Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (GP Miami 2022)

DIRETTA FORMULA 1: ALTRO TRIONFO DELLA FERRARI?

Domenica sera (italiana) nel segno della diretta Formula 1, perché si correrà il Gran Premio di Miami 2022, un appuntamento molto atteso perché dopo la delusione di Imola la grande battaglia fra Max Verstappen e Charles Leclerc si trasferisce su questo circuito inedito che raddoppia gli appuntamenti della Formula 1 negli Stati Uniti, affiancando Austin dove si gareggia ormai da un decennio. Ci sono naturalmente tutte le incognite legate al fatto che si correrà su un circuito mai utilizzato in precedenza: stiamo scoprendo Miami in questi giorni, ma naturalmente sulla distanza di gara sarà una novità per tutti.

Il quinto appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2022 avrà luogo con la partenza della gara sul tracciato di Miami alle ore 21.30 italiane, cioè quando in Florida saranno le 15.30 locali, considerato che ci sono sei ore di fuso con la metropoli americana. Ci sono stati segnali di risveglio anche da parte della Mercedes, mentre la Red Bull è tornata ad avere problemi di affidabilità, in ogni caso una difficoltà in più perché girare poco su una pista da scoprire naturalmente non fa piacere a nessuno. La Ferrari è chiamata a tornare al vertice come aveva fatto in maniera splendida nelle prime tre uscite della stagione: ci riuscirà?

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta della Formula 1 per il Gran Premio di Miami 2022 naturalmente sull’inedito circuito cittadino di Miami, quinto appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Per il Gran Premio di Miami che ha portato a due le gare in calendario negli Stati Uniti (e l’anno prossimo arriverà pure Las Vegas), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la Formula 1 dalla Florida non sarà visibile diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito solamente in differita. Anche quest’anno la telecronaca in diretta di tutti gli eventi di Formula 1 è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend di Formula 1 che non sarà visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Miami 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Miami, quinto atto della stagione 2021, ma solamente in differita a partire dalle ore 23.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Due Ferrari in prima fila a Miami, una vetrina migliore la Scuderia di Maranello non poteva trovarla. Sul circuito costruito attorno all’Hard Rock Stadium, Charles Leclerc si prende la pole position con un giro da urlo, 1’28”796 per il monegasco che mette tutti d’accordo ed esalta i tifosi del Cavallino Rampante sparsi per il globo. Carlos Sainz non solo evita di sfracellarsi – di nuovo – contro il muro ma completa la festa andando a occupare la seconda casella della griglia di partenza, a 190 millesimi dal suo compagno di box. Lo sconfitto di giornata è sicuramente Max Verstappen che ha commesso un errore nell’ultimo tentativo scivolando in seconda fila, il campione del mondo in carica di Formula 1 cercherà sicuramente il riscatto in gara ed è pronto a dare battaglia sin dalla prima curva, magari con il prezioso supporto di Sergio Perez che lo scorso anno ad Abu Dhabi gli diede una mano gigantesca nel fargli vincere il titolo. Per il resto (e anche per scaramanzia), aspetteremo la bandiera a scacchi per tirare le somme e fare un bilancio di questo weekend.

Vogliamo parlare invece di Valtteri Bottas davanti a Lewis Hamilton? Accadeva di rado quando i due erano compagni di squadra alla Mercedes, con l’approdo in Alfa Romeo il finlandese sta vivendo una sorta di seconda giovinezza e nelle qualifiche del Gran Premio di Miami il nativo di Nastola si è tolto la soddisfazione di precedere il sette volte campione del mondo di Formula 1. In ogni caso è andata molto peggio a George Russell che si è ritrovato addirittura fuori dalla Q3 per un errore di valutazione del box Mercedes che non lo ha rimandato in pista quando gli altri si stavano migliorando sensibilmente. Una vera umiliazione farsi eliminare da gente come Tsunoda e Stroll, va detto che il canadese ha compiuto un’impresa portando l’Aston Martin in top 10, cosa che non è riuscita ad esempio a Sebastian Vettel, troppo impegnato a portare le mutande fuori dalla tuta per una polemica che lascia il tempo che trova. Senza indumenti ignifughi a quest’ora ci sarebbero un sacco di corse intitolate alla memoria di Romain Grosjean, che invece è ancora qui tra noi e si sta preparando per la 500 Miglia di Indianapolis. Dopo aver fatto lo spaccone dichiarando di puntare alla seconda fila, Fernando Alonso non è andato oltre la Q2 così come Mick Schumacher, che se non altro il suo lo ha fatto battendo Kevin Magnussen nel confronto in casa Haas. Non sembra vedere la luce in fondo al tunnel Daniel Ricciardo, ancora una volta demolito da Lando Norris che ormai lo surclassa in tutto e per tutto.

DIRETTA FORMULA 1, GP MIAMI 2022: LE CARATTERISTICHE

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2022, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che naturalmente è una novità assoluta per il Circus: la gara di Miami si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.412 metri, per un totale di 308,206 km. Si tratta di un circuito cittadino, ma che non utilizza strade aperte al traffico: siamo nella vasta area di proprietà di Stephen Ross, patron della squadra di football americano Miami Dolphins, attorno al loro stadio di casacche è l’Hard Rock Stadium.

In totale le curve del Miami International Autodrome sono 19, ma nonostante questo si annuncia come un circuito piuttosto veloce. Inoltre ci saranno ben tre zone nelle quali si potrà attivare il Drs sul circuito di Miami. La prima sarà naturalmente il rettilineo del traguardo, poi di nuovo si potrà attivare il Drs tra le curve 9 e 11, infine si potrà utilizzare l’ala mobile anche nella seconda parte del lunghissimo rettilineo fra le curve 16 e 17, che sarà uno dei tratti più caratteristici del circuito e potrebbe agevolare moltissimo chi prenderà la scia per cercare il sorpasso.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Cerchiamo anche di comprendere meglio alcune caratteristiche tecniche del circuito di Miami per la diretta Formula 1. Brembo classifica il circuito che sorge nel complesso dell’Hard Rock Stadium di Miami Gardens come mediamente impegnativo. La situazione tuttavia è molto particolare: le frenate infatti sono davvero poche, pur avendo 19 curve si frena solo quattro volte al giro sul Miami International Autodrome, il valore più basso dell’intero campionato di Formula 1. Tuttavia, ben tre di queste quattro frenate sono molto impegnative, cioè quelle alle curve 1, 11 e 17, in assoluto la più difficile per i freni a Miami.

Quanto alle gomme, Pirelli ha fatto una scelta conservativa per il debutto di Miami in Formula 1: le mescole saranno le tre centrali, cioè la C2 come dura, la C3 come media e la C4 come soft, evitando le due possibilità “estreme”, cioè C1 e C5. Non era certamente il caso di azzardare su un circuito inedito e tra l’altro molto sporco essendo di fatto nell’area del parcheggio dello stadio, anche se naturalmente da questo punto di vista la situazione migliora a ogni sessione. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Miami 2022 sta per cominciare…











