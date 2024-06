Diretta Formula 1/ Gara live streaming video tv, orario e vincitore GP Spagna 2024 Montmelò (oggi 23 giugno)

DIRETTA FORMULA 1: BELLA BAGARRE NEL GRAN PREMIO DI SPAGNA

Continua una stagione particolare, che ha un punto di riferimento ben preciso ma che regala comunque emozioni e protagonisti spesso diversi da una gara all’altra per la diretta Formula 1. Oggi, domenica 23 giugno, l’appuntamento è con la gara del Gran Premio di Spagna 2024 sul circuito del Montmelò, nei pressi di Barcellona, che è stato posticipato di qualche settimana rispetto alla sua più tradizionale collocazione nel mese di maggio e che vedrà partire dalla pole position Lando Norris, sicuramente uno dei nomi in maggiore crescita di recente, con la vittoria di Miami come perla in un processo comunque di chiari miglioramenti per la McLaren.

Al suo fianco scatterà colui che è il “punto di riferimento ben preciso” di cui parlavamo prima, cioè naturalmente Max Verstappen, che però non domina più come nel recente passato. Certo, il pilota olandese della Red Bull resta meritatamente al comando della classifica iridata e due settimane fa a Montreal ha saputo vincere una corsa molto particolare, però rispetto all’anno scorso sono aumentati i meriti che possiamo accreditare allo stesso Max Verstappen, perché invece a livello tecnico la Red Bull ha perso buona parte del margine che aveva sulla concorrenza, come dimostra l’involuzione sempre più evidente di Sergio Perez. Strappare il titolo mondiale all’olandese sarà complicato, ma almeno la diretta Formula 1 adesso è vibrante a ogni Gran Premio…

COME VEDERE IN DIRETTA IL GP SPAGNA 2024 FORMULA 1, LA GARA IN STREAMING VIDEO TV

La prima annotazione fondamentale per seguire la diretta Formula 1 è che con il ritorno in Europa si torna anche all’orario classico per la partenza della corsa, che sarà fissata per il Gran Premio di Spagna 2024 al Montmerlò alle ore 15.00. Saranno da percorrere 66 giri del Circuit de Catalunya, ognuno dei quali misura 4,657 km, per un totale di 307,236 km. Nessuna sorpresa circa la diretta tv su Sky Sport Formula 1, che è il canale dedicato al circus, disponibile per gli abbonati al numero 207 della piattaforma satellitare con la telecronaca di Carlo Vanzini.

Logicamente tutto è come al solito anche per chi preferisce seguire la diretta Formula 1 in streaming video, ipotesi particolarmente credibile in un pomeriggio di inizio estate, affidandosi all’applicazione Sky Go oppure alla piattaforma Now Tv. Infine, in chiaro su Tv8 ci si dovrà accontentare della differita a partire dalle ore 18.00 e per tutti ci saranno anche gli aggiornamenti tramite il sito e i profili social ufficiali della Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1: LA FERRARI SEMBRA SOFFRIRE

In questo continuo rimescolamento di carte che è diventata di recente la diretta Formula 1, sembra averci perso qualcosa la Ferrari, che era arrivata davvero ad un passo dalla Red Bull e ora invece si vede sorpassata in termini di prestazioni dalla McLaren e talora anche dalla Mercedes, a sua volta lontana parente di quella degli anni migliori ma almeno in evidente miglioramento rispetto al disastroso inizio di questa stagione. Pesa ovviamente il disastro di Montreal con zero punti fra i due piloti, ma anche ieri Charles Leclerc e Carlos Sainz sono arrivati dietro a una McLaren, a una Red Bull e soprattutto a entrambe le Mercedes.

In questi alti e bassi possiamo inserire anche qualche segnale di crescita da parte della Alpine, che a inizio anno era davvero in fondo al gruppo e adesso comincia a reagire. Per la scuderia transalpina il bilancio resta disastroso, ma piazzare entrambi i piloti nel Q3 al Montmelò, pista che è considerata la “cartina di tornasole” ideale per valutare il valore tecnico delle monoposto, fa almeno ben sperare. Tornando alla Ferrari, sembra già lontano il trionfo di fine maggio a Montecarlo, mentre è davvero lontano il ricordo dell’ultimo successo a Barcellona, ottenuto nel 2013 dall’idolo di casa Fernando Alonso. Servirebbe un’impresa in stile Michael Schumacher 1996, la prima vittoria del Kaiser con il Cavallino Rampante sotto la pioggia torrenziale: qualche ricordo è sempre bello da rievocare, ma adesso largo all’attualità con la diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio di Spagna 2024 al Montmelò…

