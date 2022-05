Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Monaco 2022)

DIRETTA FORMULA 1, TRIONFO FERRARI A MONTECARLO?

Domenica nel segno della diretta Formula 1 da Montecarlo, dove si corre il Gran Premio di Monaco 2022 sul leggendario circuito cittadino che ospita il settimo appuntamento del Mondiale 2022, che si avvia verso un terzo del suo cammino con la battaglia ai vertici tra Ferrari e Red Bull. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00, orario che dall’anno scorso è stato scelto per dare il via alla diretta Formula 1, naturalmente anche sullo storico e affascinante circuito cittadino di Montecarlo.

L’attesa sarà spasmodica per il Gran Premio più celebre dell’anno, l’appuntamento più glamour e affascinante del calendario iridato; l’anno scorso ci fu la prima volta di Max Verstappen in trionfo a Montecarlo, anche a causa dell’assenza di Charles Leclerc che si era preso la pole position ma fu costretto a saltare la gara per l’incidente al temine delle qualifiche. La partenza sarà già un momento decisivo, perché una buona fetta delle possibilità di vittoria si giocherà proprio dalla partenza alla curva di Santa Devota, visto che poi sorpassare sullo stretto e tortuoso circuito cittadino del Principato è un’impresa ai limiti dell’impossibile. In effetti l’unico problema della Formula 1 a Montecarlo è proprio il rischio di gare noiose, ma è anche vero che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo: attenzione ai colpi di scena!

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Monaco 2022 sul classico circuito cittadino di Montecarlo, settimo appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in diretta tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi della Formula 1 è affidata in diretta a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend in cui la Formula 1 non sarà visibile in diretta in chiaro, la gara del Gp Monaco 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Montecarlo, per il settimo atto della stagione 2021, ma naturalmente solo in differita dalle ore 18.00. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Impresa di Charles Leclerc che conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco, e a differenza di un anno fa evita di distruggere la sua Ferrari contro le barriere. Sulle strade del Principato è fondamentale partire davanti visto che in gara chi è dietro non riesce a passare, anche se chi lo precede va molto più piano. Nell’edizione 2001 David Coulthard rimase per oltre 40 giri alle spalle di Enrique Bernoldi, e all’epoca le macchine erano molto più strette di quelle odierne. L’altra buona notizia per la Ferrari è il secondo posto ottenuto da Carlos Sainz che completa così una prima fila tutta rossa, con le Red Bull chiamate a inseguire. Per una volta l’avversario più temibile non è stato Max Verstappen, bensì Sergio Perez che nel tentativo di tenere il ritmo di Leclerc si è girato poco prima del tunnel sbattendo con il posteriore della sua Red Bull. I commissari non hanno esposto tempestivamente la bandiera gialla e così Sainz non è riuscito a evitarlo, fortunatamente l’impatto è avvenuto a velocità ridotta e solamente le vetture hanno riportato qualche danno, nulla che i meccanici non possano riparare nel giro di una notte. Episodio che poteva avere conseguenze molto più gravi, inevitabile una tirata di orecchie agli organizzatori.

In ogni caso è prevista pioggia, quindi i risultati delle qualifiche possono essere tranquillamente ribaltati manco fossimo a “Quattro Ristoranti”. Nel 2008 Lewis Hamilton approfittò delle condizioni climatiche avverse per scavalcare Kimi Raikkonen e Felipe Massa aggiudicandosi la corsa, stavolta il sette volte campione del mondo di Formula 1 sarà chiamato a rimontare dalla quarta fila della griglia di partenza, e dovrà quindi sperare in una gara a eliminazione se vorrà risalire la china. Il ruolo di outsider sembra calzare a pennello per Lando Norris che approfittando di una Mercedes meno brillante rispetto a una settimana fa si è preso la quinta casella dello schieramento. Il doppio incidente di Perez-Sainz e Alonso (andato dritto al Mirabeau) con la conseguente bandiera rossa hanno impedito a Sebastian Vettel ed Esteban Ocon di migliorarsi nell’ultimo tentativo, ma quasi sicuramente non sarebbero mai andati oltre la quinta fila. Delusione atroce invece per Pierre Gasly che in Q1 ha preso la bandiera a scacchi una frazione di secondo prima di superare la linea del traguardo e così è rimasto fuori dalla top 15, il francese aveva il potenziale per entrare in Q3. Ci aspettavamo qualcosa di più da Alfa Romeo e Haas, né Valtteri Bottas né Kevin Magnussen sono riusciti a superare la Q2 ma possono ancora sperare nei punti se staranno lontani dai guai e non commetteranno errori durante i 78 giri previsti. (Agg. di Stefano Belli)

DIRETTA FORMULA 1 GP MONACO 2022: IL CIRCUITO DI MONTECARLO

Diamo anche alcune importanti informazioni tecniche per vivere al meglio la diretta Formula 1 su questa pista che d’altronde è ovviamente notissima a tutti nel Circus: la gara di Montecarlo si svolgerà sulla distanza di 78 giri, ognuno dei quali misura 3.337 metri, per un totale di 260,286 km. Si tratta del circuito più corto e anche della gara più breve del Mondiale, l’unica alla quale è concessa una deroga per non raggiungere il minimo di 305 km che sono obbligatori per tutti gli altri Gran Premi e nonostante questo è comunque una delle gare più lunghe come tempo richiesto per completarle, visto che la velocità media è evidentemente molto più bassa del normale.

Il circuito si caratterizza per la presenza di ben 19 curve, tutte celeberrime ed alcune delle quali leggendarie come ad esempio il tornante della Vecchia Stazione, che è la più lenta dell’intero Mondiale. Altro tratto caratteristico è quello del Tunnel, con la difficoltà aggiuntiva del repentino passaggio luce-buio e poi viceversa, ma praticamente ogni centimetro della pista sa regalare grandi emozioni: il DRS sarà utilizzabile solo sul rettilineo del traguardo. Montecarlo ha sempre un grandissimo valore per tutti i piloti di Formula 1, vincere nel Principato vale al di là delle classifiche perché significa entrare nella storia dell’automobilismo come quando Sebastian Vettel nel 2017 ha spezzato un digiuno che per la Ferrari durava da 16 anni.

DIRETTA FORMULA 1: INFO TECNICHE SUL GP MONACO

Informazioni interessanti sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito di Montecarlo è un tracciato mediamente impegnativo, infatti è quello sul quale si frena di più in tutto il Mondiale di Formula 1, ma sono quasi tutte frenate non particolarmente intense, perché le velocità sono ridotte. Comunque i freni vengono usati ben nove volte e 15 secondi al giro a Montecarlo, in totale è il 21% della durata complessiva della gara. Le uniche due decelerazioni particolarmente impegnative sono quelle all’uscita del Tunnel e alla curva di Santa Devota.

Per quanto riguarda le gomme, Pirelli ha selezionato le tre mescole più morbide, dunque la C3 come gomme dure, C4 medie e C5 come gomme più morbide del lotto, l’esatto opposto rispetto a settimana scorsa al Montmelò nel contesto di un GP nel quale tradizionalmente si dovrebbe effettuare un solo pit-stop, ma sarà una variabile importante scoprire chi allungherà la prima parte di gara e chi invece partirà con gomme più morbide per poi avere una lunga secondavate di gara con pneumatici più conservativi. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Monaco 2022 sul circuito di Montecarlo sta per cominciare…











