Diretta Formula 1/ Gara live e streaming video: vincitore, podio (Gp Ungheria 2022)

Torna a farci compagnia la diretta di Formula 1, con la gara del Gp Ungheria 2022 domenica 31 luglio: a Budapest saranno le ore 15:00, orario consueto, quando finalmente scatteranno i 20 piloti protagonisti di un altro Gran Premio di una stagione appassionante. Sarà una corsa importante, anche per quando arriva: fine luglio, prima di una sosta con la quale ricaricare le batterie e provare a organizzarsi in vista del gran finale. La Formula 1 come di consueto valuta il Gp Ungheria come il punto di svolta della stagione, in un modo o nell’altro: vedremo cosa succederà oggi, il risultato potrebbe contare più di qualche punto.

Intanto bisogna ricordare in che modo si arriva al Gp Ungheria 2022: al momento Max Verstappen sta dominando, non si può dire altrimenti di un pilota che ha vinto 7 gare in stagione e ha un vantaggio di 63 punti sul suo immediato inseguitore. Se non altro il secondo in classifica è Charles Leclerc, così come la Ferrari segue la Red Bull nei costruttori: rispetto a due stagioni disastrose la rossa ha sicuramente ritrovato competitività, ma quello che ha fatto in pista non è ancora sufficiente per rimanere davanti ed essere favorita per il Mondiale. Vedremo quello che succederà oggi nella diretta di Formula 1, con la gara del Gp Ungheria 2022.

Domenica 31 luglio la Formula 1 vive il giorno decisivo nel Gp Ungheria 2022: alle ore 15:00 scatta infatti la gara, appuntamento da non perdere perché è quello che di fatto concretizza il fine settimana sul tracciato di Budapest e ci dirà naturalmente cosa succederà in pista, quale pilota vincerà e se la Ferrari sarà in grado di prendersi la sua rivincita dopo l’incidente occorso a Charles Leclerc in Francia, che ha aperto un vuoto in classifica a favore di Max Verstappen, ma anche della Red Bull.

Volendo ora approfondire le modalità per seguire la gara del Gp Ungheria 2022 in tv, purtroppo dobbiamo dire che, come già ieri per le qualifiche, non ci sarà una copertura in chiaro: avremo un appuntamento su Tv8 ma riguarderà soltanto la differita, dunque per assistere all’evento di domenica 31 luglio gli appassionati di Formula 1 dovranno rivolgersi a Sky Sport Uno e Sky Sport Formula 1, naturalmente previo abbonamento alla televisione satellitare. La telecronaca sarà affidata a Carlo Vanzini, con il commento tecnico di Marc Gené e Roberto Chinchero; avremo poi Matteo Bobbi con la Sky Sport Tech Room, e gli approfondimenti di Mara Sangiorgio che si occuperà delle interviste ai protagonisti del Gp Ungheria 2022.

Federica Masolin e Davide Valsecchi condurranno invece i Paddock Live Show, momenti in cui verranno sviscerate le analisi dei vari momenti del sabato, insieme agli ospiti che di volta in volta si alterneranno. Ora per la Formula 1 e il Gp Ungheria dobbiamo ricordare che lka gara sul tracciato di Budapest si potrà seguire, come sempre del resto anche in streaming video: naturalmente, sarà un evento riservato a tutti gli abbonati al satellite, perché l’applicazione da utilizzare sarà Sky Go che fa parte del pacchetto clienti, e si potrà attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone, semplicemente inserendo i dati del proprio abbonamento e senza costi aggiuntivi.

La Red Bull marca visita con Sergio Pérez che fallisce l’ingresso in Q3 e Max Verstappen che nell’ultima manche di qualifiche del Gran Premio d’Ungheria commette un banale errore di guida nel primo tentativo e quando si sta per rilanciare accusa un’improvvisa perdita di potenza che lo costringe ad alzare bandiera bianca e a prendere il via della gara dalla decima posizione, in quinta fila, accanto al suo ex-compagno di squadra Daniel Ricciardo. Via libera per la Ferrari? No, perché come l’Araba Fenice risorge la Mercedes che piazza il colpo a sorpresa con George Russell, prima pole position in carriera per il pilota inglese nato nel 1998 che ha debuttato in Formula 1 al volante della Williams nel 2019 (dove condivideva il box con un certo Robert Kubica, che senza quel maledetto incidente sarebbe stato uno dei migliori della sua generazione) e che quando è stato chiamato a sostituire Lewis Hamilton – colpito dal Covid – ha stupito il mondo sfiorando una vittoria che solo una serie sfortunata di eventi gli ha ingiustamente negato. Russell è in credito con la sorte e oggi potrebbe finalmente passare a riscuotere. L’ennesima beffa stagionale per la Scuderia di Maranello che si deve accontentare del secondo posto di Carlos Sainz e del terzo di Charles Leclerc.

Se nella giornata di venerdì, con il caldo, la F1-75 sembrava non avesse rivali, con le temperature più basse e la pioggia che ha pulito l’asfalto questa superiorità è venuta meno. Un anno fa Esteban Ocon salì per la prima volta sul gradino del alto e anche in questo weekend il francese dimostra di avere un feeling particolare con il circuito che si trova a 25 chilometri dalla capitale Budapest, stesso discorso per Fernando Alonso che da queste parti si è sempre tolto grandi soddisfazioni. Notte fonda per l’Aston Martin, la nuova ala posteriore non sembra funzionare, Sebastian Vettel e Lance Stroll continuano ad annaspare nelle retrovie, va ancora peggio all’AlphaTauri con Pierre Gasly che partirà addirittura dall’ultima fila e Yuki Tsunoda che non è andato oltre la Q1. La Williams, dopo aver ottenuto il miglior tempo nelle terze prove libere con Nicholas Latifi, sfruttando le gomme intermedie e la pista che si asciugava, confidava nella pioggia per ritornare ai vertici, invece la perturbazione prevista nel pomeriggio si è sfogata altrove, il canadese e Alexander Albon (terzo in FP3) sono rientrati nei ranghi.

Siamo vicini alla diretta di Formula 1, con la gara del Gp Ungheria 2022 che ci consegnerà il suo vincitore: tutti noi ovviamente speriamo che si tratti di un pilota della Ferrari, meglio ancora se fosse Charles Leclerc e questo lo diciamo non perché la preferenza in termini generali vada sul monegasco, ma perché rispetto a Carlos Sainz c’è un vantaggio di 26 punti in classifica e quindi il pilota sul quale puntare per il titolo è il predestinato. Il quale però deve farsi perdonare il pesante errore di Le Castellet: se in qualche gara precedente Leclerc era stato tradito dalla monoposto o da un’errata strategia del muretto, nel Gp Francia Leclerc è andato a muro da solo mentre era in testa e teneva a bada Verstappen.

L’incidente, che ha ricordato quello di Sebastian Vettel qualche anno fa, ha avuto l’esito di consegnare all’olandese un pesantissimo 25-0: adesso Leclerc e la Ferrari devono ricostruire tutto, sapendo che le gare per farlo sono sufficienti ma anche che mettersi alle spalle Verstappen e una Red Bull in grande crescita sarà complicato e non potrà succedere sempre. Nel frattempo è cresciuta anche la Mercedes, che peraltro a Budapest ha sempre avuto straordinari risultati: non ci resta che aspettare la diretta di Formula 1 per il Gp Ungheria 2022, e valutare l’esito della gara…











