante sfida Mercedes-Red Bull, sperando anche in conferme sulla crescita della Ferrari.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room.

La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo non è un weekend visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp del Portogallo 2021 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Portimao il terzo atto della stagione 2021 per chiunque in differita a partire dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Due settimane fa Valtteri Bottas andò letteralmente in tilt sull’asfalto umido di Imola, fino a scontrarsi con George Russell – che non vede l’ora di sottrargli il sedile Mercedes – e chiudendo mestamente la sua gara al Tamburello con la monoposto distrutta. Nelle qualifiche del Gran Premio del Portogallo il finlandese si toglie qualche sassolino dalla scarpa negando a Lewis Hamilton la gioia della 100^ pole position in Formula 1 proprio nel giorno del 27^ anniversario dalla scomparsa di Ayrton Senna. Bottas ha messo tutti in riga con il tempo di 1’18”348 mentre il suo compagno di box si è dovuto accodare a causa di una strategia errata: il sette volte campione del mondo ha effettuato il suo ultimo tentativo con gomma gialla ma l’azzardo non ha pagato, la rossa si è rivelata più performante sul giro secco, a differenza di un anno fa.

La Red Bull esce sconfitta dal confronto con la Casa di Stoccarda, la scuderia anglo-austriaca si è dovuta accontentare della seconda fila con Max Verstappen che ha accusato un ritardo di quattro decimi, l’olandese sarà affiancato da Sergio Perez. Ora il messicano deve dimostrare il suo valore in gara, dove per un motivo o per l’altro non è ancora riuscito a emergere. Carlos Sainz è il primo degli altri, lo spagnolo ha conquistato la quinta casella sulla griglia di partenza precedendo Esteban Ocon e Lando Norris, solo ottavo Charles Leclerc che partirà con una mescola più dura rispetto al suo compagno di squadra e potrà quindi percorrere un primo stint più lungo.

In leggera ripresa Sebastian Vettel che è riuscito pure a entrare in Q3 battendo nettamente Lance Stroll che invece si è fermato alla Q1 così come Daniel Ricciardo, l’australiano non riesce proprio a domare la McLaren. Un’altra grande delusione di questo sabato è sicuramente Fernando Alonso, incapace di andare oltre la Q2 così come Kimi Raikkonen, Yuki Tsunoda e Antonio Giovinazzi, mentre George Russell sfiora l’impresa con la Williams, solamente 54 millesimi consentono a Pierre Gasly di estrometterlo dall’ultima manche.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP PORTOGALLO 2021

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1 del Gran Premio del Portogallo 2021, che non è più una novità assoluta sul tracciato di Portimao ma certamente resta un appuntamento non così scontato per gli appassionati. Per prima cosa, annotiamo che la partenza della gara sul tracciato portoghese avrà luogo alle ore 16.00 italiane, perché bisognerà tenere conto dell’ora di fuso orario che ci separa da Portimao, dove lo spegnimento dei semafori avrà dunque luogo alle canoniche ore 15.00 locali.

La gara di questo Gp Portogallo si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.653 metri, per un totale di 306,826 km. Sono ben 15 le curve – nove a destra e sei sinistra – che caratterizzano questo circuito, non poche considerando che non si tratta di un tracciato particolarmente lungo. Possiamo inoltre osservare che il rettilineo principale è quello del traguardo e misura 969 metri, con la particolarità di terminare con una curva in discesa, mentre le zone nelle quali si potrà attivare il Drs per i sorpassi saranno due, cioè naturalmente il rettilineo del traguardo e poi anche quello compreso tra le curve 4 e 5, con i detection point posti rispettivamente prima della curva 15 e prima della curva 4.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE DEL CIRCUITO DI PORTIMAO

Avvicinandoci al Gran Premio del Portogallo 2021 di Formula 1, possiamo analizzare più nel dettaglio qualche info tecnica relativa a Portimao. Cominciamo dai freni, ricordando che i tecnici della Brembo stimano come mediamente impegnativo il circuito dell’Algarve, al quale assegnano un valore 3 in una scala da 1 a 5. Le frenate sono sette ad ogni giro e le più impegnative sono quelle alle curve 1, 3 e 5, mentre si trascorre in frenata il 17% del tempo medio di percorrenza di ciascun giro, per la precisione poco meno di 14 secondi. Infine, ricordiamo che la decelerazione massima sarà di 5,1 g.

Passando alle gomme, Pirelli per la prima volta in questa stagione proporrà la mescola più dura, la P Zero White Hard (C1), presente nella gamma di Pirelli per il campionato 2021. Ad affiancare la gomma “bianca” ci saranno la P Zero Yellow medium e la P Zero Red soft. Va detto che, pur essendo una novità per il 2020, si tratta della stessa scelta dello scorso anno su questo tracciato. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola alla pista, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Portogallo 2021 sul circuito di Portimao sta per cominciare…



