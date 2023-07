Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore GP Austria 2023 Red Bull Ring (oggi 2 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: CHI SARÀ OGGI IL VINCITORE?

La diretta Formula 1 oggi, domenica 2 luglio, vivrà la gara del GP Austria 2023 sul circuito del Red Bull Ring, che sorge sulle colline della Stiria, fra le località di Zeltweg e Spielberg. Il Gran Premio d’Austria è la gara di casa per la Red Bull, ancora di più se si considera che il tracciato è di proprietà della notissima azienda di bevande, tuttavia l’anno scorso fu la Ferrari a vincere con Charles Leclerc, anche se quello fu in realtà di fatto l’ultimo acuto del Cavallino Rampante prima che il Mondiale prendesse definitivamente la direzione di Max Verstappen e della Red Bull, che ora naturalmente vogliono tornare a vincere questo Gran Premio così significativo per loro, sulla scia della doppietta del 2021, quando ci fu anche il cosiddetto GP Stiria.

La diretta Formula 1 scatterà alle ore 15.00 con la partenza della gara che ci proporrà il nono atto della stagione, stiamo arrivando circa a metà del Mondiale e naturalmente molte indicazioni sono ormai chiarissime, forse anche troppo, nel senso che la Formula 1 del 2023 sembra un libro giallo nel quale fin da subito è apparso chiaro chi sarebbe stato l’assassino. Ci sono comunque sempre degli spunti d’interesse, ad esempio la Ferrari è attesa a confermare i progressi mostrati almeno in gara in Canada, anche se la vittoria due settimane fa a Montreal andò a Max Verstappen, davanti a Fernando Alonso (che si meriterebbe davvero una vittoria) e Lewis Hamilton.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Austria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento del Red Bull Ring con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio d’Austria al Red Bull Ring sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 19.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LA GUIDA AL GP AUSTRIA 2023

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Austria 2023, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 71 giri, ognuno dei quali misura appena 4.318 metri, per un totale di 306,452 km. Il Red Bull Ring è uno dei tracciati più brevi dell’intera stagione di Formula 1 ed tra i più semplici come disegno. Solo nove curve in tutto, tre rettilinei principali e un tratto misto centrale: si potrà attivare il Drs in ben tre zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia sul tratto fra le curve 1 e 3 e di nuovo tra le curve 3 e 4, zona aggiunta fin dal 2019 per favorire ulteriormente i sorpassi su una tracciato che già garantisce spettacolo. Pista breve e veloce, il leggendario Osterreichring, oggi Red Bull Ring, ha un tempo di percorrenza di un giro di poco superiore al minuto ed è una delle gare che richiede uno dei tempi complessivi di percorrenza più bassi.

La diretta Formula 1 cosa ci proporrà infine dal punto di vista delle informazioni tecniche? Per quanto riguarda i freni, il Red Bull Ring secondo i dati forniti dalla Brembo è un circuito mediamente impegnativo per l’impianto frenante. In totale i piloti utilizzano i freni per il 16% del tempo (cioè 10,7 secondi a ogni giro), mentre la frenata più impegnativa fra le sette previste in ogni giro è quella alla prima curva, ora intitolata a Niki Lauda, in cui si rallenta di 178 km/h in 101 metri, ma sono difficili anche le frenate alle curve 3 e 4. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Austria le mescole più morbide disponibili, con la C3 che sarà quindi la gomma bianca più dura, la media sarà la C4 e la più morbida sarà la C5. In questo modo le squadre dovranno stare attente al degrado degli pneumatici, inoltre la trazione e la gestione del posteriore saranno due elementi chiave. Adesso però la parola deve passare alla pista, perché stiamo per scoprire che cosa succederà: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Austria 2023 al Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg sta per cominciare…











