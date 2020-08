Diretta Formula 1/ Gara live: podio e vincitore (70° Anniversario Silverstone)

Domenica ancora nel segno della diretta Formula 1 da Silverstone, dove oggi 9 agosto si corre il Gran Premio 70° Anniversario della Formula 1, il quinto appuntamento dell’anomalo Mondiale 2020, anomalo per denominazione ma di certo non per la sede, un circuito sul quale il fascino e la tradizione si respirano a pieni polmoni, anche se le porte chiuse toglieranno parte dell’atmosfera. Diciamo subito che la partenza della gara avrà luogo alle ore 15.10, orario ormai abituale per la diretta Formula 1 delle gare in Europa: considerata l’ora di fuso orario che ci separa dal Regno Unito, in realtà a Silverstone saranno le 14.10. Siamo in casa di Lewis Hamilton, che in Inghilterra ha vinto ben sette volte in carriera (mai nessuno nella storia come lui), compresa quella di domenica scorsa nel Gp Gran Bretagna chiuso tagliando il traguardo su tre ruote, un dominio che negli ultimi anni è stato spezzato solo nel 2018 dalla vittoria di Sebastian Vettel al volante della sua Ferrari. In una stagione finora dominio assoluto della Mercedes è lecito attendersi il bis, che sarebbe l’epilogo più scontato a Silverstone oggi pomeriggio. La Ferrari invece cercherà il riscatto dopo il pessimo inizio di Mondiale, magari cercando il podio come domenica scorsa.

DIRETTA FORMULA 1: LE QUALIFICHE

A distanza di sette giorni, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas si scambiano la piazzola della pole position sulla griglia di partenza. Stavolta è stato il finlandese, fresco di rinnovo annuale, a mettere la sua Mercedes davanti a tutti nelle qualifiche del Gran Premio del 70^ Anniversario con il tempo di 1’25”154, realizzato con gomma gialla (media) perché in questo weekend la mescola soft non sembra funzionare a dovere, basti pensare che Verstappen è entrato in Q3 utilizzando addirittura la bianca (hard), quasi sicuramente nessuno userà la gomma rossa in gara perché se non funziona sul giro secco figuriamoci in un long run con temperature così elevate. Con la Casa di Stoccarda che monopolizza la prima fila, gli altri si sono dovuti accontentare delle briciole: Nico Hulkenberg si toglie una grossa soddisfazione girando tre decimi più veloce di Lance Stroll e conquistando soprattutto la seconda fila, un risultato notevole per chi veniva da un periodo di inattività. Alle spalle del tedesco la Red Bull di Max Verstappen che andrà a caccia del quarto podio consecutivo, sperando nelle disgrazie di chi gli sta davanti come accaduto domenica scorsa. Anche Daniel Ricciardo rialza la testa e dopo un 2019 anonimo (per usare un eufemismo) l’australiano è sulla buona strada per tornare a dire la sua per un piazzamento importante, Pierre Gasly continua a mandare segnali a Helmut Marko che non vede l’ora di sbarazzarsi di Alexander Albon. Charles Leclerc fa quel che può con la peggior Ferrari dal 2014, una Ferrari che Vettel non riesce nemmeno a portare oltre la Q2. Il tedesco è ormai l’ombra di se stesso, irriconoscibile, non vede l’ora di tagliare i ponti con la Scuderia di Maranello e cominciare una nuova avventura in Aston Martin, a patto che l’accordo vada in porto. Delude la McLaren con Norris decimo e Sainz solamente tredicesimo, ci aspettavamo di più dal team di Woking che nel doppio fine settimana austriaco aveva dato l’impressione di poter lottare costantemente per il podio.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Diamo adesso alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1 del Gp 70° Anniversario. Nome inedito, ma in realtà naturalmente c’è ben poco da scoprire: la gara di Silverstone si svolgerà come domenica scorsa sulla distanza di 52 giri, ognuno dei quali misura 5.891 metri, per un totale di 306,198 km. Il tracciato di Silverstone è fra i più lunghi dell’intera stagione della Formula 1 e di conseguenza fra quelli con il minor numero di giri da percorrere per raggiungere la distanza regolamentare dei 305 km. Ricordiamo anche che i due tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs sono quelli compresi fra le curve 5 e 6 e 14-15, dunque manca il rettilineo d’arrivo. Parlando del circuito, va detto che lungo la sua storia il tracciato di Silverstone ha subito numerose e profonde modifiche rispetto al circuito originario che sorse nell’aeroporto militare del Northamptonshire, utilizzato dalla Royal Air Force nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Il ricordo del conflitto era ancora vivissimo quando, il 13 maggio 1950, proprio a Silverstone ebbe luogo il primo Gran Premio iridato della storia della Formula 1: 70 anni dopo, ecco l’omaggio a questo anniversario in un anno a dir poco problematico per tutti. Inizialmente era un tempio della velocità come Monza: tanti rettilinei e poche leggendarie curve, poi iniziarono ad apparire nuove chicane e curve con l’obiettivo di ridurre la velocità. Nel 2010 sono state apportate le ultime grandi modifiche al percorso, che fu allungato di ben 760 metri. Le novità però non erano finite: nel 2011 infatti è stato spostato il traguardo, non più collocato fra le curve Woodcote e Copse, bensì fra la Club e la Abbey.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO TECNICHE

Quanto alle info tecniche, qualche novità rispetto a domenica scorsa in realtà c’è. Nulla per quanto riguarda i freni: Brembo ci informa che le frenate davvero impegnative sono appena due, perché per il resto si tratta di curvoni veloci nei quali spesso non si tocca nemmeno il freno. Di conseguenza il circuito britannico è fra quelli classificati come meno esigenti con l’impianto frenante, meritandosi appena un livello 2 nella scala da 1 a 5 che Brembo utilizza per classificare la difficoltà di ogni circuito del Mondiale di Formula 1. Infine evidenziamo che la frenata più dura è quella alla curva 3, perché i piloti arrivano in accelerazione dal traguardo senza aver azionato i freni alle curve 1 e 2 e così si presentano a 320 km/h: in soli 2,37 secondi scendono a 125 km/h, con una decelerazione di 4,8 g. Al centro dell’attenzione però ci sono le gomme: tutti ricordiamo che cosa era successo settimana scorsa, stavolta la sfida potrebbe essere ancora più impegnativa perché era stato deciso di portare mescole più morbide per la seconda gara di Silverstone e questa decisione è stata confermata nonostante i colpi di scena degli ultimi giri dello scorso Gran Premio. Dunque in questa gara Pirelli porta pneumatici con le tre mescole C2, C3 e C4, che saranno caratterizzate rispettivamente dal colore bianco, dal giallo e dal rosso – settimana scorsa avevamo C1, C2 e C3, cioè il terzetto più conservativo in assoluto. Sarà dunque doverosa una tattica a più pit-stop, impossibile pensare a una sola sosta. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio 70° Anniversario sul circuito di Silverstone sta per cominciare…



