DIRETTA FORMULA 1/ Gara live streaming: Verstappen in testa! (Gp Ungheria 2024 Hungaroring, 21 luglio)

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING GP UNGHERIA: MCLAREN AI BOX!

Va avanti la diretta Formula 1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 sul circuito dell’Hungaroring. La gara è ancora apertissima almeno fino al sesto posto occupato da Sainz, seguito da un gap di oltre mezzo secondo dal resto del gruppo. Verstappen è di nuovo incollato a Hamilton. Piastri ha un vantaggio di 1.3 secondi su Norris, mentre Hamilton ha un vantaggio di 0.5 secondi su Verstappen nella lotta per il terzo posto, con Leclerc a 0.723 secondi da Verstappen. Hamilton rientra al quinto posto, seguito da Leclerc al sesto. Perez e Russell hanno recuperato, posizionandosi rispettivamente settimo e ottavo. Il vantaggio tra il leader Piastri e Norris è di 1.8 secondi, con Verstappen a 7 secondi da Norris. Norris rientra al quarto posto, dietro a Sainz, mentre Piastri viene chiamato ai box insieme a Sainz. (agg. di Fabio Belli)

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video: Q3, Norris in pole position! (Gp Ungheria 2024)

COME VEDERE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV LA GARA DEL GP UNGHERIA 2024 DI FORMULA 1

La diretta Formula 1 deve ancora aspettare per le vacanze, perché arriveranno dopo la prossima gara in Belgio, ora l’attenzione è tutta rivolta a Budapest, in particolare al circuito dell’Hungaroring, dove alle ore 15:00 italiane ci sarà la partenza della gara del Gp d’Ungheria 2024 che prevede 70 giri, per un totale di 306,630 chilometri, visto che ogni giro del tracciato ungherese misura 4,381 km. La Formula 1 sarà trasmessa in diretta tv da Sky Sport F1, mentre su TV8 la gara sarà disponibile solo in differita, a partire dalle ore 18.

Diretta Formula 1/ Prove libere video streaming: Fp2, Norris il più veloce! (Gp Ungheria 2024, 19 luglio)

Chi vuole seguire Formula 1 ungherese in diretta tv tramite l’emittente satellitare dovrà selezionare il canale numero 207, ma è disponibile anche la diretta streaming video del nuovo appuntamento di Formula 1 grazie all’app Sky Go. In alternativa, c’è Now Tv, sempre con la telecronaca della Formula 1, di Carlo Vanzini, in diretta. Così potrete seguire la gara pur non disponendo di una tv, ma di un dispositivo mobile come pc, smartphone o tablet. Poi resta solo l’appuntamento alle ore 18 con la differita su Tv8 (anche in streaming), ma potete comunque contare sempre sugli aggiornamento che la Formula 1 fornisce in diretta tramite il suo sito ufficiale e i suoi canali social.

DIRETTA FORMULA 1/ Gara GP Gran Bretagna 2024, streaming video tv: trionfa Hamilton! (7 luglio)

LECLERC IN GRAN RIMONTA!

Entra nel vivo la diretta Formula 1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 sul circuito dell’Hungaroring. Alonso conquista l’undicesima posizione superando Hulkenberg. Leclerc vola nel settore centrale, mostrando un ottimo ritmo. Verstappen, leggermente impaziente, non sta vedendo i risultati attesi dalla sua RB20 rivoluzionata. Perez supera Magnussen e prende l’undicesimo posto. Verstappen tenta di attaccare Hamilton ma rimane dietro. La Ferrari continua a essere la più veloce in pista, con Leclerc al quinto posto e Sainz al sesto. Verstappen esce largo nel tentativo di sorpassare Hamilton, rimanendo dietro, mentre Leclerc si avvicina a 2.9 secondi da Verstappen. La Ferrari è quasi un secondo più veloce del leader Piastri, e Leclerc sta sfruttando al massimo le gomme bianche. Verstappen è di nuovo attaccato a Hamilton, mentre Piastri mantiene un vantaggio di 1.3 secondi su Norris. (agg. di Fabio Belli)

VERSTAPPEN ALL’INSEGUIMENTO

Prosegue la diretta Formula 1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 sul circuito dell’Hungaroring. Perez, partito sedicesimo, è ora undicesimo con la sua Red Bull. Piastri è al comando con un vantaggio di 3.1 secondi su Norris. Leclerc è quinto, seguito da Sainz in sesta posizione con la Ferrari. Bottas, al nono posto, sta rallentando Russell e Perez, favorendo così Hamilton e Leclerc in vista dei pit-stop. La distanza tra Piastri e Norris è ora di 3.3 secondi. Stroll supera Magnussen, conquistando la quindicesima posizione. Hamilton effettua una sosta ai box: la Mercedes tenta l’undercut su Verstappen, montando gomme gialle nuove. Norris rientra in pista davanti a Hamilton in quinta posizione. Piastri rientra al quarto posto. Hamilton segna il giro più veloce con un tempo di 1:23.350. Anche Verstappen e Sainz fanno il pit-stop, ma la sosta di Verstappen è lunga, facendolo rientrare in pista al quinto posto. Leclerc viene ora chiamato ai box, permettendo a Piastri di riprendere il comando della gara. Verstappen è il più veloce in pista e punta a sorpassare Hamilton per il terzo posto. (agg. di Fabio Belli)

