DIRETTA FORMULA 1/ Gp Qatar live video streaming: Piastri dà la caccia a Verstappen (8 ottobre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2023: PIASTRI DÀ LA CACCIA A VERSTAPPEN

Max Verstappen è al comando del Gran Premio del Qatar con un piccolo margine di vantaggio nei confronti di Oscar Piastri che prova a tenere il ritmo del tre volte campione del mondo di Formula 1. Ha già perso contatto Fernando Alonso che anche a causa di un errore si ritrova a oltre 4 secondi di ritardo dal leader della corsa. Charles Leclerc ha così la possibilità di mettere pressione all’asturiano che al momento occupa la terza posizione. Lando Norris invece fatica a sbarazzarsi di Esteban Ocon e gira un secondo più lento rispetto al suo compagno di box. Da segnalare l’ottavo posto di Nico Hülkenberg che però deve scontare 10 secondi di penalità per essersi posizionato sulla piazzola della griglia riservata a Sainz, che non è partito a causa di una perdita di carburante sulla sua Ferrari. Sergio Pérez, partito dalla pit lane, è quattordicesimo, è già decisamente più avanti del messicano George Russell che alla prima curva si è toccato con Lewis Hamilton e ora prova a rimontare e a ricostruire la sua gara dopo la clamorosa incomprensione con il sette volte iridato. {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio del Qatar c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Losail con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio del Qatar 2023 a Losail sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 22.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

HARAKIRI MERCEDES AL VIA!

Al via del Gran Premio del Qatar i due piloti della Mercedes la combinano davvero grossa: Lewis Hamilton, l’unico dei big a montare la gomma soft, vuole superare in un colpo solo alla prima curva sia Max Verstappen che George Russell che invece sono partiti utilizzando una mescola più dura. Non c’è spazio per tutti e tre, inevitabile il contatto tra le due Frecce Nere che escono di pista, ad avere la peggio è il sette volte campione del mondo di Formula 1 che si ritrova la sospensione posteriore destra irrimediabilmente danneggiata ed è costretto a ritirarsi. Il suo compagno di box prosegue ma deve comunque rientrare ai box con lo pneumatico anteriore sinistro forato. Oscar Piastri e Fernando Alonso approfittano del caos per salire rispettivamente in seconda e terza posizione, quarto Leclerc che precede Ocon e Norris. Entra in azione la Safety Car che ricompatta il gruppo ma tra poco verrà data nuovamente la bandiera verde e si comincerà a fare sul serio! {agg. di Stefano Belli}

TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA! SAINZ DÀ FORFAIT

Per Carlos Sainz il Gran Premio del Qatar è finito ancor prima di cominciare: una fuga di carburante sulla Ferrari dello spagnolo gli impedirà di essere al via della gara a Losail. I meccanici hanno lavorato freneticamente nel disperato tentativo di riparare la vettura in tempo per la partenza, ma non ce l’hanno fatta. Uno dei possibili protagonisti esce così di scena quando il sipario non si è ancora alzato. Sergio Pérez rischia invece di ritagliarsi solamente un ruolo di comparsa: la Red Bull ha dovuto violare il regime di parco chiuso per aggiustare la macchina del messicano, danneggiata nell’incidente di ieri con Esteban Ocon e Nico Hülkenberg, che così partirà dalla pit lane. Per la vittoria si preannuncia quindi una grande lotta tra Max Verstappen, fresco tri-campione del mondo di Formula 1, e le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton con il costruttore tedesco che oggi ha una delle ultime occasioni di salire sul gradino più alto del podio. Ogni pilota dovrà effettuare almeno tre soste ai box perché la Pirelli ha espressamente vietato di percorrere più di 18 giri con lo stesso set di pneumatici. {agg. di Stefano Belli}

DIRETTA FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GRAN PREMIO DEL QATAR 2023?

Sarà una domenica sera in compagnia della diretta Formula 1 dal circuito di Losail, dove si corre il Gran Premio del Qatar 2023, cioè il diciassettesimo appuntamento del Mondiale 2023. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato mediorientale avrà luogo alle ore 19.00 italiane, cioè quando a Losail saranno le 20.00, considerata l’ora di fuso orario con il Qatar, dove però si corre in notturna. Scatterà dalla pole position Max Verstappen, che si è preso la posizione più ambita sulla griglia di partenza grazie a un giro perfetto per il campione del Mondo olandese della Red Bull nelle qualifiche, disputate già venerdì sera perché questo è il quarto Gran Premio stagionale che al sabato ha ospitato la Sprint.

Ecco allora che già ieri sera c’è stato un momento fondamentale per la diretta Formula 1, dal momento che la Sprint di Losail ha decretato che Max Verstappen è già matematicamente campione del Mondo per la terza volta, grazie al secondo posto alle spalle di Oscar Piastri, che dal canto suo ha colto la prima vittoria della carriera (anche se in una Sprint) in una serata che dunque passerà alla storia anche per il talento australiano della McLaren, fatte naturalmente le debite proporzioni. Di certo la McLaren appare molto forte a Losail e quindi la scuderia britannica proverà a ripetersi anche nella gara “completa” della domenica, anche se certamente Max Verstappen vorrà onorare il titolo iridato ergendosi per l’ennesima volta a protagonista assoluto della diretta Formula 1.

DIRETTA FORMULA 1, GP QATAR 2023: LE CARATTERISTICHE DI LOSAIL

Per presentare meglio la diretta Formula 1 del Gran Premio del Qatar 2023, diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per conoscere meglio questa pista che è nota grazie al Motomondiale, ma ospita appena per la seconda volta il Circus a quattro ruote: la gara di Losail si svolgerà sulla distanza di 57 giri, ognuno dei quali misura 5.419 metri (rispetto al 2021 ci sono state alcune modifiche), per un totale di 308,611 km. Si tratta di un circuito caratterizzato da 16 curve e da un lunghissimo rettilineo. Va detto che il resto del tracciato è abbastanza tortuoso, tanto che non saranno identificate altre zone in cui poter utilizzare il Drs, attivabile dunque solo sul lunghissimo rettilineo del traguardo per chi avrà meno di un secondo di ritardo dalla macchina che lo precede prima dell’ultima curva.

Potremmo aggiungere che le sedici curve saranno sei verso sinistra e le altre dieci verso destra, il Losail International Circuit ha come caratteristica appunto il lunghissimo rettilineo di oltre un chilometro, spesso come sede di volate in stile ciclistico nel Motomondiale, dunque attenzione a quello che succederà avvicinandosi alla curva 1. Quanto alle gomme, Pirelli per il Gran Premio del Qatar ha fatto una scelta molto conservativa quindi, come già nel precedente GP a Suzuka, avremo le mescole C1, C2 e C3 rispettivamente come Hard, Medium e Soft, cioè le tre più dure, in un weekend nel quale corre esclusivamente la Formula 1 quindi sarà anche difficile gommare la pista. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile al termine di una gara che potrebbe essere divertente e spettacolare: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio del Qatar 2023 sul circuito di Losail sta per cominciare…











