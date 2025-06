DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA: ANTONELLI VICINO A VERSTAPPEN

Prosegue la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Montreal e subito Verstappen fa giri record e pressa da vicino Russell. I primi due hanno un buon vantaggio sui rivali con Antonelli che riesce a mantenere un buon vantaggio su Piastri mentre Hamilton ha già perso un pò di terreno rispetto ai primi 4 della classifica.

Dietro Leclerc in evidente difficoltà, ottavo e molto distante dal settimo posto di Lando Norris. Intanto Russell riesce a mantenere il primato e tiene dietro Verstappen, dietro Norris è vicino ad Alonso ed è pronto al sorpasso. Intanto Antonelli molto aggressivo ed è molto vicino a Verstappen, un’ottima Mercedes fino ad ora. (Agg. Mario Tramo)

COME SEGUIRE LA DIRETTA FORMULA 1: GP CANADA STREAMING VIDEO TV

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2025 MONTREAL: BUONA PARTENZA DI ANTONELLI

Comincia la diretta del Gran Premio del Canada, circuito di Formula Uno che si disputa sul tracciato di Montreal. In pole position parte a sorpresa George Russell, davanti a Max Verstappen e alla McLaren del leader della classifica mondiale Oscar Piastri. Quarto l’italiano Kimi Antonelli mentre partono dietro le Ferrari. Intanto comincia il Gran Premio!

Parte bene Russell che riesce a mantenere il primato, dietro Verstappen e al terzo posto ottima partenza di Kimi Antonelli che scavalca Oscar Piastri e mette nel mirino Verstappen. Restano dietro le Ferrari con Hamilton al quinto posto e Leclerc all’ottavo posto, appena dietro ad un Lando Norris in evidente difficoltà (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2025 MONTREAL: CHI VINCE LA GARA?

La diretta Formula 1 ci accompagna oggi al Gp Canada 2025 che si corre sul tracciato di Montréal: la partenza è prevista alle ore 20:00 (di casa nostra) e sarà un grande appuntamento in una stagione entusiasmante, che ha preso una certa piega ma in realtà si deve ancora definire nei suoi reali rapporti di forza.

Basti pensare che la pole position nel Gp Canada 2025 l’ha timbrata George Russell, con Andrea Kimi Antonelli in seconda fila: quando sembrava che le Mercedes fossero in crisi e in ritardo, ecco che è arrivata la loro pronta risposta.

Terzo poi Oscar Piastri, addirittura in quarta fila Lando Norris: si prospetta una domenica complicata per la McLaren, che ha parecchi punti di vantaggio nel Mondiale costruttori e per il momento si gioca quello piloti in una lotta interna, ma deve ancora fare i conti con un Max Verstappen che non molla di un centimetro.

In più una Ferrari, che ha penato abbastanza; vedremo allora se nella diretta Formula 1 per il Gp Canada 2025 arriverà qualche sorpresa anche nel corso della gara, cosa ovviamente sempre possibile.

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2025 MONTREAL: COSA ASPETTARSI

Aspettiamo la diretta Formula 1 per il Gp Canada 2025: a Montréal sarà una gara di inseguimento anche per la Ferrari, che ha raccolto in qualifica il quinto posto con Lewis Hamilton e l’ottavo con Charles Leclerc, dunque servirà innanzitutto una buona partenza per recuperare qualche posizione e provare ad andare all’attacco anche grazie alla strategia, quella che potrebbe consentire alla Mercedes di andare a vincere la gara. Va ricordato che nel corso di questa stagione il monopolio della McLaren è stato spezzato solo da Max Verstappen: l’olandese scatta al secondo posto e ha una grande occasione.

Tecnicamente infatti Verstappen è ancora in corsa per vincere il quinto titolo consecutivo: anche con una Red Bull inferiore (basti guardare i risultati di Yuki Tsunoda) l’olandese riesce a fare sempre qualcosa di importante, alla lunga tuttavia potrebbe non avere la potenza di fuoco necessaria per contrastare la McLaren. Tra poco avremo quindi la diretta Formula con il Gp Canada 2025: il tracciato di Montréal è pronto ad accogliere i suoi protagonisti e noi non vediamo l’ora di scoprire come andranno le cose.