LECLERC E SAINZ QUINTI E SESTI

È ufficialmente iniziata la diretta Formula 1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 sul circuito dell’Hungaroring. Piastri è scattato al comando nella bagarre iniziale, mentre Norris è terzo e chiede che Verstappen gli restituisca la posizione. Sainz ha perso terreno, scivolando al settimo posto. Piastri ha un vantaggio di +1.252 su Verstappen. Ottimo sorpasso di Sainz su Alonso, che gli vale il sesto posto. Norris è mezzo secondo più veloce del leader della corsa Piastri, con una distanza di 2.6 secondi tra di loro. Albon e Magnussen chiudono la top 10. Pit stop per Alonso e Ricciardo, con quest’ultimo che riscontra problemi, forse legati alla difficoltà di mandare in temperatura le gomme bianche. (agg. di Fabio Belli)

LECLERC CERCA RISCATTO

Pronta a partire la diretta Formula 1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 sul circuito dell’Hungaroring. Sta per iniziare ufficialmente la tredicesima prova della stagione di F1: alle 15 si correrà il Gran Premio di Budapest. Norris partirà in pole position, affiancato in prima fila dall’altra McLaren di Piastri. In seconda fila ci saranno Verstappen e Sainz. La Ferrari di Leclerc scatterà dalla sesta posizione, cercando riscatto dopo le ultime opache prestazioni seguite al trionfo di Montecarlo. (agg. di Fabio Belli)

MCLAREN PER LA STORIA IN UNGHERIA

Il circuito dell’Hungaroring, che oggi ospita la diretta di Formula 1, resta una conquista simbolica di questa categoria, perché nel 1986 riuscì ad entrare nel blocco dei paesi socialisti, ma per il GP d’Ungheria 2024 a fare la storia vogliono essere i piloti, in particolare quelli della McLaren, che partiranno dalla prima fila per la gara il cui orario di partenza è fissato alle 15. A proposito di storia, la diretta propone qualcosa che non accadeva da 16 anni, cioè due monoposto della scuderia britannica che ha sede a Woking in prima fila. Lando Norris non ha neppure festeggiato con entusiasmo la pole position, consapevole evidentemente dell’importanza che ha la gara. Dunque, già ieri era concentrato sull’appuntamento di oggi. Potrà contare sull’aiuto di Oscar Piastri, che è riuscito a tener a bada il campione del mondo in carica Max Verstappen, che di aiuti non ne ha in casa, visto che Checo Perez sta attraversando un momento di crisi confermato nelle qualifiche dall’incidente che lo ha fermato nel Q3. La gara di F1 si preannuncia combattuta, ma purtroppo concentrata almeno sulla carta su questi tre piloti, perché non sembrano in grado di impensierire le Ferrari e Mercedes.

Carlos Sainz ha fatto il massimo piazzando la sua Ferrari in seconda fila, mentre Charles Leclerc non ha brillato, infatti è finito dietro al suo prossimo compagno di squadra, Lewis Hamilton, che ha piazzato la Mercedes in quinta posizione. Sarà interessante capire l’evoluzione dell’Aston Martin, visto che Fernando Alonso e Lance Stroll hanno sistemato le loro vetture in quarta fila, ma con un distacco importante da chi è davanti. Pessima la scelta strategica, invece, dell’Alpine, che ha tenuto i suoi piloti ai box nella convinzione che fossero qualificati, ma poi l’asfalto si è asciugato in fretta e sia Esteban Ocon sia Pierre Gasly sono crollati in fondo alla griglia di partenza. Discorso diverso per George Russel, che è tornato in pista con poca benzina, quindi ha potuto fare un solo tentativo ma quando il tracciato dell’Hungaroring non era ancora migliorato. In questo caso, dunque, l’errore è stato suo, ma proverà a rifarsi oggi nella gara del Gp d’Ungheria 2024 di Formula 1 che siamo pronti a seguire in diretta.

DIRETTA FORMULA 1 STREAMING: RED BULL IN DIFFICOLTÀ?

L’aria sembra essere cambiata in Formula 1, per cui è da seguire con particolare attenzione la diretta di F1 della gara del Gp d’Ungheria 2024 perché sarà una tappa importante per capire se la McLaren può davvero giocarsela con Max Verstappen, il quale sembra non avere più vita facile. Non ha nulla da rimproverarsi il pilota olandese, perché riesce sempre a tirare il massimo dalla sua Red Bull, ma non nasconde la sua frustrazione, come quando ha sbattuto i pugni sul volante al termine delle qualifiche perché si era reso conto che Lando Norris aveva sfruttato la sua scia. Lo stesso Verstappen ha ammesso che per tutto il weekend la Red Bull è apparsa indietro rispetto alla McLaren, nonostante le novità portate all’Hungaroring. Per la prima volta da diverso tempo, non sarà scontato il risultato, mentre la Ferrari sembra relegata al ruolo di terza forza del Mondiale, con Carlos Sainz che ha mostrato un buon feeling, mentre Charles Leclerc ha rischiato di far peggio del sesto posto sulla griglia di partenza, quindi dovrà giocarsela con Lewis Hamilton e una Mercedes competitiva.











© RIPRODUZIONE RISERVATA