Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Austria 2022)

La diretta Formula 1 oggi, domenica 10 luglio, ci propone la gara del Gp Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring, protagonista di grandi emozioni nel meraviglioso scenario tra le colline della Stiria, fra le località di Zeltweg e Spielberg. Dopo due anni consecutivi in cui il Red Bull Ring ha fatto addirittura doppietta, oggi si disputa il classico Gran Premio d’Austria, gara di casa per la Red Bull che l’anno scorso dominò sia la gara “nazionale” sia quella che aveva avuto la denominazione di GP Stiria, non sarà dunque facile contrastare le ‘lattine’, ma per la Ferrari sarà una necessità dopo troppe occasioni sprecate.

La diretta Formula 1 scatterà alle ore 15.00 con la partenza della gara e arriva all’undicesimo atto dell’anno, di fatto stiamo completando la prima metà della stagione e naturalmente molte indicazioni sono ormai chiarissime, come il fatto che la Mercedes sia di fatto tagliata fuori. Per la Ferrari invece è inutile pensare ai rimpianti (a patto di non ripetere gli errori), meglio pensare a mandare un “messaggio” a Max Verstappen sulla pista dove l’olandese della Red Bull l’anno scorso aveva dominato in lungo e in largo per due weekend di fila.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Austria 2022 sul circuito del Red Bull Ring sulle colline tra Zeltweg e Spielberg, undicesimo appuntamento del Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Per il Gran Premio d’Austria che fa vivere al Circus della Formula 1 la gara di casa della Red Bull (che è pure proprietaria del circuito), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa della Formula 1 da Zeltweg non sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito austriaco solamente in differita.

Anche quest’anno la telecronaca in diretta di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend di Formula 1 che non sarà visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Austria 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito del Red Bull Ring, per l’undicesimo atto della stagione 2022, ma naturalmente solo in differita dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LA SPRINT RACE

Mattia Binotto l’aveva detto che sarebbe stata gara vera tra Charles Leclerc e Carlos Sainz, e così è stato. Nella Sprint Race del Gran Premio d’Austria i due piloti della Ferrari si sono dati battaglia per qualche giro con il monegasco che ha avuto la meglio sullo spagnolo ma poi non è riuscito a raggiungere Max Verstappen che per la gioia dei tifosi “oranje” che hanno letteralmente invaso il Red Bull Ring si è preso 8 punti che potrebbero fare molto comodo nella lotta per il titolo iridato. Ancora una volta questo format viene incontro ai big che sbagliano in qualifica: Sergio Pérez ha rimontato ben otto posizioni e oggi, partendo dalla terza fila, può inserirsi molto più facilmente nella bagarre per il vertice. Lewis Hamilton è rimasto dietro solamente perché al via si è toccato con Pierre Gasly e ha dovuto alzare il piede, altrimenti anche lui sarebbe risalito in alto.

Il sette volte campione del mondo di Formula 1 ha dato vita a un bellissimo duello con Mick Schumacher che ha cercato di resistergli facendosi aiutare da Kevin Magnussen che gli offriva la scia necessaria per attivare il DRS. Ma quando la Haas del danese si è allontanata, per il figlio di Michael non c’è stato scampo, ma finché ha potuto si è difeso benissimo, a conferma di come sia cresciuto tantissimo nelle ultime settimane. Sicuramente è andata molto peggio a Fernando Alonso che non ha nemmeno preso il via a causa di un problema elettrico. Se il campione di Oviedo aveva definito il motore della McLaren-Honda da GP2, di certo non risparmierà critiche feroci alla Alpine se la macchina continuerà a tradirlo…

DIRETTA FORMULA 1: LA GUIDA AL GP AUSTRIA 2022

Dunque, per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo per prima cosa che sono in programma 71 giri, ognuno dei quali misura appena 4.318 metri, per un totale di 306,452 km. Il Red Bull Ring è tornato in calendario per la Formula 1 da non moltissimi anni, ma naturalmente è una località storica ed inoltre le due doppiette degli scorsi anni fanno in modo che i dati recenti siano decisamente abbondanti, anche se in questo 2022 naturalmente c’è stato il cambio di regolamento tecnico – oltre che in questa gara l’introduzione della Sprint Race.

Ricordiamo comunque che il tracciato di Zeltweg è fra i più brevi dell’intera stagione della diretta Formula 1 ed è anche tra i più semplici come disegno. Solo nove curve in tutto, tre rettilinei e un tratto misto centrale: da sottolineare che si potrà attivare il Drs in ben tre zone, cioè sia sul rettilineo d’arrivo sia sul tratto fra le curve 1 e 3 e di nuovo tra le curve 3 e 4, una terza zona aggiunta fin dal 2019 per provare a favorire ulteriormente i sorpassi su una tracciato che già in genere garantisce spettacolo. Pista breve e anche piuttosto veloce quella del leggendario Osterreichring oggi Red Bull Ring, infatti il tempo di percorrenza di un giro è di poco superiore al minuto ed è una delle gare che richiede uno dei tempi complessivi di percorrenza più bassi.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

La diretta Formula 1 cosa ci proporrà infine dal punto di vista delle informazioni tecniche? Per quanto riguarda i freni, il Red Bull Ring secondo i dati forniti dalla Brembo è un circuito mediamente impegnativo per l’impianto frenante e una difficoltà per la scelta di tempo dei piloti nelle staccate si deve alle frequenti ondulazioni della pista. In totale al Red Bull Ring i piloti utilizzano i freni per il 16% del tempo (cioè 10 secondi e due decimi), mentre la frenata più impegnativa per l’impianto frenante è quella alla prima curva, ora intitolata a Niki Lauda e sono difficili anche le frenate alle curve 3 e 4.

Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Austria le mescole più morbide fra le cinque disponibili, con la C3 che sarà quindi la gomma bianca più dura, la media sarà la C4 e la più morbida sarà la C5. In questo modo le squadre dovranno stare attente al degrado degli pneumatici, inoltre la trazione e la gestione del posteriore saranno due elementi chiave. Adesso però la parola deve passare alla pista, perché stiamo per scoprire che cosa succederà: mettiamoci comodi, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d'Austria 2022 al Red Bull Ring di Zeltweg-Spielberg sta per cominciare…











