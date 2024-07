Diretta Formula 1/ Gara live streaming video tv, orario, vincitore GP Gran Bretagna 2024 Silverstone 7 luglio

GRIGLIA DI PARTENZA FORMULA 1: IL FAVORITO

Abbiamo già detto, parlando della griglia di partenza Formula 1 che si comporrà tra poco per il Gp Gran Bretagna 2024, che forse il vero favorito in questo momento è Lando Norris. Anche in Austria la McLaren ha fatto vedere di averne più della Red Bull: in qualifica Max Verstappen è riuscito a tirare fuori il guizzo giusto, probabilmente avrebbe anche vinto la gara se non ci fosse stato l’inconveniente al box ma certamente la McLaren di oggi è una macchina velocissima, che sta facendo risultati anche al sabato.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche video streaming GP Gran Bretagna 2024: Russell in pole! (oggi 6 luglio)

Lo ha dimostrato Norris, che da Imola all’Austria è stato in prima fila per tre volte su cinque e ha anche timbrato la pole position al Montmeló, purtroppo non riuscendo a vincere la gara. Oscar Piastri fatica di più, la prima fila lui l’ha centrata soltanto a Montecarlo (alle spalle di Charles Leclerc) e dunque possiamo dire che la McLaren sicuramente aiuta ed è una macchina davvero di livello, ma poi quando bisogna piazzarsi sulla griglia di partenza Formula 1 le abilità del pilota fanno la differenza e in questo caso Norris, come del resto Verstappen in Red Bull ma potremmo anche dire Charles Leclerc in Ferrari, ha qualcosa in più rispetto al compagno di squadra. Sarà quindi lui a centrare la pole position nel Gp Gran Bretagna 2024, quello che corre in casa? Lo scopriremo presto… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere streaming live: Fp2, Norris dominatore! GP Gran Bretagna 2024 Silverstone

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LA GRANDE BATTAGLIA D’INGHILTERRA

Il circuito di Silverstone è nato ove sorgeva nella Seconda Guerra Mondiale un aeroporto militare della RAF, l’aeronautica militare del Regno Unito, quindi per la diretta Formula 1 possiamo parlare di “battaglia d’Inghilterra” per il Gran Premio di Gran Bretagna 2024. Per fortuna naturalmente non c’è in ballo il destino del mondo libero, attaccato da una truce dittatura, ma dal punto di vista sportivo questa battaglia si annuncia decisamente incerta ed avvincente. Le qualifiche ci hanno detto che l’autore della pole position è stato George Russell davanti a Lewis Hamilton per una clamorosa doppietta della Mercedes – due piloti inglesi per una scuderia tedesca, qui rispetto alla storia si crea un intreccio decisamente anomalo.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming: Russell beffa tutti! (Gp Austria 2024 oggi 30 giugno)

Gli inseguitori sono tanti e agguerriti e proprio per questo ci è venuto da pensare alla battaglia d’Inghilterra come paragone per la diretta Formula 1. Solo poche settimane fa sarebbe stato folle pensare a una prestazione del genere da parte di una Mercedes in crisi, che invece ora è rinata se si pensa che Russell ha già vinto domenica scorsa in Austria, sia pure con una certa fortuna, mentre la McLaren è ormai una realtà solidissima, la Red Bull è tenuta in piedi da Max Verstappen e la Ferrari purtroppo soffre parecchio. Gli ingredienti per una domenica entusiasmante ci sono quindi davvero tutti, adesso non ci resta che scoprire che cosa succederà oggi pomeriggio sull’ex aeroporto che però ormai da decenni è uno dei luoghi mitici del Circus e che in questa domenica 7 luglio 2024 scriverà un altro avvincente capitolo della storia della diretta Formula 1…

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LA GARA DEL GP GRAN BRETAGNA 2024 DI FORMULA 1

Una località mitica ospita dunque il Gran Premio di Gran Bretagna 2024, dobbiamo ricordare che un’ora di fuso orario ci separa da Silverstone e di conseguenza il via alla diretta Formula 1 avrà luogo alle ore 16.00 italiane, quando è in programma la partenza della gara che si disputerà sulla distanza dei 52 giri del Silverstone Circuit, per un totale di 306,198 km, dal momento che ogni singolo giro del tracciato britannico misura 5,891 km.

L’ora di differenza va tenuta in considerazione per organizzare il pomeriggio, ma non sarà una variabile naturalmente per seguire la diretta tv su Sky Sport Formula 1, canale numero 207 della piattaforma satellitare, mentre la diretta Formula 1 in streaming video sarà fornita come sempre dall’applicazione Sky Go oppure dalla piattaforma Now Tv, per seguire la telecronaca di Carlo Vanzini anche in assenza di un televisore. Infine, appuntamento alle ore 19.45 per la differita in chiaro su Tv8, senza dimenticare gli aggiornamenti forniti da sito Internet e profili social ufficiali della diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: LE GERARCHIE IN UN MOMENTO DI PASSAGGIO

La diretta Formula 1 è quindi una battaglia e questa è una bella notizia, dal punto di vista sportivo – sarebbe naturalmente meraviglioso se fossero queste le ultime battaglie nel mondo del XXI secolo, che invece non trova pace. Sono lontani i tempi della “dittatura” sportiva di Max Verstappen e della sua Red Bull, o meglio sembrano lontani perché questo 2024 era cominciato con tre doppiette delle Lattine nelle prime quattro gare e con sette pole position consecutive per l’olandese campione del Mondo in carica, che comunque resta il grande favorito per la conquista di quello che sarebbe il suo quarto titolo iridato consecutivo.

Purtroppo il momento di transizione sta facendo malissimo anche alla Ferrari, che ad inizio stagione era senza dubbio la seconda forza, aveva accorciato le distanze dalla Red Bull, aveva vinto due Gran Premi e magari pensava anche a mettere nel mirino il Mondiale Costruttori. Adesso invece per il Cavallino Rampante siamo di fronte a una sorta di guerra di trincea come ai tempi della Prima Guerra Mondiale, cioè quella di Francesco Baracca, che sul proprio aereo aveva disegnata la propria insegna personale, cioè appunto quel Cavallino poi passato alla Ferrari. Abbiamo volato un po’ con la fantasia e nella storia, ma adesso è giunto il tempo della diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2024 a Silverstone…











© RIPRODUZIONE RISERVATA