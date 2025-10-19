Diretta Formula 1 gara live streaming video tv: orario e vincitore del Gp Usa 2025 Austin, domenica 19 ottobre.

DIRETTA FORMULA 1 GP USA AUSTIN: BENE LE FERRARI

Prosegue la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Austin e subito Super Max Verstappen prova a volare ed andare in fuga e guadagna subito qualche secondo nei confronti di Leclerc. Dietro intanto incidente con Sainz che tampona Antonelli e cosi si va in Virtual Safety Car. L’italiano resta in pista ma è l’ultimo posto. Intanto c’è anche chi usa la strategia di andare ai box come Albon.

Si riparte, Verstappen è avanti circa due secondi e mezzo su Leclerc mentre dietro Hamilton si avvicina a Lando Norris. Resta dietro invece Piastri che resta tallonato da Russell e vive al momento nell’anonimato. Prosegue il Gran Premio ma finora è davvero un’ottima Ferrari. Verstappen prova a sfruttare il momento (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE IL GP USA 2025 AUSTIN

La diretta Formula 1 per quanto riguarda il Gp Usa 2025 Austin è un’esclusiva di Sky Sport Uno e Sky Sport F1, quindi anche la diretta streaming video è riservata su Sky Go con l’affiancamento di Now Tv.

DIRETTA FORMULA 1: SI PARTE

Comincia la diretta del Gran Premio di Formula Uno di Austin, ennesimo capitolo di una stagione che finora ci sta regalando numerose sorprese. In pole position Max Verstappen proverà ancora l’assalto alle McLaren e al suo fianco c’è Lando Norris, secondo in classifica mondiale e a caccia di punti. Terzo e quinto posto per le Ferrari di Leclerc ed Hamilton con la Rossa che parte nelle prime posizioni, si parte!

Buona partenza di Verstappen e subito al secondo posto Charles Leclerc con gomma rossa e molto aggressivo, terzo posto per Norris che invece mantiene più o meno la posizione, ottima partenza di Piastri che guadagna due posizioni ed è al quinto posto anche se si difende da George Russell. Subito grandi emozioni (Agg. Mario Tramo)

DIRETTA FORMULA 1: GARA GP USA 2025 AUSTIN

Per la diretta Formula 1 siamo live dalle ore 21:00 (italiane) di domenica 19 ottobre: finalmente è arrivato il momento di vivere insieme l’appassionante gara del Gp Usa 2025 Austin, arriviamo da una Sprint che ci ha detto in maniera inequivocabile come il Mondiale sia del tutto riaperto grazie a Max Verstappen.

Prima di addentrarci nel discorso, qualche dato: solo un anno fa Charles Leclerc ha vinto questo Gran Premio con la Ferrari – seconda vittoria della Rossa nel Gp Usa dopo quella di Kimi Raikkonen nel 2018 – ma sembrano tempi davvero lontani e forse è più indicativa la tripletta di Max Verstappen tra il 2021 e il 2023.

L’olandese ha davvero una grande occasione questa sera: parte in pole position al fianco di Lando Norris, Oscar Piastri è lontano e la possibilità di accorciare nuovamente in classifica è ghiottissima, nella parte finale del campionato la diretta Formula 1 pende assolutamente dalla parte della Red Bull.

Dunque, siamo pronti a scoprire quello che succederà nel corso del Gp Usa 2025 Austin; la speranza ovviamente è che anche la Ferrari, andata a punti nella Sprint ma ancora nelle retrovie, possa vivere una giornata interessante tornando magari sul podio, alla pista in Texas la sentenza…

DIRETTA FORMULA 1: VERSTAPPEN ADESSO CI CREDE

Max Verstappen ci crede: giusto dire così a poco tempo dal Gp Usa 2025 Austin, perché la diretta Formula 1 cui abbiamo assistito ieri con la Sprint ci ha riportato come l’olandese abbia approfittato della collisione al via da parte delle McLaren, guadagnando punti pesantissimi su Lando Norris e Oscar Piastri anche se le somme erano dimezzate, ma comunque è fieno in cascina. Al di là del margine sui due Papaya, che è di 33 punti dal britannico e 55 dall’australiano che è sempre primo in classifica, è la sensazione di come Verstappen sia riuscito a cambiare passo a dirci che il Mondiale sia davvero del tutto riaperto.

Certo, ripetiamo per l’ennesima volta che sorpassare due piloti sia comunque difficile; adesso però è la McLaren, dominante fino a poche settimane fa, a dover fornire qualche risposta circa la conferma di poter rimanere davanti quel tanto che basta a prendersi anche il campionato piloti, e probabilmente Andrea Stella avrebbe preferito battagliare con chiunque tranne che con Verstappen, che adesso sente vicina la possibilità di un clamoroso ribaltone e non se la vuole far sfuggire. Ci siamo quasi con la diretta Formula 1 per il Gp Usa 2025: vedremo come andranno le cose ad Austin…