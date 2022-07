Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore e podio (Silverstone 2022)

DIRETTA FORMULA 1, È IL GIORNO DI HAMILTON?

Domenica nel segno della diretta Formula 1: a Silverstone si corre il Gran Premio di Gran Bretagna 2022, decimo appuntamento del Mondiale 2022, che è naturalmente sempre uno dei più attesi per il fascino e la tradizione di questo circuito e per l’importanza della Gran Bretagna nel Circus della Formula 1, anche se questa volta la lotta per il titolo iridato non riguarda più l’idolo locale Lewis Hamilton, per la prima volta dopo moltissimi anni. Oggi comunque sarà attesissima la diretta Formula 1 di un Gran Premio che potrebbe dire molto nell’economia dell’intera stagione: la partenza della gara avrà luogo alle ore 16.00 italiane, perché va considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito (a Silverstone saranno le 15.00).

Siamo quindi in casa di Lewis Hamilton, che in Inghilterra ha vinto ben otto volte in carriera (mai nessuno nella storia come lui), compreso il successo dell’anno scorso. Il campione del Mondo vorrebbe lasciare il segno anche stavolta per dare un sapore ben diverso a un Mondiale che finora lo vede addirittura alle spalle del giovane connazionale e nuovo compagno di squadra George Russell, ma chiaramente l’attenzione è rivolta soprattutto all’inseguimento della Ferrari e di Charles Leclerc alla Red Bull e Max Verstappen dopo che gli ultimi GP hanno riservato troppe delusioni al Cavallino Rampante. Espugnare Silverstone per la Ferrari ha sempre un sapore speciale, quest’anno potrebbe basilare per tenere vivo il sogno Mondiale…

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Gran Bretagna 2022 sul circuito di Silverstone, decimo appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Per il Gran Premio di Gran Bretagna che fa vivere al Circus della Formula 1 un weekend trai più blasonati e significativi anche dal punto di vista tecnico, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la Formula 1 da Silverstone non sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito britannico solamente in differita.

Anche quest’anno la telecronaca in diretta di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend di Formula 1 che non sarà visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Gran Bretagna 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Silverstone, per il decimo atto della stagione 2022, ma naturalmente solo in differita dalle ore 19.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Dopo 150 tentativi Carlos Sainz si è preso finalmente la pole position per la prima volta in carriera. La pioggia è stata un’alleata molto preziosa per il pilota spagnolo della Ferrari che è stato bravissimo a non commettere errori con le gomme intermedie su una pista che era più adatta alle full wet. Max Verstappen e Charles Leclerc erano decisamente più veloci di lui ma l’olandese è stato costretto ad alzare il piede tra errori di guida e bandiere gialle, stesso discorso per il monegasco autore di uno spettacolare 360. Sicuramente i due si daranno battaglia per la vittoria, vedremo se la Scuderia di Maranello attuerà degli ordini di squadra oppure no.

La Mercedes aveva la grande occasione di tornare ai vertici, sull’asciutto Lewis Hamilton e George Russell ne avevano per puntare alla seconda fila, invece il sette volte campione del mondo di Formula 1 non è andato oltre la quinta posizione, solamente ottavo il suo giovane compagno di box. Fernando Alonso è stato l’ultimo a prendere la bandiera a scacchi ma l’asturiano è andato lungo all’inizio del suo ultimo giro e si è dovuto accontentare della quarta fila. Ancora una volta Guanyu Zhou ha fatto meglio di Valtteri Bottas – se è per questo, in realtà, l’anno scorso Giovinazzi era sempre più veloce di Kimi Raikkonen sul giro secco – ma la vera impresa del giorno l’ha firmata Nicholas Latifi che per la prima (e forse ultima) volta in carriera ha partecipato alla Q3.

Un rimpianto in più per Alexander Albon, tradito da un giro di raffreddamento completamente inutile viste le condizioni climatiche, l’anglo-thailandese poteva puntare a un grande risultato e invece è stato eliminato già alla prima manche, assieme a Sebastian Vettel, Lance Stroll (l’Aston Martin deve rivedere un attimo le strategie e l’assetto delle macchine al sabato), Kevin Magnussen e Mick Schumacher. Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Yuki Tsunoda sono usciti di scena al termine della Q2, quando l’intensità della pioggia era aumentata e ha impedito loro di migliorarsi e rientrare in top 10.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Gran Bretagna 2022 su questa pista d’altronde notissima a tutti: la gara di Silverstone si svolgerà sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è dunque fra i più lunghi dell’intera stagione della Formula 1, oltre che naturalmente tra le più ricche di storia. Ricordiamo anche che i due tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs sono quelli compresi fra le curve 5 e 6 e 14-15, dunque manca il rettilineo d’arrivo.

Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell’aeroporto militare del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo del conflitto era ancora vivissimo quando, il 13 maggio 1950, proprio a Silverstone ebbe luogo il primo Gran Premio iridato della storia della Formula 1. Inizialmente era un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l’obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Nonostante le tante modifiche, Silverstone resta un circuito veloce: tuttavia Brembo ci informa che le frenate davvero impegnative sono appena tre, perché per il resto si tratta di curvoni veloci nei quali spesso non si tocca nemmeno il freno. Le frenate totali sono nove, di cui ben quattro non impegnative e due di medio livello. Di conseguenza il circuito britannico è fra quelli classificati come meno esigenti con l’impianto frenante, meritandosi appena un livello 2 nella scala da 1 a 5 che Brembo utilizza per classificare la difficoltà di ogni circuito del Mondiale di Formula 1. Infine evidenziamo che la frenata più dura è quella alla curva 6, perché da 324 km/h si dimezza la velocità in 2,4 secondi e 142 metrico una decelerazione di 4,2 g.

Quanto alle gomme, va invece osservato che in questa gara Pirelli porta pneumatici con le tre mescole più dure della gamma pensata per la diretta Formula 1: la C1, la C2 e la C3, che saranno caratterizzate rispettivamente dal colore bianco, dal giallo e dal rosso – di conseguenza la C3, che sarebbe la mescola media, sarà la più morbida a disposizione. Una scelta molto conservativa come era già successo l’anno scorso a Silverstone, che rappresenta sempre una grande sfida per gli pneumatici, come fu reso evidente in modo clamoroso dall’epilogo della gara del 2020. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2022 sul circuito di Silverstone sta per cominciare…











