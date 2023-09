Diretta Formula 1/ Gara live streaming video, vincitore GP Giappone 2023 Suzuka (oggi domenica 24 settembre)

Domenica mattina nel segno della diretta Formula 1 dal circuito di Suzuka, dove si corre il Gran Premio del Giappone 2023, il sedicesimo appuntamento del Mondiale 2023. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato nipponico avrà luogo alle ore 7.00 italiane, cioè quando a Suzuka saranno le 14.00 del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Giappone. La sveglia così anticipata per tutti gli appassionati che vorranno seguire la diretta Formula 1 sarà un piccolo sacrificio che d’altronde dovrebbe essere ripagato da una gara interessante, anche perché il Gran Premio del Giappone è uno dei momenti più attesi della stagione, sia dal punto di vista tecnico per le difficoltà proposte dal circuito di Suzuka sia per il fascino di questo evento che ha scritto tante pagine della storia della Formula 1 e infine pure per il calore del pubblico giapponese.

DIRETTA FORMULA 1/ Qualifiche: Verstappen in pole position, Leclerc 4°! GP Giappone 2023 Suzuka, 23 settembre

Inoltre, la freschissima vittoria di Carlos Sainz e della Ferrari domenica scorsa a Singapore ha rilanciato l’interesse, perché non appare minimamente in discussione che i due titoli vadano infine a Max Verstappen e alla Red Bull, che anzi già oggi potrebbe vincere matematicamente il titolo del Mondiale Costruttori, però c’è la speranza che almeno le singole gare possano essere più avvincenti e che magari la Ferrari possa cogliere qualche soddisfazione. Tutto questo potrebbe rendere più imprevedibile la diretta Formula 1 del GP Giappone 2023 a Suzuka, che nelle qualifiche di ieri ci ha offerto il prepotente ritorno ai vertici del campione del Mondo olandese, che si è preso la pole position con enorme margine su tutti gli inseguitori, a cominciare da una McLaren in grande spolvero che ha piazzato Oscar Piastri e Lando Norris in seconda e terza posizione, mentre la Ferrari potrebbe sembrare destinata al ruolo di terza forza perché scatterà dalla quarta casella con Charles Leclerc e dal sesto posto con Carlos Sainz, comunque meglio della Mercedes che la precede nel Mondiale Costruttori.

DIRETTA FORMULA 1/ Prove libere: Verstappen domina, Ferrari ok! GP Giappone 2023 Suzuka (oggi 22 settembre)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Giappone c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Suzuka con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Diretta Formula 1/ Capolavoro di Sainz che vince il Gp di Singapore davanti a Norris e Hamilton!

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Giappone 2023 a Suzuka sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 15.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SUZUKA

Diamo adesso anche alcune importanti informazioni tecniche sulla diretta Formula 1: la gara si svolgerà sulla distanza di 53 giri del Suzuka International Racing Course, ognuno dei quali misura 5.807 metri, per un totale di 307,471 km. Da sottolineare una particolarità: sul tracciato nipponico ci sarà una sola zona nella quale sarà possibile attivare il Drs, cioè il rettilineo del traguardo (con detection point collocato in uscita dalla curva 15), tuttavia su una pista tecnica e veloce come quella giapponese si può cercare il sorpasso anche senza l’ausilio dell’ala mobile. Il circuito di Suzuka è caratterizzato da 18 curve ed è uno dei più impegnativi del Circus; alcune curve sono giustamente considerate fra le più difficili del Mondiale, quali ad esempio la 130R e la Spoon Curve, ma anche la successione di curve che caratterizza la prima parte del tracciato, il quale è unico anche per la sua forma ad 8 grazie al sottopasso fra le curve 9 e 10 che passa sotto al rettilineo fra le curve 14 e 15.

Addentriamoci adesso nell’analisi di alcuni particolari tecnici. Per quanto riguarda i freni, Brembo ci informa che Suzuka non è un circuito impegnativo per l’impianto frenante, con indice di difficoltà pari a 1 in una scala da 1 a 5 (solo Silverstone è al livello minimo come il tracciato nipponico), infatti solamente due frenate sono classificate come impegnative, con la più difficile presso la curva 16, dove si passa da 304 km/h a 96 km/h in soli 105 metri. Quanto alle gomme, le tre mescole messe a disposizione dalla Pirelli sono le più dure delle cinque possibili in questo Mondiale, dunque le C1, C2 e C3, con quest’ultima che naturalmente sarà la mescola più morbida in assenza delle C4 e C5, mentre la C2 sarà la media e naturalmente la C1 sarà la più dura. Adesso allora mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che si annuncia decisamente interessante, l’emozionante battaglia su un tracciato mitico: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Giappone 2023 sul circuito di Suzuka sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA