Diretta Formula 1/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Monaco 2024 Montecarlo, 26 maggio

DIRETTA FORMULA 1: CHARLES LECLERC INSEGUE IL SOGNO

Charles Leclerc insegue il suo sogno più grande nella diretta Formula 1: l’appuntamento è con la corsa più mitica del Circus, cioè naturalmente il Gran Premio di Monaco 2024 sul leggendario circuito cittadino di Montecarlo, che evidentemente ha un sapore ancora più speciale per un bambino monegasco che aveva il sogno di diventare pilota di Formula 1, se possibile della Ferrari. Doppia missione compiuta, ma negli anni la gara di casa è spesso diventata un incubo per Charles Leclerc, che proverà a sfatarla oggi scattando da una meravigliosa pole position conquistata con un autentico capolavoro nelle qualifiche di ieri, che sembrano indicare un duello tra Ferrari e McLaren.

In effetti al fianco del padrone di casa scatterà la rivelazione Oscar Piastri e alle loro spalle il monegasco e l’australiano avranno i rispettivi compagni di squadra, cioè Carlos Sainz e Lando Norris, per una sorta di tuffo nel passato su un circuito che d’altronde è perfetto per rievocare le grandi imprese della storia della diretta Formula 1, che molto spesso portano il timbro proprio del Cavallino Rampante oppure della scuderia inglese, che per longevità è seconda alla sola Ferrari. Un piccolo simbolico ringraziamento sarà arrivato a Charles Leclerc da Alain Prost e magari in qualche modo da Ayrton Senna, i cui record sono stati salvati dalla pole del monegasco, ma naturalmente adesso in casa Ferrari importa soltanto che la partenza davanti a tutti possa essere la base di una diretta Formula 1 che si colori di rosso…

COME VEDERE LA FORMULA 1: DIRETTA GARA GP MONACO 2024 IN STREAMING VIDEO TV

Di certo è un appuntamento fantastico quello con Montecarlo, da seguire dal vivo almeno una volta nella vita se siete appassionati di Formula 1, ma adesso ci rivolgiamo a chi invece seguirà da casa il Gran Premio di Monaco 2024 e ricordiamo che stavolta la diretta tv della Formula 1 sarà un’esclusiva della televisione satellitare, perché in chiaro su Tv8 ci si dovrà accontentare della differita a partire dalle ore 18.30. Il punto di riferimento sarà quindi la diretta su Sky Sport Formula 1, il canale dedicato al circus automobilistico che trovate al numero 207 del decoder.

La telecronaca di Carlo Vanzini e i contributi di tutta la sua “squadra” saranno disponibili ovviamente anche con la diretta Formula 1 in streaming video, tramite l’applicazione Sky Go oppure la piattaforma Now Tv. Queste saranno quindi le modalità per seguire la corsa: naturalmente l’orario di riferimento sarà il solito delle gare europee, con la partenza della gara alle ore 15.00 per poi disputare 78 giri dell’iconico tracciato di Montecarlo, per un totale di 260,286 km, con uno “sconto” rispetto a tutti gli altri Gran Premi, che devono durare almeno 305 km.

DIRETTA FORMULA 1: CHI SOGNA E CHI HA PAURA

Mai come a Montecarlo la partenza è un momento davvero fondamentale per la diretta Formula 1: chi gira per primo a Santa Devota mette già una seria ipoteca sul successo finale, anche se poi naturalmente ci sono innumerevoli possibili varianti e le strategie possono avere incidenza fondamentale, in caso di probabili ingressi della Safety Car, magari anche più di una volta. Di certo la Ferrari può sorridere e la McLaren conferma la sua grande crescita, anche se nel team britannico non sarà molto contento Norris di essere due posizioni dietro Piastri dopo la vittoria a Miami e il colpaccio sfiorato anche a Imola, dove l’inglese ha chiuso a un soffio da Max Verstappen.

Non avevamo ancora nominato il pilota olandese e questa è una notizia per la diretta Formula 1, ma nel Principato sembra proprio non esserci feeling tra la Red Bull e il suo cavaliere, che fin da venerdì si è lamentato di “saltare come un canguro” sull’asfalto del Principato. D’altronde, il compagno di squadra Sergio Perez è uscito di scena addirittura nel Q1 e dovrà tentare una grande rimonta per portare a casa almeno qualche punto: la Red Bull è la grande sconfitta del sabato, ma naturalmente tutto può ancora succedere nel mitico appuntamento con la diretta Formula 1 del Gp Monaco 2024, che incoronerà il vincitore a Montecarlo!

