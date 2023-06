DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming tv, Gp Canada 2023: i numeri di Verstappen (oggi 18 giugno)

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2023: I NUMERI DI VERSTAPPEN

Mentre ci avviciniamo alla diretta di Formula 1 per il Gp Canada 2023, possiamo dare uno sguardo ad alcune delle statistiche che accompagnano Max Verstappen. Il pilota olandese ha già raggiunto l’incredibile numero di 40 vittorie: per lui è sesto posto, ma se dovesse trionfare a Montréal aggancerebbe una leggenda come Ayrton Senna in quinta posizione all time, arrivando così a 10 successi da Alain Prost e vedendo il podio alla portata (Sebastian Vettel ha vinto 53 volte), pur se sappiamo bene che nel mondo delle Formula 1 le cose potrebbero cambiare in fretta.

Per quanto riguarda le pole position, quella conquistata ieri nel Gp Canada 2023 è stata la numero 25: qui Verstappen deve ancora diventare uno dei più grandi specialisti, si trova infatti undicesimo a -1 dalla Top Ten (rappresentata da Mika Hakkinen) ma con Lewis Hamilton che è lontanissimo a 103 (l’inglese ne ha 35 più di Michael Schumacher). Resta comunque il fatto che Verstappen sta riscrivendo parecchi numeri nel paddock, e la diretta di Formula 1 di oggi per il GP Canada 2023 potrebbe dargli un’altra grossa mano in merito… (agg. di Claudio Franceschini)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Canada c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Montreal con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Canada a Montreal sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

FORMULA 1 GP CANADA 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Domenica 18 giugno la serata sarà a tutta velocità con la diretta Formula 1 da Montreal, dove si corre il Gran Premio del Canada 2023 sul classico circuito cittadino intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve sull’isola artificiale di Notre Dame, che ospita l’ottavo appuntamento del Mondiale 2023, che a dire il vero sembra di fatto già finito, a causa dello strapotere della Red Bull. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 20.00 italiane, cioè le 14.00 locali, quando si spegnerà il semaforo per dare il via a una corsa tra le più ricche di fascino e tradizione, che vede Michael Schumacher e Lewis Hamilton a pari merito al comando dell’albo d’oro con sette vittorie a testa, proprio come nei Mondiali vinti.

Bisognerebbe forse evocare un colpo di classe in stile Villeneuve per ravvivare un Mondiale che sembra già essere senza storia, come un libro giallo del quale conosci già l’assassino: la speranza è che almeno le singole gare possano essere appassionanti e spesso a Montreal è proprio così, perché in Canada la diretta Formula 1 raramente delude. Oggi quindi potremo godere il grande spettacolo di uno degli appuntamenti più attesi dell’anno anche grazie alla tradizione dell’evento, al calore e alla competenza del pubblico che assiste alla gara di Montreal e all’affascinante ambientazione sul fiume San Lorenzo, che ci mancava davvero tanto negli anni di assenza forzata per il Covid. Eravamo rimasti fermi al caso della penalizzazione inflitta a Sebastian Vettel nel 2019, poi nel 2022 ha vinto Max Verstappen, anche se Carlos Sainz arrivò a un soffio dal successo: la Ferrari saprà essere protagonista della diretta Formula 1 del Gran Premio del Canada 2023?

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2023: IL CIRCUITO DI MONTREAL

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1 da questa pista d’altronde notissima nel Circus: la gara del GP Canada 2023 si svolgerà sulla distanza di 70 giri, ognuno dei quali misura 4.361 metri, per un totale di 305,270 km. Il tracciato di Montreal è davvero molto semplice, sostanzialmente due rettilinei di “andata” e “ritorno” dalla linea del traguardo, anche se movimentati da una serie di chicane che lo rendono più vario. Montreal è un circuito molto veloce, pur essendo un tracciato cittadino con ristrette vie di fuga e barriere vicinissime al nastro d’asfalto, che rendono frequente l’utilizzo della Safety Car. Il rettilineo d’arrivo è molto breve, di conseguenza la prima curva è sempre molto delicata alla partenza, mentre i punti ideali per i sorpassi sono il lento tornante alla curva 10 e la frenata alla chicane (curve 13-14) prima del rettilineo d’arrivo, caratterizzata in uscita dal cosiddetto ‘Muro dei campioni’, in passato luogo di incidenti con vittime illustri.

Da notare che saranno ben tre le zone in cui sarà possibile attivare il Drs sul Circuit Gilles Villeneuve: fra le curve 7 e 8, sul già citato lungo rettilineo fra le curve 12 e 13 ed infine sul rettifilo di partenza. Informazioni interessanti per la diretta Formula 1 sono anche quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Montreal è uno dei tracciati più impegnativi di tutto il Mondiale di Formula 1 per gli impianti frenanti. Il basso carico aerodinamico e le staccate, decise e ravvicinate, determinano temperature d’esercizio elevate per dischi e pastiglie, che non sempre hanno il tempo di raffreddarsi a sufficienza nei rettilinei. Le frenate sono solamente sette al giro, ma ben sei sono considerate molto impegnative. Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole più tenere, con la C3 che dunque sarà la più dura, la C4 media e la C5 più morbida, come già un anno fa a Montreal, approfittando dell’asfalto cittadino poco abrasivo e storicamente con scarso grip.​ Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Canada 2023 sul circuito di Montreal sta per cominciare…











