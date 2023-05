Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore GP Monaco a Montecarlo (oggi 28 maggio 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GP MONACO 2023: LO SPETTACOLO DI MONTECARLO

Domenica 28 maggio naturalmente nel segno della diretta Formula 1 da Montecarlo, dove si corre il Gran Premio di Monaco 2023 sul leggendario circuito cittadino del Principato che ospita il sesto appuntamento del Mondiale 2023, che riparte dopo la dolorosa cancellazione di Imola, con la Ferrari che avrà una motivazione in più per cercare di contrastare lo strapotere della Red Bull. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00, orario che ci regalerà il via alla diretta Formula 1, naturalmente sullo storico e affascinante circuito cittadino di Montecarlo. Una bella fetta della vittoria potrebbe decidersi già tra il via e la prima curva di Santa Devota, come da tradizione…

L’attesa è già spasmodica per il Gran Premio più celebre dell’anno, l’appuntamento più glamour e affascinante del calendario iridato; l’anno scorso ci fu la prima volta di Sergio Perez in trionfo a Montecarlo, con la seconda beffa consecutiva per Charles Leclerc. Nel 2021 il monegasco si era preso la pole position ma fu costretto a saltare la gara per l’incidente al temine delle qualifiche e vinse Max Verstappen, un anno fa è stato ancora peggio perché furono un errore di strategia e un pizzico di malasorte a far naufragare la gara di Leclerc, addirittura fuori dal podio dopo la pole position. La partenza sarà già un momento decisivo, visto che poi sorpassare sullo stretto e tortuoso circuito cittadino del Principato è un’impresa ai limiti dell’impossibile. In effetti l’unico problema della Formula 1 a Montecarlo è proprio il rischio di gare noiose, ma è anche vero che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: attenzione ai colpi di scena!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Monaco c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Montecarlo con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Monaco a Montecarlo sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 18.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1 GP MONACO 2023: IL COMMENTO ALLE QUALIFICHE

La diretta Formula 1 ha già vissuto un momento fondamentale ieri, quando la prima pole position di Max Verstappen a Monaco è già entrata di diritto nella leggenda: dopo il secondo settore il campione del mondo in carica di Formula 1 aveva due decimi di ritardo nei confronti di Fernando Alonso che a 41 anni, 9 mesi e 28 giorni stava per diventare il quarto pilota più anziano di sempre a conquistare la partenza dal palo. Ma nel tratto che porta dalla curva delle Piscine alla linea del traguardo, il figlio di Jos si è inventato un numero incredibile e baciando più volte i muretti del Principato, il fuoriclasse olandese è riuscito a scavalcare l’asturiano rovinando la festa all’Aston Martin che comunque può consolarsi con la prima volta. E da queste parti essere davanti non è fondamentale, di più. I loro compagni di squadra hanno rimediato solo figure barbine: Sergio Pérez ha stampato la sua Red Bull contro il guard-rail all’ingresso della Sainte-Dévote e dovrà rimontare dal fondo su una pista corta e strettissima dove sarà praticamente impossibile superare pur disponendo di una macchina dominante. Lance Stroll ha fallito l’ingresso in Q3 prendendo oltre mezzo secondo dal suo compagno di box, a parità di vettura!

In tutto ciò non sono mancate le sorprese: un autentico boato si è sollevato quando Esteban Ocon ha piazzato momentaneamente la sua Alpine in prima posizione, nessuno si aspettava un simile exploit da parte del vincitore di Budapest 2021 che affiancherà quindi Charles Leclerc in seconda fila. Una giornata più che positiva per il costruttore francese come testimonia il settimo posto di Pierre Gasly che si è tolto lo sfizio di precedere una delle Mercedes, quella di George Russell. Monaco era il posto peggiore dove far debuttare la versione B della W14 che a Imola avrebbe potuto dire la sua, senza magari infastidire la Red Bull ma si sarebbe sicuramente inserita nella bagarre con Ferrari e Aston Martin. Nonostante un incontro ravvicinato con le barriere, Lando Norris è riuscito a prendere parte alla terza manche di qualifiche non andando oltre il decimo posto, finendo dietro pure all’AlphaTauri di Yuki Tsunoda. Che nei giorni scorsi si è distinto per le sue qualità umane aiutando in prima persona la popolazione dell’Emilia-Romagna a spalare il fango dalle strade e a riprendersi dalle conseguenze di un’alluvione catastrofica le cui immagini hanno scosso il mondo intero. (Aggiornamento di Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP MONACO 2023: IL CIRCUITO DI MONTECARLO

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche per vivere al meglio la diretta Formula 1 su questa pista d’altronde ovviamente notissima a tutti nel Circus: la gara di Montecarlo si svolgerà sulla distanza di 78 giri, ognuno dei quali misura 3.337 metri, per un totale di 260,286 km. È il circuito più corto e anche la gara più breve del Mondiale, l’unica alla quale è concessa una deroga per non raggiungere il minimo di 305 km obbligatori per tutti gli altri Gran Premi, ma nonostante questo è comunque una delle gare più lunghe, visto che la velocità media è evidentemente molto più bassa del normale. Il circuito si caratterizza per la presenza di ben 19 curve, tutte celeberrime ed alcune delle quali leggendarie come ad esempio il tornante della Vecchia Stazione, la più lenta dell’intero Mondiale. Altro tratto caratteristico è quello del Tunnel, con la difficoltà aggiuntiva del repentino passaggio luce-buio e poi viceversa, ma praticamente ogni centimetro della pista sa regalare grandi emozioni: il DRS sarà utilizzabile solo sul rettilineo del traguardo.

Montecarlo, per quanto riguarda le informazioni che ci vengono fornite da Brembo sui freni, è un circuito mediamente impegnativo, infatti è quello sul quale si frena di più in tutto il Mondiale di Formula 1, ma sono quasi tutte frenate non particolarmente intense, perché le velocità sono ridotte. Comunque i freni vengono usati ben dodici volte, tuttavia le uniche due decelerazioni particolarmente impegnative sono quelle all’uscita del Tunnel e alla curva di Santa Devota. Passando alle gomme, Pirelli ha selezionato per Montecarlo le tre mescole più morbide, dunque la C3 come gomme dure, C4 medie e C5 come gomme più morbide del lotto, per un GP nel quale tradizionalmente si dovrebbe effettuare un solo pit-stop. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Monaco 2023 sul circuito di Montecarlo sta per cominciare…











