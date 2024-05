DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming tv: chi sale e chi scende dopo il sabato (oggi 5 maggio)

DIRETTA FORMULA 1: GP MIAMI, DOPO LA SPRINT

Si avvicina il momento della diretta Formula 1 per il Gp Miami 2024: nel frattempo c’è stata la Sprint, seconda stagionale e consecutiva dopo quella in Cina, e le indicazioni interessanti non sono mancate. Chi sale è sicuramente, oltre all’imprendibile Red Bull, la Ferrari: Charles Leclerc ha comunque festeggiato un secondo posto alle spalle di Max Verstappen e Carlos Sainz si è preso la quinta posizione, la Rossa dunque ha portato entrambe le monoposto a punti ed è una cosa che ha fatto sempre in stagione, contando anche le Sprint, il segno di una buona continuità e affidabilità che nessun’altra squadra ha avuto, nemmeno la Red Bull visto il ritiro di Verstappen in Australia.

Sale anche la Racing Bulls: finalmente i primi punti per Daniel Ricciardo addirittura quarto, solito Yuki Tsunoda che è arrivato ottavo, staccata la Haas piazzatasi comunque settima con Nico Hulkenberg. Scendono McLaren e Mercedes: una solo sesta con Oscar Piastri mentre Lando Norris è uscito alla prima curva, l’altra incapace di entrare nei primi otto con una crisi continua, in Cina Lewis Hamilton era stato secondo nella Sprint ma ieri è naufragato. Come la Aston Martin, che non sembra più la vettura che aveva incantato e fatto parlare di sé nella diretta Formula 1 all’inizio della passata stagione; oggi è prevista la gara lunga, vedremo come andrà… (agg. di Claudio Franceschini)

ORARI E COME VEDERE LA GARA: IL GP MIAMI DI FORMULA 1 IN DIRETTA STREAMING E TV

La diretta Formula 1 ci terrà compagnia nella serata italiana: il fuso orario è esattamente opposto rispetto a due settimane fa in Cina e allora le sei ore di fuso orario porteranno la partenza della gara alle nostre ore 22.00 (cioè le 16.00 locali), con 57 giri della pista del Miami International Autodrome, caratterizzato da ben tre zone DRS. Per seguire il Gran Premio di Miami 2024 l’appuntamento è con la diretta tv Formula 1 su Sky Sport Formula 1 HD, con il telecronista Carlo Vanzini e la sua consolidata squadra.

La piattaforma satellitare Sky è il punto di riferimento ufficiale tramite l’applicazione Sky Go oppure su Now TV anche per quanto riguarda la diretta streaming Formula 1. Per chi non è abbonato, ricordiamo invece che il Gran Premio di Miami non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8. L’appuntamento dalla Florida per la Formula 1 sul canale numero 8 del telecomando sarà quindi solamente una differita dalle ore 23.30.

FORMULA 1, GP MIAMI 2024: IL GIORNO DELLA GARA LUNGA IN FLORIDA!

Red Bull in fuga, Ferrari seconda forza e possibili sorprese su un circuito cittadino potrebbero essere il menu oggi, domenica 5 maggio, per la diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024, la terza edizione della corsa nella metropoli della Florida. Abbiamo già un punto di riferimento, cioè la Sprint disputata ieri che ha visto l’ennesimo successo per Max Verstappen, davanti a Charles Leclerc che ha così colto un ottimo secondo posto per la Ferrari davanti a Sergio Perez. Per il Cavallino in livrea azzurra (almeno parzialmente) si tratta di una situazione strana: sicuramente inferiore alla Red Bull e in modo altrettanto certo davanti al resto del gruppo.

Parlassimo di un’altra scuderia, potrebbe essere una situazione di eccellenza, ma naturalmente dal punto di vista della squadra più leggendaria del Circus il rischio è quello di una stagione con tanti piazzamenti ma anche al perenne inseguimento dei dominatori, magari pensando di metterli in difficoltà in futuro provando a strappare il loro “genio”, con riferimento naturalmente allo storico progettista Adrian Newey. La diretta Formula 1 quindi si ritrova in questa situazione anomala: la Ferrari competitiva è un bene; il rischio che a maggio la lotta per il titolo iridato sia già chiusa, lo è decisamente meno; le indiscrezioni sul futuro sono stuzzicanti, ma rischiano di rubare la scena a quello che succede in pista.

DIRETTA FORMULA 1: QUALI SCENARI PER IL GRAN PREMIO DI MIAMI 2024?

Come sempre succede nei weekend che comprendono anche una Sprint, cerchiamo di trarre qualche indicazione dalla gara breve del sabato in ottica diretta Formula 1 del Gran Premio di Miami 2024. Ovviamente il punto di riferimento è la Red Bull, che ha colto il successo con Max Verstappen e il terzo posto con Sergio Perez; la Ferrari ha come al solito un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto a seconda dei punti di vista, perché Charles Leclerc si è messo tra i due e non ha avuto problemi a tenersi dietro Perez, mentre Carlos Sainz è partito dietro a Daniel Ricciardo e lì è rimasto, non il massimo considerando che l’australiano guida per il “satellite” Racing Bulls e non per la casa madre.

Di certo tutti gli altri stanno peggio: ad esempio la McLaren, che ha portato un nuovo pacchetto aerodinamico per Lando Norris, la cui Sprint tuttavia è durata un battito di ciglia, problema non da poco nel weekend che già prevede un solo turno di prove libere proprio per dare spazio alla gara breve del sabato. Crisi ancora più grave per la Mercedes: ammirevole Lewis Hamilton che lotta con le Haas per prendere un punto (senza nemmeno riuscirci a causa di una penalità), ma questo la dice lunga su quanto Stoccarda abbia perso a livello di competitività, anche solo rispetto all’anno scorso. Adesso però ci attende una gara tre volte più lunga rispetto a quella di ieri, allora è meglio attendere i verdetti della pista per la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Miami 2024…











