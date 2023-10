DIRETTA FORMULA 1/ Gara streaming video live: la Ferrari va per un’unica sosta? Gp Messico, 29 ottobre 2023

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: LA FERRARI VA PER UN’UNICA SOSTA?

Max Verstappen sembra orientato su una strategia a due soste visto che nel corso del 20^ giro il tre volte campione del mondo di Formula 1 prende la via dei box per montare la gomma hard. Il figlio di Jos rientra alle spalle di George Russell ma lo sopravanza con una facilità imbarazzante, anche Oscar Piastri non oppone la minima resistenza e lascia strada alla Red Bull numero 1 che si sbarazza in un lampo di Daniel Ricciardo risalendo in terza posizione approfittando del pit stop di Lewis Hamilton che prova l’undercut nei confronti di Carlos Sainz. Charles Leclerc torna così al comando del Gran Premio di Città del Messico, la Ferrari si gioca invece la carta dell’unica sosta che domenica scorsa ad Austin non aveva affatto funzionato facendo precipitare il monegasco al sesto posto (prima di essere squalificato per l’usura anomala del fondo). Nel frattempo Lando Norris è arrivato a ridosso della zona punti, davanti a lui ci sono Alexander Albon e Valtteri Bottas che si contendono l’ottava piazza. Notte fonda per Fernando Alonso che oggi è una chicane mobile… {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Città del Messico c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Città del Messico con la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Città del Messico 2023 sarà disponibile per tutti la visione in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: HAMILTON A CACCIA DELLE FERRARI!

Dopo essersi liberato di Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton sta dando la caccia alle Ferrari: il sette volte campione del mondo di Formula 1 è già in zona DRS e a breve sferrerà l’attacco nei confronti di Carlos Sainz per sottrargli la terza posizione, dopodiché la prossima preda sarà Charles Leclerc che continua a perdere terreno nei confronti di Max Verstappen, leader indiscusso del Gran Premio di Città del Messico con un margine già rassicurante sul monegasco. In leggera difficoltà con gli pneumatici George Russell che si era fatto vedere negli specchietti della McLaren di Oscar Piastri, poi però i suoi tempi si sono alzati sensibilmente. Nico Hülkenberg e Pierre Gasly si stanno dando battaglia per la nona piazza, chiude la zona punti Alexander Albon che con la gomma hard ha un ritmo simile a chi invece sta girando con una mescola più morbida. Dopo la sosta Lando Norris è precipitato in fondo al gruppo ma a breve dovrebbe raggiungere Esteban Ocon, Fernando Alonso e Lance Stroll. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: VERSTAPPEN ALLUNGA!

Il leader del Gran Premio di Città del Messico, Max Verstappen, prova a sgranare il gruppo: aumenta il ritardo di Charles Leclerc che sta correndo con l’ala anteriore danneggiata dopo il contatto con Sergio Pèrez al via. Grande battaglia per la quarta posizione tra Daniel Ricciardo e Lewis Hamilton, l’AlphaTauri è velocissima sul rettilineo e il sette volte campione del mondo di Formula 1 non riesce a chiudere il sorpasso sull’australiano. Dietro di loro si stanno avvicinando Oscar Piastri e George Russell, per cui a breve potrebbe formarsi un quartetto molto interessante. Da segnalare l’ottava piazza di Nico Hülkenberg che fa da tappo a Pierre Gasly, Zhou Guanyu e Alexander Albon (uno dei pochi ad aver montato la hard con l’obiettivo di fare un’unica sosta, strategia che però non ha funzionato ad Austin con Leclerc). Gara in salita per Lando Norris che non è riuscito a sfruttare il grip che garantisce la soft nei primi giri e ha dovuto pure anticipare il pit stop. Notte fonda per Fernando Alonso che si trova nelle retrovie e ha lasciato passare Lance Stroll che sta andando molto più veloce di lui. Il canadese ha violato il parco regime per cambiare l’assetto a differenza dell’asturiano, questo potrebbe spiegare il divario di prestazioni tra i due. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: CONTATTO TRA LECLERC E PÉREZ AL VIA!

Allo spegnimento dei semafori le Red Bull di Max Verstappen e Sergio Pérez sfruttano il lunghissimo rettilineo per prendere la scia delle Ferrari e balzare davanti a tutti all’ingresso di curva uno. Il pilota messicano, affiancato da Charles Leclerc, non gli lascia lo spazio per girare e il contatto tra i due è inevitabile, ad avere la peggio è proprio l’idolo locale che deve ritirarsi per il disappunto del pubblico. Danni anche all’ala anteriore della SF-23 che però non impediscono al monegasco di proseguire e mantenere la seconda posizione alle spalle del tre volte campione del mondo di Formula 1. Terzo posto per Carlos Sainz che a sua volta è tallonato da Daniel Ricciardo e Leiws Hamilton. Strategia aggressiva per Lando Norris, l’unico a montare la gomma soft al via, al momento è quindicesimo. Anche oggi Lance Stroll ha violato il regime di parco chiuso per modificare l’assetto della sua Aston Martin partendo dalla pit lane, una mossa che una settimana fa ha consentito al canadese di arrivare settimo e tornare in zona punti. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA!

