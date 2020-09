Diretta Formula 1/ Gara live e streaming: vincitore e podio (Gp Toscana Mugello 2020)

La Formula 1 è in diretta anche questa domenica, 13 settembre 2020: oggi al Mugello si corre il Gran Premio di Toscana 2020, nono appuntamento del Mondiale e tappa che risulta completamente inedita nella storia di questo Motorsport. Siamo dunque più che mai impazienti di vivere tutte le emozioni che questo Gp sarà in grado di regalarci: dopo le scintille delle prove libere come delle qualifiche è tempo di fare sul serio per la gara che si annuncia tra le più aperte ad ogni esito di questa particolare stagione del mondiale. Dove ovviamente le speranze di gran parte degli appassionati italiani, sia di vedere la Ferrari tornare al posto che merita una scuderia così gloriosa: ricordiamo infatti bene che oggi con la diretta della Formula 1 del Gran premio di Toscana la rossa festeggerà il suo 1000° gp. E sarebbe buona cosa certo festeggiare un record così importante con un successo: peccato che questa non sia la prospettiva al momento della scuderia di Binotto, sempre in profonda crisi, e ancora abbattuta dal completo fiasco occorso solo pochi giorni fa a Monza. Se però non sarà la Ferrari la protagonista (in positivo) della prova di questa domenica, di sicuro al Mugello sarà comunque grande spettacolo per la Formula 1: ricordiamo dunque che oggi la gara, appuntamento cardine di questo fine settimana al Mugello, sarà alle ore 15.10, solito orario per tutti i Gp in Europa.

FORMULA 1, LE QUALIFICHE

Max Verstappen ha cercato in tutte le maniere di movimentare le qualifiche del Gran Premio di Toscana di Formula 1 in programma sulla pista del Mugello, ma alla fine non c’è stato verso di scalfire il dominio di Lewis Hamilton che si conferma il re assoluto del giro secco: 95^ pole position in carriera per il sei volte campione del mondo di Formula 1 che mette tutti in riga con il tempo di 1’15”144. Nessuno ha saputo replicare la prestazione del britannico, Valtteri Bottas ci è andato molto vicino ma si deve accodare per 59 millesimi, prima fila tutta Mercedes che detta legge anche senza party mode che evidentemente non ha tolto velocità solamente alle Frecce Nere. La buona notizia per la Red Bull è il quarto posto di Alexander Albon, subito alle spalle del suo compagno di box. Charles Leclerc ha provato a risollevare la Ferrari sulla pista di casa (dove festeggia il traguardo delle 1000 partecipazioni) e in effetti ci è riuscito regalando alla Scuderia di Maranello una terza fila che in questo momento è oro colato. Decisamente più sottotono il sabato di Sebastian Vettel che ha superato la Q1 per il rotto della cuffia e in Q2 non è andato oltre la quattordicesima posizione, il tedesco non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura in Aston Martin, il passaggio alla corte di Lawrence Stroll è stato ufficializzato qualche giorno fa. Dopo il trionfo di Monza, Pierre Gasly viene addirittura escluso già alla prima manche, un ridimensionamento pesante per il francese che domenica scorsa aveva letteralmente toccato il cielo con un dito e si ritrova bruscamente a dover fare i conti con la realtà. Da segnalare la spettacolare escursione sulla ghiaia di George Russell che nonostante l’uscita di pista non ha mai alzato il piede dall’acceleratore sollevando con la sua Williams un gigantesco polverone. Protagonista di un testacoda anche Esteban Ocon che nelle fasi conclusive della Q3 ha provocato una bandiera gialla che ha costretto i piloti a rallentare e ha impedito a Bottas di attaccare il tempo di Hamilton.

FORMULA 1 STREAMING GP TOSCANA 2020: GLI ORARI

Per quanto riguarda gli orari, il programma di questa domenica 13 settembre non ci riserva a dir il vero alcuna novità: si seguirà dunque il solito calendario delle gare europee, anche per la prova del Mugello. Ricordiamo allora agli appassionati che la partenza della gara del Gran Premio della Toscana 2020 è stata messa in calendario per le ore 15.10. Da prima che si spegnano i semafori rossi, ci accompagneranno durante questa priva inedita del mondiale, le classiche “voci” della Formula 1: su Sky la telecronaca di tutti gli eventi è affidata a Carlo Vanzini, che come al solito sarà affiancato da uno schiera di commentatori tecnici di eccezione, dall’uomo Ferrari Marc Gent aDavide Valsecchi. Da segnalare poi che anche al Mugello le “padrone di casa” saranno Federica Masolin e Mara Sangiorgio mentre Matteo Bobbi sarà l’uomo degli approfondimenti dalla Sky Sport Tech Room. Segnaliamo pure che anche oggi la Formula 1 sarà visibile in 4K HDR grazie a Sky Q, per vivere le gare con una definizione talmente simile a quella dell’occhio umano da dare la sensazione di essere in pista. Inoltre, gli abbonati avranno anche l’occasione di seguire le prove e le gare di Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go.

FORMULA 1, DIRETTA E STREAMING: GLI APPUNTAMENTI IN CHIARO

Come riferito prima, per la tv in chiaro oggi ci sono ottime notizie per gli appassionati per la gara del Gran premio di Toscana 2020, attesa oggi pomeriggio al Mugello. La nona prova del Mondiale della F1, che per la prima volta tocca il tracciato toscano, sarà disponibile in tv in chiaro e in tempo reale su Tv8, ovviamente a partire dalle ore 15,10, quando si spegneranno i semafori. Vale comunque la pena ricordare a tutti anche i riferimenti del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1, che potranno essere particolarmente preziosi anche in questa giornata che promette di regalarci spunti di notevole interesse.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DEL MUGELLO

Come detto oggi la Formula 1 sarà in diretta per la prima volta nella sua storia sul tracciato del Mugello e proprio qui la Ferrari festeggerà il suo 1000° gp: occorre allora andare subito a conoscere meglio questo circuito, che pure gli appassionati di motori già conoscono bene, per le grandi imprese occorse qui con il motomondiale. Dando allora le prime indicazioni sulla pista toscana, ecco che doppiamo subito segnalare che il tracciato è lungo 5.245 km e qui la Formula 1 oggi percorrerà la bellezza di 59 giri: nel complesso prima della bandiera a scacchi verranno coperti 309.497 km. Il circuito poi nel suo complesso, è tra i più belli e complicati del mondiale della Formula 1: di sicuro i piloti i divertiranno moltissimo, benché verrà chiesto loro grande concentrazione e resistenza fisica. Costruito sulle colline di Scarperia, il tracciato del Mugello prevede diversi sali e scendi (presente un rettilineo in salita di oltre un km) e curve anche molto tecniche, come le due Arrabbiate, ovvero la Casanova-Savelli e la San Donato (che potrebbero venire percorso a una velocità di 260/270 km/h). Nel complesso segnaliamo che le curve saranno 15, tutte di medio alta velocità: non ci saranno dunque delle vere e proprie chicane strette e brusche frenate e non sarà facile per molti piloti mantenere la giusta trattoria, serie nelle Luco-Poggio Secco- Materassi

DIRETTA FORMULA 1: LE ULTIME INDICAZIONI TECNICHE

Sarà dunque prova estremamente tecnica quella di questo pomeriggio per la Formula 1, in diretta per la prima volta del tracciato del Mugello. A mettere in difficoltà i piloti, per il Gran premio della Toscana 2020 dunque non saranno solo i sali scendi e una carreggiata piuttosto stretta, ma pure tante curve, da affrontare a grandi velocità. I vari team per affrontare le indie del tracciato toscano dovranno oggi puntare su ali da medio alto carico, per avere una buona velocità nel rettifilo (dove potranno usare il Drs) come la giusta stabilità in curva: dalle simulazioni pare che l’assetto aerodinamico migliore sia simile a quello utilizzato in Spagna a Barcellona (dove in gara ricordiamo la vittoria di Hamilton, seguito a podio da Verstappen e Bottas). Passando alle gomme invece, la Pirelli ha già annunciato che al Mugello porterà i compound più duri ovvero la C1 bianca, C2 media e C3 Soft. La scelta è particolare ma spiegata dal fatto che si tratta di una pista nuova, di cui non si hanno grandi dati dagli anni scorsi: l’asfalto comunque si presenta come particolarmente aggressivo e impegnativo per le gomme, che pure saranno messe in difficoltà dalle alte temperature che si registreranno anche in questa domenica. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una delle corse più attese di questa eccezionale stagione, completamente inedita per il campionato del mondo: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Toscana 2020 sul circuito del Mugello sta per cominciare!



