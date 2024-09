DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: A MONZA SOGNA LA MCLAREN

Una scuderia al comando, altre due vicinissime e i ‘vecchi’ dominatori ridotti al rango di quarta forza: la diretta Formula 1 potrebbe offrire questo canovaccio per il Gran Premio d’Italia 2024 naturalmente a Monza oggi, domenica 1 settembre. La McLaren è il nuovo punto di riferimento e ieri ha dato una ulteriore dimostrazione di forza con la prima fila tutta arancione, la pole position di Lando Norris e di fianco a lui il compagno di squadra Oscar Piastri, per cui nel mirino c’è l’assalto al primato tra i Costruttori ma anche un pensierino alla corona iridata per il britannico, un’ipotesi che solo poche settimane fa sarebbe stata liquidata come follia ma che adesso sembra un obiettivo concreto per Norris.

Diretta Formula 1/ Qualifiche video streaming: Norris in pole position! GP Italia 2024 Monza (31 agosto)

Parliamo allora subito della Red Bull “quarta forza”, altro concetto che solo poche settimane fa sarebbe stato una sorta di bestemmia sportiva per la diretta Formula 1 e che ovviamente non trova riscontri in classifica, ma che rischia di essere realtà in pista. Ieri pomeriggio ad esempio Max Verstappen è arrivato settimo nelle qualifiche, ma addirittura a mezzo secondo di ritardo dal sesto posto di Lewis Hamilton che chiudeva il gruppo di testa, quindi per l’olandese ripetere questo settimo posto rischia di essere l’obiettivo massimo anche in gara, se la diretta Formula 1 confermasse sulla distanza i valori emersi sul giro secco.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming tv GP Italia 2024 Monza: Fp2, Hamilton beffa Norris! (30 agosto)

COME VEDERE LA GARA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV, GP ITALIA 2024 FORMULA 1 MONZA

La prima avvertenza pratica è relativa alla diretta tv Formula 1, disponibile come sempre sul canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky Sport, che proporrà anche la diretta Formula 1 in streaming video tramite Sky Go o Now Tv, in esclusiva per i propri abbonati. Tuttavia, Monza porta in dote a tutti i tifosi ed appassionati che non fossero al circuito la possibilità di seguire il Gran Premio anche in chiaro su Tv8 (o in streaming con i servizi di questa emittente), senza dimenticare gli aggiornamenti forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

Formula 1, Charles Leclerc (Ferrari): "Vogliamo vincere"/ "Per noi è un momento difficile, ma..."

Naturalmente il Gran Premio d’Italia 2024 è in programma a Monza con la partenza della diretta Formula 1 che avrà luogo alle ore 15.00, come per tutte le corse in Europa, poi la gara si disputerà sulla distanza dei 53 giri dell’Autodromo Nazionale di Monza, per un totale di 306,720 km, dal momento che ogni singolo giro del leggendario tracciato brianzolo misura 5,793 km.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING GP ITALIA 2024: MERCEDES E FERRARI COSA FARANNO?

A tallonare la McLaren ci saranno quindi Mercedes e Ferrari, alle quali sarà affidato il compito di infiammare la diretta Formula 1. Cominciamo giustamente dalla Rossa, che ha mostrato in effetti dei progressi, anche se magari il quarto posto di Charles Leclerc e il quinto di Carlos Sainz non è ciò che i tifosi sognavano: è un sostanziale pareggio con la Merceedes, molto vicini anche alla McLaren e soprattutto nettamente davanti alla Red Bull. Insomma, il podio è alla portata e se tutto funzionasse per il meglio, dalla partenza alle strategie, si potrebbe anche fare un pensiero alla vittoria, anche se per il successo è la McLaren favorita d’obbligo.

Potremmo ripetere sostanzialmente lo stesso discorso anche per la Mercedes, anche se in questo caso c’è qualche posizione di differenza fra il terzo posto di George Russell e il sesto di Lewis Hamilton – in realtà appena sette centesimi, ma con le due Ferrari in mezzo. Siamo in casa nostra, se qualcuno a maggio avesse osato immaginare qualcosa del genere quando la Formula 1 aveva fatto tappa ad Imola forse avrebbe rischiato il manicomio, ma in questo mondo alla rovescia gli scenari sono cambiati quasi velocemente quanto si gira in pista nel Tempio della velocità brianzolo. Un motivo in più per seguire con la massima attenzione la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Italia 2024 a Monza!