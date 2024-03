DIRETTA FORMULA 1/ Gara video streaming live: siamo in partenza! GP Arabia Saudita 2024 Jeddah (oggi 9 marzo)

DIRETTA FORMULA 1, IN PARTENZA PER LA GARA!

Eccoci finalmente pronti a vivere la diretta Formula 1 per la gara del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 a Jeddah, alla quale ci avviciniamo rileggendo le dichiarazioni dei due piloti della Ferrari al termine delle qualifiche di ieri. Charles Leclerc ancora una volta ha mostrato la sua classe e scatterà dalla seconda fila al fianco dell’autore della pole position Max Verstappen. Questo era stato quindi il commento del monegasco: “Il secondo posto era il massimo risultato che potevamo ottenere, nel primo giro del Q3 avevo preparato qualcosa di diverso che non ha poi funzionato. Nel secondo giro invece ho messo tutto insieme a abbiamo preso la prima fila, il massimo che potevamo fare. Credo che domani comunque potremo sfidare le Red Bull. Rispetto all’anno scorso abbiamo fatto dei passi avanti sul long run, dobbiamo restare fiduciosi, avanti tutta per il GP”.

Adrian Newey in Ferrari?/ F1, offerte anche allo staff Red Bull: lo spiraglio dopo il caso Horner

Il protagonista assoluto del venerdì tuttavia è stato Oliver Bearman, il 18enne inglese catapultato alla ribalta a causa dell’appendicite di Carlos Sainz e undicesimo, sfiorando la qualificazione per il Q3: “L’obiettivo sarebbe finire in top ten, ho commesso qualche errore durante la qualifica”, fu il suo commento a caldo. Di certo è stato un giorno indimenticabile: “Mi sono svegliato e mi aspettavo di prendere parte gara di Formula 2. Invece partirò in Formula 1 e lo farò dall’11° posto. Non sono contentissimo perché sono stato vicino al Q3, resto deluso per una sessione un po’ pasticciata. Ho commesso qualche errore che alla fine mi ha penalizzato. Voglio comunque cercare di andare a punti, migliorando e raggiungendo questo obiettivo che sarebbe molto bello per me”. Il momento della verità è arrivato: via alla diretta Formula 1! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Chi è Oliver Bearman, pilota di riserva della Ferrari/ “Mio padre mi ha dato la carica…”

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Arabia Saudita c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Jeddah con la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Diretta Formula 1/ Qualifiche live streaming video: Leclerc secondo! (GP Arabia Saudita 2024, 8 marzo)

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené, inoltre Mara Sangiorgio sarà la principale inviata nel paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 21.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

SECONDO GRAN PREMIO STAGIONALE

Ecco un altro sabato nel segno della diretta Formula 1, stavolta dal circuito di Jeddah dove oggi, 9 marzo 2024, si corre il Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Si riparte dal dominio di Max Verstappen sulla passata stagione e anche dalla vittoria dell’olandese nella gara di sette giorni fa in Bahrain, che ha messo subito le cose in chiaro. L’anno scorso in Arabia Saudita invece Verstappen fu limitato da un guasto meccanico nelle qualifiche e così fu “solo” secondo alle spalle del compagno di squadra Sergio Perez in una delle appena tre gare stagionali che non andarono al “cannibale” olandese, che stavolta proverà ad imporre la sua egemonia anche a Jeddah.

Dopo le emozioni delle qualifiche di ieri, che ci hanno dato i primi verdetti sul giro secco in assenza di Carlos Sainz, fermato dall’appendicite e sostituito sulla Ferrari dalla giovane riserva Oliver Bearman, la speranza è quella di assistere a un Gran Premio divertente e combattuto, anche se magari non al livello della folle corsa del 2021, che fu uno degli atti più incredibili dell’epico duello tra Verstappen e Lewis Hamilton. Ricordiamo allora che la partenza della gara sul tracciato dell’Arabia Saudita avrà luogo alle ore 18.00 italiane nonostante due ore di fuso orario, cioè quando a Jeddah saranno le 20.00; in effetti una delle caratteristiche tipiche della diretta Formula 1 di questa corsa è che il GP Arabia Saudita si disputa in notturna. Il fascino è assicurato, ma porterà anche un epilogo diverso dal solito?

DIRETTA FORMULA 1, GP ARABIA SAUDITA 2024: LE CARATTERISTICHE DI JEDDAH

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che non è più inedita per il Circus, ma resta comunque tra le più recenti: la gara di Jeddah si svolgerà sulla distanza di 50 giri, ognuno dei quali misura 6.174 metri, per un totale di 308,450 km. Si tratta di un circuito che non è facile da spiegare con i numeri: cittadino e caratterizzato dalla bellezza di 27 curve, potrebbe sembrare da questi dati essenziali una fotocopia araba di Montecarlo, in realtà si è rivelato molto veloce perché solo poche di queste 27 curve richiederanno ai piloti di frenare davvero.

La pista del Jeddah Corniche Circuit è la seconda più lunga del Mondiale di Formula 1 dopo Spa Francorchamps, mentre il fatto che si tratti di un circuito cittadino potrebbe incidere soprattutto per il fatto che le barriere sono vicine e le gare possono essere imprevedibili – il debutto del 2021 fu in tal senso clamoroso. Infine, saranno ben tre le zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque sul rettilineo del traguardo ma poi anche tra le curve 19 e 22 e di nuovo nel tratto fra la 24 e la 27, sempre per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede ai vari Detection Point. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere imprevedibile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Arabia Saudita 2024 sul circuito di Jeddah sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA