DIRETTA FORMULA 1 GARA GP MIAMI 2025: SARÀ ANCORA MCLAREN?

Finalmente la diretta Formula 1 ci conduce alla gara del Gp Miami 2025: l’appuntamento è per le ore 22:00 (ovviamente italiane) di domenica 4 maggio, e dunque ci prepariamo a una grande serata con le emozioni che arriveranno da questo Gran Premio. Le indicazioni sembrano essere chiare, anche se come sempre Max Verstappen cerca di sparigliare le carte: l’olandese si è preso una grande pole position facendo rendere al massimo una Red Bull che in realtà è indietro nelle gerarchie, e ha dunque battuto le McLaren con la possibilità di andare in fuga e dare una narrativa diversa a un copione che appare scritto.

La McLaren infatti appare superiore, ancora una volta: lo abbiamo visto nella Sprint con la vittoria di Lando Norris, riuscito finalmente – anche in maniera fortunata – a stare davanti a Oscar Piastri rendendo più pepata la classifica e recuperando qualche punto importante. Le qualifiche hanno poi portato Norris al secondo posto dietro Verstappen, con Piastri più attardato e superato anche dallo straripante Andrea Kimi Antonelli: dunque la diretta Formula 1 con il Gp Miami 2025 potrebbe in qualche modo ridisegnare i rapporti di forza interni alla McLaren, riconsegnando Norris al ruolo di favorito. Staremo a vedere…

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP MIAMI 2025

Per quanto riguarda la diretta Formula 1, anche oggi per la gara del Gp Miami 2025 vi potrete rivolgere solo alla tv satellitare con Sky Sport F1 e Sky Sport Uno; la diretta streaming video dell’evento viene garantita sia dall’applicazione Sky Go che dalla piattaforma Now Tv, per tutti gli abbonati.

DIRETTA FORMULA 1 GARA GP MIAMI 2025: FERRARI INDIETRO

Ci avviciniamo alla diretta Formula 1 e a poco tempo dal Gp Miami 2025 dobbiamo purtroppo riferire di una Ferrari in difficoltà: la Rossa in Florida ha già avuto parecchi problemi, anche se di natura diversa. Nella Sprint, clamoroso l’incidente di Charles Leclerc che, andato a muro nel giro di formazione, non ha preso parte ad una gara corta nella quale Lewis Hamilton ha salvato il salvabile salendo sul podio, e battendo un colpo importante con un bel terzo posto. Peccato che poi siano arrivate le qualifiche e siano tornati i limiti della rossa: Leclerc ha chiuso ottavo e scatterà dalla quarta fila, Hamilton addirittura ha mancato il Q3 ed è dodicesimo.

Insomma: passano le settimane, ma questa Ferrari che sembra ogni tanto fare qualche passo avanti non riesce davvero a trovare la giusta costanza per dare veramente fastidio alla McLaren e alla Red Bull di Verstappen. Il ruolo di guastafeste nel Gp Miami 2025 potrebbe toccare allora alla Mercedes, ancora una volta, con Antonelli che al momento è più in palla di George Russell ma con le gerarchie che potrebbero cambiare nel corso della gara. Scopriremo tutto tra poco, quando finalmente la diretta Formula 1 tornerà a farci compagnia e noi potremo vivere insieme un Gp Miaimi 2025 ricco di spunti sulla carta, e da confermare poi in pista,