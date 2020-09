Diretta Formula 1/ Gara live e streaming: vincitore e podio (Gp Russia 2020)

Domenica in compagnia della diretta Formula 1: infatti si corre il Gran Premio di Russia 2020 sul circuito cittadino di Sochi, decimo appuntamento del Mondiale 2020 che propone nell’ultimo weekend di settembre una tappa che, nelle precedenti sei edizioni, ha sempre visto lo stesso epilogo, cioè la vittoria della Mercedes, anche se con ben tre piloti diversi – quattro successi per Lewis Hamilton e uno a testa per Nico Rosberg e Valtteri Bottas, che nel 2018 a dire il vero fu sacrificato per favorire il successo del britannico, mentre l’anno scorso nonostante la pole position di Charles Leclerc infine fu un nuovo trionfo di Stoccarda con la vittoria di Hamilton davanti a Bottas. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato che sorge all’interno del Villaggio Olimpico dei Giochi invernali che si disputarono a Sochi nel 2014 avrà luogo alle ore 13.10 italiane; l’ora di fuso orario che si separa da questa località della Russia sul mar Nero farà sì che i semafori della diretta Formula 1 si spengano alle ore 14.10 locali, dunque un’ora prima di quello che è diventato l’orario tradizionale delle partenze nel Mondiale di Formula 1. A Sochi nessuno ha mai vinto fuori dalla Mercedes, vedremo se questo pazzo 2020 potrà portare una novità anche nell’albo d’oro del Gran Premio di Russia.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERE IL GP DI SOCHI

La gara della Formula 1 per il Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi sarà trasmessa in tv e streaming come ormai è tradizione da qualche anno su Sky Sport F1 HD, il canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che per l’ottava stagione consecutiva detiene i diritti per trasmettere tutti gli appuntamenti della Formula 1. Per il Gran Premio sul circuito che sorge nel villaggio olimpico di Sochi 2014, il decimo atto del Mondiale che ha un calendario molto diverso dal solito (tra le salienti novità della Formula 1 ai tempi del Coronavirus), la programmazione riserva notizie da sapere anche per chi non è abbonato Sky, infatti su Tv8 la corsa sarà visibile solamente in differita. Le emozioni che ci garantirà il circuito di Sochi (spesso purtroppo non molte…) saranno visibili solo per chi è abbonato alla televisione satellitare, che potrà vivere la Formula 1 in tempo reale per la terza gara del mese di settembre.

Per quanto riguarda la tv in chiaro, come abbiamo detto questo è un weekend che non è visibile in tempo reale in chiaro, la gara del Gp Russia di conseguenza si potrà vedere su Tv8 dal circuito di Sochi solamente in differita a partire dalle ore 18.30, per vivere comunque tutte le emozioni del decimo atto della anomala stagione 2020. Infine vi indichiamo i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

Nemmeno gli imprevisti scalfiscono Lewis Hamilton: dopo essersi visto cancellare il miglior tempo per aver violato i limiti della pista di Sochi all’ultima curva, il britannico si era rilanciato e stava per completare il giro quando Sebastian Vettel è andato pesantemente a muro, costringendo i commissari a esporre la bandiera rossa e interrompere le qualifiche del Gran Premio di Russia – decimo appuntamento del campionato 2020 di Formula 1 – quando mancavano 2 minuti e 15 secondi al termine della seconda manche. Il sei volte iridato ha dovuto così compiere un out lap velocissimo per non prendere la bandiera a scacchi, cosa che gli è riuscita per un soffio. In Q3 il britannico è tornato a dettare legge siglando inoltre il nuovo record del circuito in 1’31”304, anche se è finito sotto inchiesta per non aver rispettato il percorso obbligatorio che i piloti devono seguire quando tagliano una curva. Giornata no per Valtteri Bottas che ha preso oltre sei decimi dal suo compagno di box ed è finito dietro pure a Max Verstappen che porta così la Red Bull in prima fila. La Racing Point recrimina per il problema tecnico che ha appiedato Lance Stroll durante la Q2 e che ha estromesso il canadese dall’ultima mini-sessione, ma può sorridere per la quarta posizione di Sergio Perez, capace di sopravanzare Daniel Ricciardo che probabilmente sperava di partire più avanti. McLaren e Renault restano comunque tra le note liete di questo sabato, non si può dire lo stesso per la Ferrari: del botto di Vettel ne avevamo già parlato, il tedesco partirà dalle retrovie, poco più avanti Leclerc che a causa del traffico non è riuscito a strappare il pass per la Q3, si profila un’altra difficile gara di rimonta per entrambi. Ricordiamo che Bottas sarà l’unico tra i big a montare la gomma gialla (media) al via, questo gli consentirà di impostare una strategia diversa e di poter cogliere di sorpresa gli avversari.

DIRETTA FORMULA 1: I DATI DEL GP RUSSIA 2020

Diamo pure alcune informazioni tecniche per vivere al meglio tutte le emozioni della diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Russia 2020 a Sochi si svolgerà sulla distanza di 53 giri, ognuno dei quali misura 5.848 metri, per un totale di 309,745 km. Sono ben 18 le curve che caratterizzano questo circuito, che dunque possiamo definire piuttosto tortuoso – e questo è uno dei motivi per i quali sorpassare è difficile e dunque la gara non è certo in genere di quelle più spettacolari, confermando la tradizione spesso non esaltante dei cosiddetti ‘tilkodromi’. Tornando ai dati tecnici della pista, il rettilineo d’arrivo è piuttosto breve, tanto che non sarà compreso fra i due tratti nei quali si potrà attivare il Drs: lo si potrà fare invece sul rettilineo immediatamente successivo, cioè quello compreso fra le curve 1 e 2, poi ancora nel veloce tratto centrale della pista, quello compreso fra le curve 10 e 13, anche se il punto più caratteristico della pista di Sochi è la lunghissima curva 3, che con i suoi 750 metri è la più lunga dell’intero Mondiale.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che il Sochi Autodrom rientra nella categoria dei circuiti più impegnativi per i freni, con un indice di difficoltà pari a 4 su 5 nella scala dell’azienda lombarda. Il tempo speso in frenata in ogni giro è di oltre 15 secondi, che equivalgono al 17% della durata complessiva della gara, durante la quale un pilota frena circa 530 volte; dato particolarmente alto è quello della media delle decelerazioni massime sul giro (4,2 g) perché ad ogni giro vi sono due decelerazioni oltre i 5,5 g, come in nessuna altra pista del Circus della Formula 1. In particolare, sono due le frenate del Sochi Autodrom classificate come impegnative per i freni, la più dura delle quali arriva alla curva 2, dove si passa da 336 a 131 km/h in 1,85 secondi. Quanto alle gomme, Pirelli ha portato a Sochi le mescole più morbide: niente C1 e C2, vedremo la C3 come Hard (bianca), la C4 Medium (gialla) e la C5 Soft (rossa). Una peculiarità di Sochi è sicuramente l’asfalto liscio: il circuito è comunque poco impegnativo per gli pneumatici e così si spiega questa scelta, che è all’estremo opposto rispetto al Mugello e sarà ripetuta poi ad Abu Dhabi. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una corsa difficile da affrontare: diamo dunque la parola all’autodromo nel Villaggio Olimpico, la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Russia 2020 sul circuito di Sochi sta per cominciare…



© RIPRODUZIONE RISERVATA