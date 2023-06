Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video, vincitore GP Spagna 2023 Barcellona, oggi 4 giugno

DIRETTA FORMULA 1: ANCORA VERSTAPPEN IN CIMA AL PODIO?

La diretta Formula 1 oggi, domenica 4 giugno, catturerà la nostra attenzione dal circuito del Montmelò, nei dintorni di Barcellona, grazie alla gara del Gran Premio di Spagna 2023, cioè il settimo appuntamento con il Mondiale di quest’anno. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00, l’orario di riferimento anche quest’anno per la diretta Formula 1 in Europa e dunque naturalmente anche sul Circuit de Catalunya, sede fissa del Gran Premio iberico ormai da oltre 30 anni. L’appuntamento è di grande interesse anche perché Montmelò è una sorta di cartina di tornasole della Formula 1 odierna, dal momento che – per le sue caratteristiche tecniche – il Montmelò è un circuito ideale per capire i rapporti di forza fra le varie monoposto ed è la località scelta da molti per introdurre una serie di significativi aggiornamenti.

Quest’anno però tutto questo rischia di passare in secondo piano, perché francamente il destino del Mondiale appare già segnato: naturalmente speriamo che la Ferrari faccia progressi e avremo un occhio di riguardo per i due grandi padroni di casa, cioè Fernando Alonso e Carlos Sainz, ma sappiamo che la superiorità della Red Bull è nettissima, anche grazie a un pilota come Max Verstappen, che ha dominato anche in condizioni difficilissime come settimana scorsa a Montecarlo. Insomma, la diretta Formula 1 offre un panorama ben diverso rispetto all’anno scorso, quando Barcellona sembrava poter lanciare in orbita la stagione di Charles Leclerc, almeno fino alla rottura del motore che spianò la strada alla vittoria proprio di Verstappen e fu probabilmente la svolta dell’intera stagione.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Spagna c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Montmelò con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Spagna a Barcellona Montmelò l’appuntamento è in tempo reale per tutti. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, COME SONO ANDATE LE QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO DI SPAGNA?

Le qualifiche del Gran Premio di Spagna hanno assegnato la pole position a Max Verstappen, e questo era scontato quanto il sole che sorge a Est (o a Nord/Sud-Est a seconda del periodo) da 5 miliardi di anni a questa parte. Ma i colpi di scena non sono mancati, anzi. In primis ci ha pensato la pioggia caduta a cavallo tra la terza sessione di prove libere e la prima manche di qualifiche a regalare qualche brivido ai protagonisti del mondiale di Formula 1, che si sono ritrovati con una pista praticamente priva di grip e le uscite di scena si sono sprecate, al punto che la Q1 è stata momentaneamente interrotta prima che qualcuno finisse pesantemente a muro rischiando di farsi male (fortuna che non c’è più Latifi). Quando la situazione si stava normalizzando, ci pensa Charles Leclerc a scuotere l’ambiente ottenendo solamente il diciannovesimo tempo che lo costringerà a partire dall’ultima fila. Le gomme non andavano in temperatura? C’era un problema di potenza? Fatto sta che si tratta di un passo indietro imbarazzante per il monegasco che solamente un anno fa da queste parti era stato imbattibile sul giro secco.

La Q2 non è da meno, con Sergio Pérez che compie l’impresa di rimanere fuori dalla top 10 pur guidando un’astronave che farebbe vincere il mondiale pure a Ricardo Rosset, mentre in casa Mercedes hanno deciso di replicare il patatrac del 2016, riuscendoci solo in parte. Forse è stato solo un malinteso tra George Russell e Lewis Hamilton, il giovane pilota inglese non si è accorto che alle sue spalle stava arrivando il sette volte iridato lanciatissimo per il suo giro veloce. Le due macchine si sfiorano sul filo dei 300 km/h (eravamo in fondo al rettilineo, uno dei più lunghi del mondiale) e la numero 44 danneggia lievemente l’ala anteriore, poteva andare decisamente peggio ma il danno d’immagine è comunque enorme ed entrambi dovranno chiarire un po’ di cose a Toto Wolff, che simili episodi non li ha mai graditi.

Paradossalmente la Q3 è stata la sessione meno emozionante anche se in ballo c’erano le prime cinque file dello schieramento. Al figlio di Jos è bastato un tentativo per mettere tutti in riga, Carlos Sainz ha salvato in parte il bilancio della Ferrari conquistando un’insperata seconda posizione per come si erano messe le cose, si rivede in alto la McLaren con un ispiratissimo Lando Norris che in gara può tentare il colpaccio. Anche perché l’Aston Martin e Fernando Alonso sembrano meno brillanti del solito, tant’è vero che per la prima volta dall’inizio del campionato Lance Stroll è stato più veloce del pilota di Oviedo.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2023: IL CIRCUITO DI BARCELLONA

Per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2023, diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus, sia perché si gareggia fin dal 1991 sia perché è una delle sedi preferite per i test invernali: la gara si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.657 metri, per un totale di 307,236 km. Da notare una piccola ma significativa modifica: non si utilizzerà più la chicane nell’ultimo settore del Circuit de Catalunya, che passerà quindi da 16 a 14 curve utilizzando il layout della MotoGp, qualche metro più corto e soprattutto più veloce di quello utilizzato dalla Formula 1 fino allo scorso anno. Non cambia il fatto che sui due rettilinei principali si potrà utilizzare il Drs. Il più lungo è quello dei box e del traguardo, l’altro è quello compreso fra le curve 9 e 10.

Montmelò è un circuito completo e significativo dal punto di vista tecnico, spesso tuttavia ha regalato gare piuttosto noiose, proprio perché i valori “cristallizzati” tra le varie scuderie dal punto di vista tecnico rendono difficili i colpi di scena, salvo episodi in stile 2016, l’incidente che mise fuori gioco già al primo giro entrambe le Mercedes regalando la vittoria a Verstappen nel giorno del suo memorabile debutto sulla Red Bull. Con questa modifica, Brembo ci informa che il tempo di percorrenza speso in frenata scende dal 17 al 12%, anche per questo Barcellona è considerata un circuito facile per i freni. Per quanto riguarda le gomme, il fornitore unico di pneumatici Pirelli haportato in Spagna le tre mescole più dure della gamma: C1 quali P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e infine C3 P Zero Red soft, perché si tratta di un circuito impegnativo per gli pneumatici. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Spagna 2023 sul circuito di Barcellona Montmelò sta per cominciare…











