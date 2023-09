DIRETTA FORMULA 1/ Gp Singapore live streaming video: tutti sulla griglia di partenza (17 settembre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2023: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA!

Quella di oggi sarà un’occasione più unica che rara per la Ferrari di vincere una gara in questo 2023 che finora ha riservato solo delusioni alla Scuderia di Maranello. Il Gran Premio di Singapore invece potrebbe regalare una gioia – seppur isolata – al Cavallino Rampante, il destino di questa domenica è tutto nelle mani di Carlos Sainz che parte dalla pole position, proprio come a Monza. Dove però era fin troppo evidente che alla distanza la SF-23 non avrebbe tenuto il passo della RB19. Non capita tutti i giorni di vedere in difficoltà la Red Bull su una pista lenta dove il carico aerodinamico non fa la differenza come nella maggior parte dei circuiti – già domenica prossima a Suzuka sarà tutta un’altra storia. Max Verstappen ha fallito clamorosamente l’ingresso in Q3 – così come Sergio Pérez, solo che il messicano ormai non fa più notizia – ed è stato graziato dai commissari che non lo hanno punito per gli impeding di cui si è reso protagonista, sia in pit lane che lungo il tracciato di Marina Bay. Il momento più critico sarà senz’altro la partenza: anche Mercedes e McLaren si giocheranno le loro carte per il gradino del podio e chi uscirà dalle prime curve davanti avrà enormi chance di salirci. Da segnalare l’assenza di Lance Stroll che ieri è andato a sbattere in qualifica: pur avendo ottenuto il via libera dai medici, il canadese non se la sente di correre. Inoltre la macchina ha riportato dei danni non riparabili in 24 ore e così l’Aston Martin ha deciso di prendere parte all’evento con il solo Fernando Alonso. {agg. di Stefano Belli}

Felipe Massa: "Crashgate? Gare truccate vanno annullate"/ "Ferrari? Deve cambiare mentalità"

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio di Singapore c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Marina Bay con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Diretta Formula 1/ Verstappen vince il Gp d'Italia, Ferrari umiliata a casa sua (3 settembre 2023)

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio di Singapore 2023 a Marina Bay sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 18.00. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

Diretta Formula 1/ La Ferrari in pole position a Monza con Sainz! (Qualifiche Gp Italia, 2 settembre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GRAN PREMIO DI SINGAPORE 2023: GLI APPUNTAMENTI DI OGGI A MARINA BAY

Domenica 17 settembre in compagnia della diretta Formula 1 del Gran Premio di Singapore 2023 sul circuito cittadino di Marina Bay, che ospita il quindicesimo appuntamento del Mondiale. La Formula 1 quest’anno non tornerà più in Europa, però mancano ancora ben otto eventi fra Asia e Americhe: verrebbe da dire fin troppi, perché c’è poco da commentare su un Mondiale che non ha mai avuto storia, con Max Verstappen e la Red Bull dominatori assoluti, anche perché Sergio Perez ha dimostrato di non essere assolutamente in grado di sostenere un possibile duello interno, come magari si sperava in primavera. Potremmo identificare Montecarlo come il momento in cui svanì anche questa possibilità: mesi dopo, siamo sulla pista forse più simile a quella monegasca e la curiosità è per scoprire se Max Verstappen vincerà per la prima volta a Singapore – anche se le qualifiche farebbero pensare di no.

Ci si deve accontentare di questi temi, come ad esempio i possibili record che Verstappen e la Red Bull potrebbero ancora battere nel 2023, oppure naturalmente testare i rapporti di forza tra le altre scuderie, che sono molto incerti e cambiano da una pista all’altra – Monza ad esempio ci ha regalato almeno una Ferrari seconda forza, alle spalle solamente delle ‘lattine’. Quanto alle informazioni pratiche circa la diretta Formula 1, ecco che la partenza della gara avrà luogo alle ore 14.00 italiane, cioè le 20.00 locali, dal momento che come da tradizione a Singapore si corre in notturna, uno degli elementi che garantiscono il fascino di questa “Montecarlo 2.0”, primo atto di una doppietta che domenica prossima ci porterà a Suzuka, pista decisamente più stuzzicante.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI SINGAPORE

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche circa la diretta Formula 1: la gara del Gran Premio di Singapore 2023 si svolgerà sulla distanza di 62 giri, ognuno dei quali misura 4.940 metri, per un totale di 306,143 km. Marina Bay dunque è un circuito decisamente tortuoso, dal momento che prevede ben 19 curve, anche se le ultime modifiche hanno almeno parzialmente semplificato il tracciato, che è quindi un pochino più veloce dal momento che il tratto che fino a un anno fa era fra curva 16 e curva 19 ora è un rettilineo. In ogni caso, la gara sarà tra le più lunghe del Mondiale: infatti si disputa su un circuito cittadino che per di più è lento e tortuoso, dunque si va sempre a sfiorare il limite delle due ore, soprattutto in caso di maltempo o di incidenti che costringano i commissari a decidere per l’ingresso della Safety Car, magari anche per più di una volta nel corso del Gp.

Effettuare sorpassi non è facile a Singapore, anche se ad agevolare gli attaccanti provvedono, oltre alle ultime modifiche, anche i ben tre tratti nei quali sarà possibile attivare il Drs: uno sarà sul rettilineo dei box, mentre gli altri saranno nel settore di pista compreso fra le curve 5 e 7 e poi di nuovo sul rettilineo fra le curve 13 e 14, introdotto in questa edizione come ulteriore agevolazione (si spera) per i sorpassi. Singapore presenta inoltre un altissimo tasso di umidità dal momento che il clima è tipicamente tropicale e vie di fuga quasi inesistenti che rendono letale ogni errore: una sfida dunque molto impegnativa per tutti i piloti, ma spesso piuttosto noiosa per chi la segue da casa. Oggi verificheremo quale impatto avranno avuto le ultime modifiche, si avvicina sempre più il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio di Singapore 2023 sul circuito di Marina Bay sta per cominciare…











© RIPRODUZIONE RISERVATA