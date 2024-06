DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming tv: la frustrazione di Leclerc (Gp Canada 2024, 9 giugno)

DIRETTA FORMULA 1 GP CANADA 2024: LA FURIA DI LECLERC

È stato una furia Charles Leclerc dopo le disastrose qualifiche della Ferrari nel Gp Canada 2024, che tra poco ci farà compagnia con la diretta Formula 1. A Montréal Leclerc e la Rossa hanno conosciuto un momento davvero negativo a sole due settimane dal trionfo di Montecarlo: le cose possono cambiare in fretta ed è stato così per la Ferrari, addirittura fuori nel Q2 e costretta a partire dalla sesta fila oggi. A microfoni spenti si è visto tutto il nervosismo di Leclerc che, quando l’addetta stampa si è avvicinata per fargli vedere cosa avrebbe dovuto dire nell’intervista seguente, non l’ha degnata di uno sguardo e ha affermato che avrebbe detto quello che avrebbe voluto.

Poi alla stampa ha spiegato, senza mezzi termini, che “sono inc*zato e sento male la macchina”. Il problema principale, ha evidenziato Leclerc, è quello di una Ferrari assolutamente lenta; poi ha aggiunto che “in condizioni di pista asciutta non saremmo andati da nessuna parte, non lo capiamo ancora e dalla FP3 non abbiamo fatto nulla”. Insomma, nella diretta Formula 1 di stasera Leclerc dovrà assolutamente ritrovare le sue sensazioni ma dipenderà anche da quanto la Ferrari sarà riuscita a progredire dalle qualifiche alla gara del Gp Canada 2024, tra poco lo scopriremo insieme sulla pista di Montréal. (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE IN DIRETTA LA GARA GP CANADA 2024 FORMULA 1 IN STREAMING VIDEO TV

Le sei ore di fuso orario saranno evidentemente un fattore importante per la diretta Formula 1, infatti ricordiamo che la partenza del Gran Premio del Canada 2024 avrà luogo alle ore 20.00 della sera italiana, quando invece saranno le 14.00 a Montreal. Per il resto, invece, naturalmente resta fisso l’appuntamento per la diretta tv su Sky Sport Formula 1, il canale dedicato al circus automobilistico che trovate al numero 207 del decoder e che vi offrirà la telecronaca di Carlo Vanzini.

Nulla cambia anche per chi vorrà seguire la diretta Formula 1 in streaming video tramite l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv, magari perché fuori casa in una domenica sera di inizio estate. Infine, in chiaro su Tv8 ci si dovrà accontentare della differita a partire dalle ore 21.30, quindi tutto sommato un ritardo contenuto, che potrebbe invogliare chi segue la differita senza voler sapere il risultato finale: questi però non dovranno seguire gli aggiornamenti tramite il sito e i profili social ufficiali della Formula 1.

FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE A MONTREAL?

Come da tradizione il Circus a giugno vola a Montreal, oggi domenica 9 giugno ci attende la diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio del Canada 2024 dalla metropoli del Quebec francofono e si partirà con i verdetti delle qualifiche, che ci hanno detto di George Russell in pole position, con un pizzico di fortuna sotto forma di tempo uguale al millesimo con Max Verstappen ma anche con grande merito, considerando che di recente la Mercedes era scaduta al rango di quarta forza. Globalmente è stata la McLaren a destare la migliore impressione, mentre le dolenti note sono per la Ferrari, con entrambi i piloti fuori al termine del Q2, oltre che per un Sergio Perez sempre più in crisi ed eliminato nel Q1.

Questo è quanto abbiamo appreso sui rapporti di forza sul giro secco a Montreal, sulla durata di un Gran Premio invece arriviamo da un mese di maggio che ha decisamente rimescolato le carte: a Miami vinse Lando Norris con la McLaren; a Imola ecco il ritorno al successo di Max Verstappen con la Red Bull; infine a Montecarlo la splendida vittoria casalinga di Charles Leclerc con la Ferrari. Tre vincitori diversi di Case differenti non si vedevano dall’estate 2021, quando però la vittoria di Esteban Ocon con la Alpine a Budapest fu frutto di circostanze particolari nel mezzo del duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, tre team davvero in lotta fanno assaggiare alla diretta Formula 1 il sapore di tempi che sembravano ormai svaniti, magari una sorta di omaggio al “padrone di casa” di Montreal, che per sempre resterà Gilles Villeneuve.

DIRETTA FORMULA 1: LE STORIE E IL PRESENTE A MONTREAL

Ci sono tante storie da raccontare a Montreal per la diretta Formula 1: qui hanno vinto l’unico Gran Premio in carriera due piloti fra i più amati e sfortunati, cioè Jean Alesi nel 1995 con la Ferrari e Robert Kubica nel 2008 con la Bmw-Sauber, tra l’altro l’anno seguente a un terribile incidente di cui il polacco fu protagonista proprio a Montreal nel 2007, nel GP che è passato alla storia anche per avere visto la prima vittoria in carriera di Lewis Hamilton. Possiamo poi citare il successo di Jenson Button nel 2011 nel Gran Premio più lungo della storia, perché a causa di varie interruzioni durò addirittura quattro ore e quattro minuti, oppure la discussa penalizzazione che tolse la vittoria nel 2019 a Sebastian Vettel, che pure aveva tagliato il traguardo davanti a Hamilton. Ne ha viste tante il Circuit Gilles Villeneuve, con i suoi 4,361 km da ripetere per 70 giri e con ben tre zone DRS per facilitare sorpassi che comunque in genere sono frequenti a Montreal.

Uno dei dati più curiosi è il pareggio a quota sette vittorie tra Michael Schumacher e Lewis Hamilton, nell’albo d’oro del Gran Premio del Canada esattamente come nel numero dei titoli mondiali vinti dal tedesco e dall’inglese. Il futuro pilota della Ferrari è inevitabilmente l’anello di congiunzione con il presente, che in verità a Montreal sarebbe tutta nel segno di Max Verstappen, vincitore sia nel 2022 sia nel 2023, dopo i due anni precedenti di stop per il Covid. In particolare un anno fa il dominio della Red Bull era praticamente scontato, adesso non lo è più e naturalmente per l’interesse generale questa è decisamente una buona notizia. L’olandese però vorrebbe tornare a imporre la sua legge, staremo a vedere quale sarà il responso della diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio del Canada 2024 a Montreal…











