DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: CHARLES LECLERC PER UN SOGNO A SPA

Sarà una battaglia delle Ardenne decisamente intrigante quella che ci attende per la diretta Formula 1 oggi, domenica 28 luglio, verso il Gran Premio del Belgio 2024 sul circuito di Spa Francorchamps. L’umore della Ferrari è in rialzo dopo alcune gare molto difficili grazie alla bellissima pole position ottenuta ieri da Charles Leclerc, sia pure con l’asterisco (per così dire), perché il più veloce in pista era stato Max Verstappen, che però dovrà risalire addirittura dall’undicesimo posto a causa della penalizzazione inflitta al campione del Mondo in carica.

Bisogna essere onesti e ammettere che su una pista come Spa Francorchamps questa rimonta potrebbe anche essere possibile, perché in Belgio la diretta Formula 1 offre tante possibilità di sorpasso, in primis al termine del leggendario rettilineo del Kemmel, dopo l’Eau Rouge-Raidillon, ma non soltanto. Inoltre, la Red Bull sembra essere praticamente rinata, come conferma anche il terzo posto e quindi di fatto la prima fila accanto a Leclerc per Sergio Perez, che sta così tentando di uscire da mesi di crisi. Ferrari e Red Bull in prima fila, una sorta di ritorno indietro di almeno due mesi per la diretta Formula 1…

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LA GARA DEL GP BELGIO 2024 DI FORMULA 1

Una località mitica ospita il Gran Premio del Belgio 2024, il programma a Spa Francorchamps è naturalmente quello classico europeo e di conseguenza il via alla diretta Formula 1 avrà luogo alle ore 15.00, quando è in programma la partenza della gara che si disputerà sulla distanza dei 44 giri del Circuit de Spa-Francorchamps, per un totale di 308,052 km, dal momento che ogni singolo giro del lungo tracciato belga misura 7,004 km.

Tutto come al solito anche per seguire la diretta tv su Sky Sport Formula 1, canale numero 207 della piattaforma satellitare, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà fornita come sempre da Sky Go o Now Tv, per seguire la telecronaca di Carlo Vanzini anche in assenza di un televisore. Infine, appuntamento alle ore 18.00 per seguire la differita in chiaro su Tv8, senza dimenticare gli aggiornamenti forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: GLI AGGUERRITI INSEGUITORI

Abbiamo parlato di Red Bull e Ferrari tornate davanti a tutti nella diretta Formula 1 a Spa Francorchamps, sia pure con la penalizzazione che complicherà la vita per Max Verstappen, mentre Charles Leclerc proverà a bissare la vittoria che nel 2019 fu per il monegasco la prima della carriera in Formula 1. Attenzione però a McLaren e Mercedes, che sono cresciute enormemente negli ultimi Gran Premi e che oggi pomeriggio si divideranno le quattro posizioni fra la seconda e la terza fila. Certo, sperava in qualcosa di più specie la McLaren, reduce dalla doppietta in Ungheria, ma tutto è ancora possibile.

Lando Norris partirà qualche fila davanti a Max Verstappen e ciò sarà intrigante anche in ottica classifica, anche se sappiamo benissimo che in realtà l’olandese è stato il più veloce in pista, però il britannico potrebbe provare ad approfittare di questa sorta di assist. Ci proveranno anche le due Mercedes, in particolare il redivivo Lewis Hamilton, che scatterà dalla terza casella e certamente è rinfrancato dopo la vittoria di Silverstone tre settimane fa. Ecco perché la battaglia delle Ardenne si annuncia meravigliosa, adesso allora siamo curiosi di scoprire che cosa ci dirà la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Belgio 2024 a Spa Francorchamps!