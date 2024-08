DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LECLERC INCALZA PIASTRI

Prosegue la diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort. La Ferrari mostra un buon ritmo rispetto a venerdì, ma è possibile che anche gli avversari non stiano ancora spingendo al massimo. Norris si avvicina sempre di più a Verstappen, riducendo il distacco a 1.022 secondi. Verstappen sembra avere difficoltà in uscita dalla curva 10, mentre Hamilton supera Stroll e sale in decima posizione. Norris aumenta il ritmo e resta incollato a Verstappen. L’olandese segnala problemi di grip, e Norris ne approfitta con un super sorpasso, prendendo il comando della gara. Leclerc è molto vicino al quarto posto di Piastri, mentre Verstappen si trova ora fuori dalla zona DRS rispetto al leader Norris, che allunga il suo vantaggio a +3.054 secondi sul campione del mondo. (agg. di Fabio Belli)

Siamo nel cuore dell’Europa, quindi naturalmente il Gran Premio d’Olanda 2024 è in programma a Zandvoort con la partenza della diretta Formula 1 che avrà luogo alle ore 15.00, poi la gara si disputerà sulla distanza dei 72 giri del Circuit Zandvoort, per un totale di 306,587 km, dal momento che ogni singolo giro del breve tracciato sul mare dei Paesi Bassi misura appena 4,259 km.

Quanto alle modalità per usufruire della diretta tv Formula 1, il punto di riferimento sarà sempre il canale numero 207 della piattaforma satellitare di Sky Sport, che proporrà anche la diretta Formula 1 in streaming video tramite Sky Go o Now Tv, in esclusiva per i propri abbonati. Infine, appuntamento alle ore 18.00 per seguire la differita in chiaro su Tv8, senza dimenticare gli aggiornamenti forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

LECLERC PRENDE LA QUARTA POSIZIONE

È iniziata la diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort. Partenza fulminante di Verstappen, che conquista subito la testa della gara, costringendo Norris a cedere la posizione. Russell mantiene il terzo posto, mentre Leclerc è quinto e Sainz risale in nona posizione. Stroll completa attualmente la top 10, mentre Hamilton supera Tsunoda e sale al dodicesimo posto. Piastri è in quarta posizione, studiando Russell da vicino. Solo 0.743 secondi separano Perez e Leclerc nella lotta per il quinto posto, con Leclerc che guadagna terreno su Piastri e punta al quarto. Magnussen blocca le ruote alla curva 1, andando lungo, mentre il distacco tra Verstappen e Norris è di 1.5 secondi. (agg. di Fabio Belli)

SEMAFORO VERDE ALLE 15!

Pronta a partire la diretta Formula 1 per il Gran Premio d’Olanda sulla pista di Zandvoort. A Zandvoort, immersa in un mare arancione di tifosi accorsi per sostenere Max Verstappen, prende il via il quindicesimo GP della stagione di F1. Norris parte dalla pole, mentre il beniamino di casa è pronto ad attaccarlo dalla prima fila. Per la Ferrari si preannuncia una gara impegnativa, ma con l’obiettivo di lanciare un segnale forte in vista di Monza. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LA MCLAREN ATTACCA IL REGNO DI VERSTAPPEN

Il regno di Max Verstappen potrebbe essere a rischio nella diretta Formula 1 oggi, domenica 25 agosto, perché per l’indiscusso idolo del pubblico di Zandvoort non sarà facile vincere il Gran Premio d’Olanda 2024 che sancisce la ripartenza del Mondiale dopo il mese di sosta estiva. L’iridato della Red Bull ha vinto tutte le tre edizioni finora disputate da quando nel 2021 la sua corsa di casa è tornata nel calendario del Mondiale di Formula 1, stavolta però dovrà lottare con avversari molto agguerriti, a cominciare dalle due McLaren che lo circonderanno nelle posizioni di spicco sulla griglia di partenza.

Infatti la diretta Formula 1 ieri ci ha detto in occasione delle qualifiche della grande forza della McLaren, in pole position con Lando Norris e terza con Oscar Piastri. In mezzo c’è proprio Verstappen, che avrà una motivazione in più per provare a confermarsi dominatore incontrastato del Gran Premio di casa, ma soprattutto deve tenere a bada la crescita della scuderia inglese, che sta diventando sempre più una minaccia per i titoli iridati – specie per quanto riguarda il Mondiale Costruttori, qui si deve chiamare in causa soprattutto Sergio Perez che ieri è stato buon quinto, ma deve fare sicuramente di più. Questo potrebbe essere il duello al vertice nella diretta Formula 1 oggi al Gran Premio d’Olanda 2024, Mercedes e (forse) Ferrari permettendo.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING GP OLANDA 2024: IL RUOLO DI MERCEDES E FERRARI

Finora abbiamo presentato la diretta Formula 1 a Zandvoort come una sorta di duello tra McLaren e Red Bull, con le ‘lattine’ anglo-austriache rappresentate soprattutto da Max Verstappen e una situazione più equilibrata all’interno del glorioso team inglese, che sta vivendo una vera e propria rinascita e più contare su contributi eccellenti sia di Norris sia di Piastri. Il terzo incomodo potrebbe essere la Mercedes, che prima della sosta aveva dimostrato una straordinaria capacità di saper sempre massimizzare i possibili risultati, ma che stavolta rischia di contare solamente su George Russell, quarto al via.

Una delle principali notizie delle qualifiche di ieri in effetti è stata l’eliminazione di Lewis Hamilton nel Q2, al pari purtroppo di Carlos Sainz, simbolo di una Ferrari che fatica davvero ad ingranare, tanto che pure Charles Leclerc non è andato oltre il sesto posto. Il Cavallino Rampante rischia sempre di più di scivolare nel ruolo di quarta forza e ciò fa male soprattutto perché ad inizio stagione era stata proprio la Ferrari per prima a dimostrare che la Red Bull 2024 non era invincibile. Adesso però ci sono McLaren e Mercedes a puntare in alto, mentre la Rossa è in affanno. Queste sono le considerazioni essenziali che si possono fare alla luce delle qualifiche, ma oggi naturalmente è il giorno della diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Olanda 2024 a Zandvoort!