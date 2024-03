Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Australia 2024 Melbourne (oggi domenica 24 marzo)

Domenica mattina con l’alba in compagnia della diretta Formula 1, oggi 24 marzo ci sarà la gara sul circuito di Melbourne per il Gran Premio d’Australia 2024, un appuntamento ormai tra i più classici del Circus e molto atteso, anche perché potremmo definire questo Gran Premio appunto come la prima classica dopo gli eventi nei Paesi arabi, per di più entrambi di sabato. Sicuramente ad Albert Park avremo un pubblico più appassionato e competente, anche se dal punto di vista italiano e più in generale europeo questa sarà inevitabilmente la gara più scomoda di tutta la stagione per la diretta Formula 1 a causa di ben dieci ore di differenza di fuso orario.

Il terzo appuntamento con la diretta Formula 1 nel Mondiale 2024 avrà luogo infatti con la partenza della gara sul tracciato di Melbourne già alle ore 5.00 italiane, cioè quando in Australia saranno le 15.00 locali, quindi forse nemmeno si può dire “colazione con la Formula 1”, tanto sarà presto. Ci ricordiamo molto bene nel 2022 una meravigliosa vittoria per Charles Leclerc al volante della sua Ferrari, il 2024 invece sembra essere iniziato sulla scia del 2023, con le due doppiette della Red Bull nelle prime due corse, con altrettanti successi per Max Verstappen. La Ferrari però sembra essere almeno la seconda forza e ieri le qualifiche lo hanno confermato, anche se un po’ a sorpresa è stato stavolta il convalescente Carlos Sainz a piazzarsi in prima fila al fianco dell’olandese, che per la terza volta su tre gare stagionali scatterà dalla pole position.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Australia c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Melbourne con la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené, inoltre Mara Sangiorgio sarà la principale inviata nel paddock. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio d’Australia 2024 sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 14.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GP AUSTRALIA 2024: IL CIRCUITO DI MELBOURNE

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Australia 2024, diamo adesso anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista, a dire il vero ormai classica per il Circus: la gara di Melbourne si svolgerà sulla distanza di 58 giri, ognuno dei quali misura 5.278 metri, per un totale di 306,124 km. In vista della gara del 2022, che segnava il rientro del GP Australia nel Mondiale di Formula 1 dopo il Covid, furono apportate diverse modifiche al circuito cittadino dell’Albert Park, velocizzato al punto che la pole position del 2022 è stata di oltre 2”5 migliore di quella del 2019. Gli interventi principali hanno riguardato la curva 1, la prima dopo il rettilineo di partenza, che è stata spostata a destra di circa 3,5 metri e allargata così come la 3, la 6, ora più veloce, ma soprattutto la numero 8 che adesso si affronta in pieno.

In totale le curve dell’Albert Park Circuit di Melbourne sono 14, molte delle quali dedicate a piloti che hanno fatto la storia della Formula 1. Inoltre è da rilevare che saranno addirittura quattro (troppe?) le zone Drs quest’anno sul circuito di Melbourne. La prima sarà naturalmente il rettilineo del traguardo, poi di nuovo si potrà attivare il Drs tra le curve 2 e 3 con detection point per entrambe prima della curva 13, mentre chi sarà sotto il secondo di ritardo prima della curva 7 potrà attivare l’ala mobile anche nel tratto che precede la curva 9 e poi di nuovo fra le curve 10 e 11. Detto che le gomme Pirelli disponibili saranno la C3 come dura, la C4 come media e la C5 come soft, cioè una scelta più aggressiva rispetto all’anno scorso (C2-C3-C4) adesso mettiamoci comodi perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Australia 2024 sul circuito di Melbourne sta per cominciare…











