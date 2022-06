Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Azerbaigian)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1 dal circuito di Baku, dove si corre il Gran Premio d’Azerbaigian 2022, ottavo appuntamento del Mondiale 2022 che si disputa appunto sull’anomalo tracciato cittadino della capitale azera, che unisce tratti angusti e tortuosi a un rettilineo lunghissimo. L’immagine di un “assurdo” mix tra Montecarlo e Monza è forse un po’ forzata, ma serve a descrivere una situazione decisamente particolare, anche se ormai ben nota dal momento che Baku è entrata in calendario dal 2016 e oggi potrebbe regalarci un’altra gara imprevedibile, come già diverse volte è successo nella capitale dell’Azerbaigian.

Diciamo subito che la partenza della gara e quindi il via alla diretta Formula 1 del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 avrà luogo alle ore 13.00 italiane, cioè le 15.00 locali, dal momento che fra l’Italia e Baku ci sono appunto due ore di fuso orario. Sarà dunque un primo pomeriggio in compagnia della Formula 1, per vivere una gara spesso rocambolesca. I colpi di scena d’altronde non sono mancati nemmeno nelle scorse gare, facendo pendere dalla parte di Max Verstappen e della Red Bull la bilancia nella sfida con Charles Leclerc e la Ferrari. La Rossa saprà riscattarsi e ottenere quella che sarebbe la prima vittoria a Baku per il Cavallino Rampante?

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito cittadino di Baku, ottavo appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non sarà visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Azerbaigian 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Baku, per l’ottavo atto della stagione 2021, ma naturalmente solo in differita dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, GP AZERBAIGIAN 2022: I NUMERI DEL CIRCUITO DI BAKU

Diamo pure alcune informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che comunque inizia ad essere ben nota ad addetti ai lavori e semplici appassionati. La diretta Formula 1 oggi ci offrirà la gara del GP Azerbaigian 2022, che si svolgerà sulla distanza di 51 giri del Baku City Circuit, ognuno dei quali misura 6.003 metri, per un totale di 306,049 km. Sono venti le curve che caratterizzano questo circuito, il secondo più lungo del calendario dopo Spa, che comprende sia tratti tortuosi nella parte più antica della città, sia il rettilineo più lungo dell’intero Mondiale di Formula 1, luogo ideale per i sorpassi sfruttando la scia di chi precede.

Si potrà attivare il Drs, naturalmente a patto di essere a meno di un secondo di ritardo agli appositi detection point, proprio sul rettilineo del traguardo e poi su quello compreso tra le curve 2 e 3, che hanno la particolarità di essere entrambe ad angolo retto, come d’altronde anche la curva 1 e la curva 4, dunque tutte quelle nella prima parte della pista. Tra le peculiarità c’è naturalmente anche il passaggio nel cuore della città vecchia, sfiorando il castello medievale: una Montecarlo con molto meno fascino ma anche un lungo rettilineo per sorpassare, questa è Baku in una frase.

DIRETTA FORMULA 1: INFO TECNICHE SUL GP AZERBAIGIAN

Informazioni come sempre interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Baku è un tracciato abbastanza impegnativo, classificato dall’azienda italiana con un livello di difficoltà pari a 4 in una scala da 1 a 5. Nelle quattro curve iniziali a 90 gradi i freni sono soggetti a grandi sollecitazioni e nelle successive dal disegno variabile l’impegno richiesto ai freni cambia di continuo. Le frenate sono in tutto dieci, 20 secondi e mezzo al giro che è il 20% del tempo. Quattro frenate sono considerate altamente impegnative per i freni, cinque sono di media difficoltà e soltanto una è light. La più dura per l’impianto frenante è naturalmente quella alla prima curva, dopo il lunghissimo rettilineo del traguardo: si passa da 344 km/h a 109 in 2 secondi e mezzo.

Per quanto riguarda invece le gomme, il fornitore unico Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide a disposizione, dunque la C3 come gomme dure, C4 medie e C5 come gomme più morbide, esattamente come due settimane fa a Montecarlo e pure come l’anno scorso in Azerbaigian, anche se struttura e mescole sono drasticamente cambiate con il nuovo regolamento. Anche per gli pneumatici Baku è una sfida affascinante, unendo la complessità di Monaco alla velocità di Monza. Attenzione anche ai cambi di strategia, perché la Safety Car può entrare spesso in azione. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Azerbaigian 2022 sul circuito di Baku sta per cominciare…











