DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming tv: Charles Lecerc fa mea culpa (Gp Austria 2024 oggi 30 giugno)

DIRETTA FORMULA 1 GP AUSTRIA 2024: PARLA LECLERC

Charles Leclerc ha detto la sua, dobbiamo tornare a ieri nella diretta di Formula 1 aspettando il Gp Austria 2024, riguardo le qualifiche sul Red Bull Ring che ancora una volta hanno visto la Ferrari in difficoltà, purtroppo un tema che si ripete dopo il trionfo di Montecarlo che a questo punto appare sempre più un episodio isolato. Se la scorsa settimana Leclerc aveva manifestato tutto il suo nervosismo per il sorpasso azzardato di Carlos Sainz, questa volta quello che si è presentato ai microfoni dopo le qualifiche del Gp Austria 2024 è stato un pilota che ha fatto mea culpa: “Oggi era troppo, voglio sempre provarci ma stavolta non ha pagato” ha detto Leclerc, riferito all’ultimo giro delle qualifiche in cui a causa di un errore non ha potuto migliorare il suo tempo.

Il monegasco della Ferrari ha fatto sapere che l’ottimismo c’era, ma poi “in curva 4 sono arrivato lungo, ho spinto molto in curva 6 e 7 ma sapevo che avrei dovuto farlo ancora e sono uscito”. Leclerc insomma ha ammesso l’errore, affermando come in Q3 sia stato lui a sbagliare; è stato palese il rammarico soprattutto “per via delle ultime gare e risultati”, dunque la gara inizia già in salita per la Ferrari e un Leclerc che anche ieri nella Sprint del Gp Austria 2024 ha perso qualche punto da Lando Norris e si trova soprattutto a -77 da un Max Verstappen sempre più imprendibile. Vedremo come andrà la gara… (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LA GARA DEL GP AUSTRIA 2024 DI FORMULA 1

Non siamo lontani dai confini italiani, magari diversi tifosi saranno sulle colline della Stiria per seguire il Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring, la diretta Formula 1 prenderà il via con la partenza della corsa come sempre in Europa alle ore 15.00. Saranno da percorrere 71 giri del circuito che sorge fra Zeltweg e Spielberg, ognuno dei quali misura appena 4,318 km, per un totale di 306,452 km.

Naturalmente la diretta tv su Sky Sport Formula 1 sarà confermata anche oggi, al numero 207 della piattaforma satellitare con la telecronaca di Carlo Vanzini, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà garantita dall’applicazione Sky Go oppure dalla piattaforma Now Tv. Infine, ci si dovrà accontentare della differita in chiaro su Tv8 a partire dalle ore 18.00 e allora ecco che per tutti saranno preziosi gli aggiornamenti naturalmente tramite sito Internet e profili social ufficiali della Formula 1.

FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE AL GP AUSTRIA?

Con la Sprint il weekend è stato anomalo, ma tutto torna alla normalità per la diretta Formula 1 oggi, domenica 30 giugno, perché l’ultimo giorno è dedicato naturalmente alla gara “lunga” del Gran Premio d’Austria 2024 sul circuito del Red Bull Ring, tornato stabilmente in calendario da circa un decennio proprio grazie all’impulso di uno degli sponsor che naturalmente ha maggiore peso nel Circus della Formula 1. Non sarà Zandvoort, ma è comunque una sorta di seconda gara di casa per Max Verstappen, che l’ha già onorata molto bene ieri, andando a vincere la Sprint davanti alle due McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris.

Nel pomeriggio poi ci sono state le qualifiche, naturalmente è questa la base dalla quale cominciare ad analizzare la diretta Formula 1: in pole position c’è il già citato Max Verstappen e alle sue spalle ecco ancora la McLaren, anche se solamente con Norris a causa di un tempo cancellato a Piastri, che è scivolato in questo modo alle spalle anche delle Mercedes e delle Ferrari, però in questo momento è proprio la scuderia britannica la prima avversaria delle “Lattine”, o meglio di Verstappen, se consideriamo che Sergio Perez è sempre più in crisi. La Ferrari sembra soffrire anche nel confronto con la Mercedes, la diretta Formula 1 dovrà dirci oggi se Maranello riuscirà a mostrare dei segnali di ripresa a conclusione di un disastroso mese di giugno.

DIRETTA FORMULA 1: MAX VERSTAPPEN, I MERITI DEL PILOTA

Parlando della diretta Formula 1 possiamo allora approfondire adesso un tema di un certo interesse, cioè il rapporto fra il pilota e la sua vettura. Spesso si discute su quanti siano i meriti dell’uno e dell’altra, nell’epoca recente della Formula 1 abbiamo vissuto due “dittature”, prima della Mercedes e poi della Red Bull, che hanno naturalmente favorito i trionfi in primis di Lewis Hamilton e successivamente anche di Max Verstappen, però lasciando sempre dei dubbi su quali fossero i reali meriti dei campioni, certamente superiori ai rispettivi compagni di squadra ma anche agevolati dalla superiorità tecnica del mezzo a loro disposizione.

Forse allora è proprio in questo 2024 che diventano più evidenti i meriti del pilota olandese, perché molte scuderie si sono avvicinate alla Red Bull e il suo compagno di squadra Perez vede spesso da lontano anche solo la lotta per il podio, invece Max Verstappen continua a vincere. Anzi, l’olandese sembra anche gradire il ritorno della bagarre che tanto lo esaltava all’inizio della carriera: il trend potrebbe essere comunque preoccupante, quindi la Red Bull avrà bisogno di portare aggiornamenti validi per restare ai vertici, ma per il momento forse il suo pilota di punta è forse addirittura contento, perché i suoi meriti diventano sempre più evidenti. Adesso però attendiamo i verdetti della diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio d’Austria 2024 al Red Bull Ring…











