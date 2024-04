Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Cina 2024 Shanghai (oggi domenica 21 aprile)

DIRETTA FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GP CINA 2024?

La Red Bull andrà a caccia di un’altra doppietta oggi, domenica 21 aprile, perché la diretta Formula 1 del Gran Premio della Cina 2024 comincerà con Max Verstappen per l’ennesima volta in pole position e al suo fianco il compagno di squadra Sergio Perez. Per l’olandese sarebbe il primo trionfo da queste parti, ma la spiegazione è semplice: a causa della pandemia la Formula 1 mancava dal 2019 in Cina e ai tempi eravamo ancora in epoca Mercedes. Le premesse sono ottime, se si pensa che ieri Verstappen prima ha vinto la Sprint pur partendo dalla quarta casella e poi si è preso il primo posto sulla griglia di partenza per la gara lunga della domenica.

Perez spera di riuscire a dargli fastidio, ma la curiosità di molti si concentra in realtà su Fernando Alonso, eccellente terzo sulla griglia con la sua Aston Martin, o magari sulle due McLaren che lo seguono in quarta e quinta posizione. Il sabato invece è stato a due facce per Lewis Hamilton, eccellente secondo nella Sprint ma poi clamorosamente eliminato nel Q1 in qualifica e quindi oggi tristemente diciottesimo in griglia. La diretta Formula 1 ci terrà compagnia ovviamente nel mattino italiano: considerate le sei ore di fuso orario, lo spegnimento dei motori decreterà la partenza della gara alle nostre ore 9.00, con 56 giri in programma su questa pista caratterizzata da due rettilinei lunghissimi (sui quali si poterà utilizzare il DRS) e in mezzo un tratto decisamente più tortuoso.

COME VEDERE LA GARA DI FORMULA 1 DEL GP CINA IN DIRETTA STREAMING E TV?

Dubitando che siano molti gli appassionati italiani sugli spalti dello Shanghai International Circuit, naturalmente gli appuntamenti per seguire il Gran Premio della Cina 2024 sono quelli tradizionali per la diretta Formula 1, che sarà trasmessa in tv evidentemente su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, punto di riferimento ufficiale tramite l’applicazione Sky Go oppure su Now TV anche per quanto riguarda la diretta streaming Formula 1.

Il telecronista Sky è sempre Carlo Vanzini, affiancato tra gli altri da Marc Gené come commentatore tecnico di punta, mentre Mara Sangiorgio sarà la principale inviata nel paddock. Per chi non è abbonati, ricordiamo invece che il Gran Premio della Cina non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8. L’appuntamento da Shanghai della Formula 1 sul canale numero 8 del telecomando non sarà in diretta ma solamente una differita alle ore 14.00.

DIRETTA FORMULA 1: QUALI SPERANZE PER LA FERRARI NEL GP CINA 2024?

Presentando la diretta Formula 1 del Gran Premio della Cina 2024 finora non abbiamo parlato della Ferrari, che ha avuto un sabato abbastanza complicato. Prima il quarto e quinto posto nella Sprint, con un contatto fra i due piloti per rendere ancora più elettrica la situazione; poi qualifiche abbastanza deludenti, tra il brivido per l’incidente di Carlos Sainz nel Q2 e infine un Q3 anonimo, che ha sancito il sesto posto per Charles Leclerc e il settimo per lo spagnolo. Con il passare dei Gran Premi, si ha sempre più la sensazione che la Ferrari 2024 sia una vettura che punta più sul passo gara che sulla prestazione, come ha detto anche il team principal Frederic Vasseur: “Abbiamo tanto lavorato per avere una vettura competitiva la domenica, ma è chiaro che il risultato odierno (di ieri, ndR) non ci possa soddisfare. Siamo consapevoli di aver un buon passo per domani (oggi, ndR)”.

Sicuramente migliorare il rendimento in gara era una necessità dopo i tanti problemi di un 2023 difficile e dobbiamo dire che finora il bilancio è da considerare positivo, considerati i risultati dei precedenti quattro Gran Premi della nuova stagione di Formula 1, ma è chiaro che partendo indietro diventa praticamente impossibile anche solo pensare di mettere in difficoltà la Red Bull, con Melbourne che di conseguenza rischia di rimanere un exploit isolato. Vasseur crede che il rendimento della Ferrari sarà buono alla distanza: “La gara sarà lunga, tutti hanno avuto un discreto degrado nella Sprint. Noi, da questo punto di vista, crediamo di essere in una buona condizione”. L’esempio potrebbe essere il rendimento di Charles Leclerc due settimane fa a Suzuka, ma la vittoria rischia di essere già ‘prenotata’. Per scoprire la verità, naturalmente il giudice sarà la pista per la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio della Cina 2024 a Shanghai…