Alla fine la tanto temuta pioggia di penalità non è arrivata: solamente Logan Sargeant è stato punito per aver superato in regime di bandiere gialle. Tutti gli altri invece sono stati graziati, a cominciare da Max Verstappen, George Russell e Fernando Alonso che erano finiti sotto inchiesta per aver rallentato troppo fino a fermarsi completamente all’uscita dei box, bloccando i piloti che li seguivano. Tira un sospiro di sollievo anche Lewis Hamilton, finito anch’egli sotto la lente di ingrandimento dei commissari per non aver alzato a sufficienza il piede durante l’uscita di Alonso. In buona sostanza non è stata stravolta la griglia di partenza che era uscita fuori dalle qualifiche del Gran Premio di Città del Messico con le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz davanti a tutti. Il repentino calo delle temperature nella Q3 ha indubbiamente favorito la Scuderia di Maranello con i due ferraristi bravissimi a trovare il giro perfetto nel momento in cui serviva di più. Per la gara sarà tutta un’altra storia e il favorito numero uno, come al solito, è il tre volte campione del mondo di Formula 1 che al via proverà a sfruttare il lunghissimo rettilineo per approcciare la prima curva in testa. Apertissima invece la lotta per il podio dove la Mercedes può dire ampiamente la sua, Lando Norris dovrà rimontare dal fondo dopo aver chiuso la Q1 in 19^ posizione tra errori di guida e problemi di traffico. Sergio Pérez avrà tutto il pubblico dalla sua parte ma non sarà di certo il pubblico a guidare per lui… {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DEL MESSICO 2023: CHI VINCERÀ?

Domenica sera ancora una volta in compagnia della diretta Formula 1, che oggi 29 ottobre è protagonista con la gara del Gran Premio di Città del Messico 2023, il diciannovesimo appuntamento del Mondiale che in realtà ha già da tempo emesso tutti i suoi verdetti. La passione del pubblico messicano e un tracciato dove i sorpassi dovrebbero essere “facili” aiuteranno lo spettacolo sebbene Max Verstappen e la Red Bull sono già stati incornati a livello individuale e tra i Costruttori. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato di Città del Messico avrà luogo alle ore 21.00 italiane, cioè quando nella capitale messicana saranno le 14.00 del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Messico – una curiosità, fino a ieri la differenza era di otto ore, ma in Messico non c’è stato nella notte il cambio dell’ora e quindi adesso ci separano “solo” sette ore dalla capitale Città del Messico, alla quale ormai da tre stagioni la corsa è intitolata.

La diretta Formula 1 da queste parti aveva dato spesso grandi gioie a un giovanissimo Max Verstappen anche negli anni in cui la Mercedes dominava, poi l’olandese ha vinto di nuovo sia nel 2021 sia l’anno scorso, in particolare il successo di due anni fa costituì una tappa fondamentale verso il primo iride, stavolta però il pubblico di casa vorrebbe vedere Sergio Perez “capitano”. Ci sarà poi una Ferrari che vorrà tornare a vincere in Messico per la prima volta dai tempi di Alain Prost e più in generale la battaglia per le posizioni di “rincalzo” è vibrante, anche se di certo la posta in palio non era quella che colossi come Maranello oppure la Mercedes speravano. Insomma, la diretta Formula 1 offre sempre tanti spunti, anche quando i due obiettivi principali sono già stati assegnati con enorme anticipo…

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI CITTÀ DEL MESSICO

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Città del Messico 2023 si svolgerà sulla distanza di 71 giri, ognuno dei quali misura 4.304 metri, per un totale di 305,354 km. In attesa che si accendano i motori della Formula 1, diamo uno sguardo al circuito dell’Autódromo Hermanos Rodríguez di Città del Messico. Qui si è tornati a correre dal 2015, il Messico ci regala sempre un pubblico appassionato che spingerà l’idolo di casa Sergio Perez. Circuito breve, ma in ogni giro saranno da affrontare ben 17 curve. Non si tratta comunque di un circuito tortuoso, ad eccezione del tratto finale: prima ci saranno due rettilinei molto lunghi, quello del traguardo di 1,2 km e quello fra le curve 3 e 4, sui quali potrà essere utilizzato il Drs, così come anche nel tratto compreso tra le curve 11 e 12: tre zone Drs ma solo due detection point, quello che precede il traguardo vale per le prime due. Attenzione anche all’altitudine oltre i 2.200 metri di quota, che influenzerà aerodinamica e velocità massima: le monoposto di Formula 1 non sono abituate a correre ad altezze che altrove nel mondo già significherebbero alta montagna – invece siamo sul vasto altopiano che ospita la megalopoli di Città del Messico.

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista per la diretta Formula 1, Brembo avvisa che il circuito di Città del Messico è da considerarsi molto impegnativo per gli impianti frenanti, con un indice di difficoltà pari a 4 in una scala da 1 a 5: i piloti impiegano in frenata il 21% del tempo sul giro, cioè 16 secondi e mezzo. I tecnici Brembo avvisano che l’altitudine richiederà attenzione alla scarsa densità dell’aria, ma saranno soprattutto i picchi di velocità a mettere duramente alla prova gli impianti frenanti. I freni entrano in funzione in appena nove curve, ma tre di esse sono altamente impegnative, tra le quali naturalmente quella alla curva 1, al termine del lungo rettilineo del traguardo. Passando alle gomme, Pirelli ha portato a Città del Messico le tre mescole più morbide, con una scelta più “aggressiva” rispetto a un anno fa: avremo allora la mescola C3 come hard, C4 medium e C5 soft, una scelta che avevamo visto per l’ultima volta a Città del Messico ben cinque anni fa. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Città del Messico 2023 sta per cominciare…











