Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Belgio 2023 Spa (oggi 30 luglio)

DIRETTA FORMULA 1: IL VINCITORE SARÀ IL SOLITO VERSTAPPEN?

La diretta Formula 1 del Gran Premio del Belgio 2023 da Spa Francorchamps sarà naturalmente il piatto forte di oggi, domenica 30 luglio, perché si corre il dodicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1. Prima della pausa estiva, gli appassionati non avrebbero potuto chiedere di meglio del meraviglioso circuito di Spa, uno degli eventi più attesi dell’intero calendario, che ad esempio nel 2022 fu impreziosito da una leggendaria rimonta di Max Verstappen per la vittoria. Diciamo subito che il momento più atteso della diretta Formula 1, cioè la partenza della gara, avrà luogo alle ore 15.00, ormai classiche per i Gran Premi che si disputano in Europa, per una delle corse più attese, anticipata di un mese rispetto alla tradizione.

A Spa la gara merita di essere seguita per intero, su questo meraviglioso tracciato nelle colline delle Ardenne. Diamo allora subito anche alcune importanti informazioni tecniche per vivere al meglio questa diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 44 giri, ognuno dei quali misura 7.004 metri, per un totale di 308,052 km. Il tracciato che sorge nei pressi della celebre località termale belga di Spa è infatti il più lungo fra quelli attualmente compresi nel calendario iridato e quindi è anche quello nel quale va affrontato il minor numero di giri. Con il format della Sprint Race, le qualifiche sono state disputate già venerdì pomeriggio e la Ferrari può sognare grazie alla pole position di Charles Leclerc, sia pure favorita dalla penalizzazione di Max Verstappen.

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Belgio c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Spa Francorchamps con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Belgio 2023 a Spa sarà disponibile per tutti solamente una differita a partire dalle ore 18.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: LE CARATTERISTICHE DEL CIRCUITO DI SPA

L’attesa è grande per la diretta Formula 1 del Gp Belgio 2023, anche perché sono numerose le possibilità che Spa offre per tentare il sorpasso, magari anche grazie all’utilizzo del Drs sul breve rettilineo d’arrivo e ancor di più sul lungo rettilineo che segue il mitico passaggio dell’Eau Rouge-Raidillon, probabilmente il più affascinante dell’intero Mondiale. Sul rettilineo del Kemmel praticamente ad ogni giro assistiamo a grandi battaglie e chi riesce ad uscire meglio dal Raidillon quasi sempre ha la meglio una volta arrivati a Les Combes. Altro punto delicato della pista belga è naturalmente la curva a gomito che chiude il rettilineo di partenza, fondamentale soprattutto al primo giro quando costituisce un problema non da poco per i piloti appena scattati dalla griglia. I punti celebri della pista belga sono comunque davvero tanti, curve velocissime in ogni settore del tracciato ma anche lente come la chicane finale, nota come ‘Bus stop’ a ricordare quando la pista di Spa Francorchamps era formata da strade aperte al traffico durante l’anno.

Quanto ai freni, Brembo informa che Spa Francorchamps è un circuito particolarmente impegnativo, che merita un livello 4 in una scala da 1 a 5. Il tracciato presenta curve e rettilinei di ogni forma e lunghezza, comprese tre frenate di oltre 2 secondi e mezzo, come nessun altro circuito in calendario.​ In totale le frenate sono otto, delle quali quattro sono considerate impegnative, ma il raffreddamento degli impianti è assicurato dalla presenza di curvoni veloci come l’Eau Rouge e il Blanchimont, dove i freni non sono sollecitati. Infatti il tempo di utilizzo dei freni corrisponde appena al 14% del totale, tuttavia sono sforzi intensi. Attenzione anche al meteo spesso variabile nelle Ardenne, aspetto che potrebbe essere determinante nelle strategie dei team per quanto riguarda tempistiche dei pit-stop e scelta delle gomme, anche perché un giro è molto lungo a Spa. Le tre mescole di gomme Pirelli a disposizione dei piloti saranno le C2, C3 e C4, ovvero una scelta intermedia, che esclude il compound più duro (C1) e quello più morbido (C5). Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Belgio 2023 sul circuito di Spa Francorchamps sta per cominciare…











