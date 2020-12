Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Abu Dhabi 2020)

Domenica nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Yas Marina, dove si corre il Gran Premio di Abu Dhabi 2020, il diciassettesimo e ultimo appuntamento del Mondiale 2020. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato degli Emirati Arabi Uniti avrà luogo alle ore 14.10 italiane nonostante tre ore di fuso orario, cioè quando ad Abu Dhabi saranno le 17.10 del pomeriggio; in effetti una delle caratteristiche tipiche di questa corsa è che si parte ancora con la luce del sole, sia pure al tramonto, mentre si arriva con il buio, con la pista a quel punto illuminata dalle luci artificiali. Questo è uno degli elementi che danno fascino alla diretta Formula 1 del Gran Premio di Abu Dhabi, che in realtà tecnicamente non è certo fra gli appuntamenti più entusiasmanti della stagione. Fascino ulteriore naturalmente è garantito quando nell’ultima gara della stagione il Mondiale è ancora aperto; quest’anno però non è così, dunque dovremo accontentarci dei temi da “ultimo giorno di scuola”, come l’ultimo Gran Premio di Sebastian Vettel in Ferrari. Nel 2018 ad esempio c’era stato l’addio (anzi, arrivederci) di Fernando Alonso alla Formula 1, mentre la costante sono le vittorie di Lewis Hamilton, che fece festa anche dodici mesi fa.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yas Marina sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio di Abu Dhabi, che sarà il diciassettesimo e ultimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile in tempo reale, proprio perché si tratta dell’ultima corsa della stagione. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Yas Marina saranno dunque visibili a tutti gli appassionati di Formula 1, abbonati oppure no: che cosa succederà? La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI: LE QUALIFICHE

Ultimamente a Valtteri Bottas non gliene va bene una: nello scorso weekend è stato ridicolizzato da George Russell che gli è sempre stato davanti sebbene non avesse mai guidato una Mercedes in vita sua. Ieri nelle qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi (appuntamento di chiusura della stagione 2020 di Formula 1) il finlandese è riuscito a stare davanti al rientrante Lewis Hamilton (reduce dal Covid che lascia pesanti strascichi anche sui fisici più allenati) ma si è visto scavalcare da Max Verstappen che gli ha soffiato la pole position per soli 25 millesimi. Per la prima volta quest’anno sarà l’olandese a partire davanti a tutti e cercherà di cogliere l’occasione per chiudere in bellezza, magari come vice-campione del mondo. Il figlio di Jos ha impartito un’altra severa lezione ad Alexander Albon che a un certo punto aveva dato l’impressione di potersela addirittura giocare per un posto al sole sulla griglia di partenza, invece si è sciolto come neve al sole quando è arrivata la resa dei conti. Stesso discorso per Charles Leclerc, velocissimo nelle prime due manche ma che non ha saputo pescare il jolly in Q3, ottenendo solamente il nono tempo. Essendo stato penalizzato di 3 posizioni per aver provocato il crash al via della gara di domenica scorsa, la prima guida Ferrari si accomoderà in sesta fila, appena davanti a Sebastian Vettel che ha ringraziato tutti, dal team principal all’addetto che pulisce i bagni, per i 6 anni trascorsi a Maranello ma si vede proprio che scende in pista giusto per onor di firma. Chi ha svolto un ottimo lavoro è Lando Norris, seconda fila per l’inglese della McLaren che avrà l’onore di affiancare un sette volte campione del mondo. La Renault si aspettava qualcosa di più da Daniel Ricciardo ed Esteban Ocon, entrambi fuori dalla Q3, mentre George Russell dopo aver sfiorato la vittoria sette giorni fa è rientrato nei ranghi con la Williams, incapace di andare oltre il diciottesimo tempo. (Agg. Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP ABU DHABI: LE CARATTERISTICHE DI YAS MARINA

Diamo comunque alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp Abu Dhabi 2020: la gara si svolgerà sulla distanza di 55 giri, ognuno dei quali misura 5.554 metri, per un totale di 305,355 km. Sono ben 21 le curve che caratterizzano questo circuito tortuoso e di certo non fra i più emozionanti del calendario iridato, anche se non mancano due rettilinei piuttosto lunghi (quelli compresi fra le curve 7-8 e 10-11), che sono quelli sui quali si potrà attivare il Drs e dove realisticamente si possono tentare sorpassi, praticamente impossibili altrove. Piuttosto breve invece è il rettilineo d’arrivo, sul quale infatti non si potrà utilizzare l’ala mobile. Realizzato nel contesto di un progetto più ampio per fare di Yas Marina una località turistica (compreso il parco tematico della Ferrari), il circuito si fa notare più per aspetti spettacolari quali appunto il fatto che si gareggi al tramonto oppure la particolarissima uscita dalla corsia box, che passa sotto la pista attraverso il tunnel, piuttosto che per le caratteristiche tecniche piuttosto insipide, simbolo di quella generazione di piste “senz’anima” che non hanno certo aiutato la popolarità della Formula 1 in questi anni.

Volendo approfondire l’analisi di quanto ci attende nella diretta Formula 1 dal punto di vista tecnico, ecco che Brembo ci segnala come la pista di Yas Marina sia una delle più impegnative per i freni nell’intero Mondiale. Si trascorre infatti parecchio tempo in frenata, con ben 11 interventi per ogni giro. La decelerazione media sul giro è molto elevata soprattutto nelle prime 11 curve della pista, per poi calare invece nelle curve restanti, perché la parte finale del circuito è decisamente più lenta. La frenata più impegnativa è invece quella alla curva 8. Passando ad alcune considerazioni anche sulle gomme, si deve osservare che Pirelli ha portato ad Abu Dhabi le tre mescole più morbide a disposizione, con la C3 che di conseguenza agirà da gomma dura indicata con banda bianca, poi la C4 media (gialla) e infine la C5, naturalmente la gomma più morbida (rossa). L’asfalto liscio e l’orario della gara al tramonto consentono infatti di osare con i pneumatici più morbidi. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Abu Dhabi 2020 sul circuito di Yas Marina sta per cominciare…



