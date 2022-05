Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Spagna 2022)

DIRETTA FORMULA 1, FESTA FERRARI IN SPAGNA?

La diretta Formula 1 oggi, domenica 22 maggio, catturerà la nostra attenzione dal circuito del Montmelò, nei dintorni di Barcellona, dove questo pomeriggio avrà luogo la gara del Gran Premio di Spagna 2022, cioè il sesto appuntamento con il Mondiale di quest’anno. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.00, l’orario di riferimento anche quest’anno per la diretta Formula 1 in Europa e dunque naturalmente anche sul Circuit de Catalunya, sede fissa del Gran Premio iberico ormai da oltre 30 anni. L’appuntamento è di grande interesse anche perché Montmelò è una sorta di cartina di tornasole della Formula 1 odierna, dal momento che – per le sue caratteristiche tecniche – il Montmelò è un circuito ideale per capire i rapporti di forza fra le varie monoposto ed è la località scelta da molti (Ferrari compresa) per introdurre una serie di significativi aggiornamenti.

In particolare, sarà importante valutare il livello di competitività dei protagonisti di quello che è ormai il grande duello al vertice, cioè da una parte proprio la Ferrari con Charles Leclerc e dall’altra Max Verstappen e la sua Red Bull su un tracciato che negli ultimi anni a dire il vero era sempre stato un feudo della Mercedes e in particolare di Lewis Hamilton, che ha vinto le ultime cinque edizioni consecutive di questa corsa ma adesso sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua carriera. Il Gp Spagna ci potrebbe dire come si stanno evolvendo i rapporti di forza tra il Cavallino Rampante e le ‘lattine’, ci attendiamo indicazioni significative per gli sviluppi del Mondiale di Formula 1.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA GARA

La gara della diretta Formula 1 per il Gran Premio di Spagna 2022 sul classico circuito del Montmelò a Barcellona, sesto appuntamento del nuovo Mondiale, sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per la decima stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della diretta Formula 1. Per il Gran Premio di Spagna che riporta il Circus della Formula 1 in Europa dopo Miami, la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa dalla Catalogna di Formula 1 sarà visibile in diretta e si potrà dunque vivere tutte le emozioni che arriveranno dal circuito senza ritardi.

Anche quest’anno la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, affiancato da una schiera di commentatori tecnici d’eccezione tra cui Marc Gené e Davide Valsecchi. Pur con le limitazioni imposte dal Covid, le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio, mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. La diretta Formula 1 è visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure Now TV.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, la diretta Formula 1 come abbiamo detto questo è un weekend che sarà visibile in chiaro, la gara del Gp Spagna 2022 di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Barcellona Montmelò, per il sesto atto della stagione 2021, naturalmente all’orario già indicato. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1, GP SPAGNA 2022: IL CIRCUITO DI BARCELLONA

Per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio di Spagna 2022, diamo anche alcune importanti informazioni tecniche su questa pista che d’altronde è notissima a tutti nel Circus, sia perché qui si gareggia fin dal 1991 sia perché questa è una delle sedi preferite per i test invernali, anche quest’anno: la gara si svolgerà sulla distanza di 66 giri, ognuno dei quali misura 4.675 metri, per un totale di 308,424 km. Il Circuit de Catalunya di Montmelò, nei pressi di Barcellona, si caratterizza per la presenza di 16 curve e due rettilinei principali, sui quali si potrà utilizzare il Drs. Il più lungo è quello dei box e del traguardo, l’altro è quello compreso fra le curve 9 e 10.

Va detto in tutta onestà che Montmelò, pur essendo un circuito così significativo dal punto di vista tecnico, spesso ha regalato gare piuttosto noiose, proprio perché i valori “cristallizzati” tra le varie scuderie dal punto di vista tecnico rendono difficili i colpi di scena, a meno che si verifichino episodi in stile 2016, l’incidente che mise fuori gioco già al primo giro entrambe le Mercedes regalando la vittoria a Verstappen nel giorno del suo memorabile debutto sulla Red Bull.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Altre informazioni interessanti sul Gp Spagna 2022 di Formula 1 sono quelle che ci vengono fornite da Brembo per quanto riguarda i freni. Il circuito del Montmelò è mediamente impegnativo per l’impianto frenante delle monoposto di Formula 1, classificato con un indice di difficoltà 3 su 5 da Brembo: il 17% del tempo di percorrenza di un giro (quasi 13 secondi e mezzo) viene speso in frenata. Le tre frenate più impegnative sono quelle alla curva 1, alla curva 4 e alla curva 10, annota ancora Brembo, che ricorda come tutte le cinque frenate più impegnative al Montmelò sono nelle prime 10 curve del circuito.

Per quanto riguarda le gomme, la gara sul Circuit de Catalunya vedrà il fornitore unico di pneumatici Pirelli utilizzare in Spagna le tre mescole più dure della gamma: C1 quali P Zero White hard, C2 come P Zero Yellow medium e infine C3 P Zero Red soft, perché si tratta di un circuito impegnativo per gli pneumatici, anche se con le nuove gomme 2022 qui si è già girato durante la sessione di test invernali. Attenzione in particolare alle curve 3 e 9, che sono le più esigenti per gli pneumatici. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Spagna 2022 sul circuito di Barcellona Montmelò sta per cominciare…











