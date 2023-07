DIRETTA FORMULA 1/ Gara live video streaming tv e vincitore: la statistica di Lewis Hamilton (oggi 23 luglio)

DIRETTA FORMULA 1 GP UNGHERIA 2023: LA STATISTICA

Mentre aspettiamo che la diretta di Formula 1 ci faccia compagnia con il Gp Ungheria 2023, bisogna in qualche modo tornare sulla pole position che Lewis Hamilton ha centrato ieri all’Hungaroring. Sembra incredibile, eppure il sette volte campione del mondo non otteneva il primo posto sulla griglia di partenza da inizio dicembre 2021: è passato dunque oltre un anno e mezzo, bisogna tornare alla penultima gara di un Mondiale pazzesco che Max Verstappen, ricorderete, aveva vinto all’ultima curva dell’ultimo Gran Premio e aiutato da una decisione controversa riguardo la Safety Car.

Quell’anno Hamilton aveva timbrato cinque pole position, già meno rispetto agli standard del dominio suo e di Mercedes; nulla lasciava presagire che nel 2022 le frecce d’argento avrebbero vissuto un vistoso calo, tanto che ancora oggi l’ultima gara vinta da Hamilton in Formula 1 è proprio quella dell’Arabia Saudita due anni fa. Adesso però la Mercedes sembra tornata, o almeno il britannico ha messo le ruote davanti a tutti: attenzione anche nella diretta del Gp Ungheria 2023, questa è una pista sulla quale Hamilton ha saputo dominare in passato e ha tanta voglia di dimostrare al mondo della Formula 1 che può ancora battere gli imbattibili Verstappen e Red Bull. Staremo a vedere… (agg. di Claudio Franceschini)

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio d’Ungheria c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento di Budapest con la diretta Formula 1 in streaming e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio d’Ungheria a Budapest sarà disponibile per tutti la visione in tempo reale. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: ANCORA DOMINIO RED BULL?

Domenica di mezza estate in compagnia della diretta Formula 1: oggi, 23 luglio, a Budapest si corre il Gran Premio d’Ungheria 2023, undicesimo appuntamento del Mondiale che giunge alla metà del proprio cammino. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo già affermato numerose altre volte: il Mondiale sostanzialmente è già nelle mani di Max Verstappen e della Red Bull, che stanno dominando e ora tornano su un circuito dove l’anno scorso riuscirono a vincere pur partendo piuttosto indietro sulla griglia di partenza. Oggi invece la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Ungheria prevede la partenza della gara alle ore 15.00 ovviamente senza problemi di fuso orario tra l’Italia e l’Hungaroring di Budapest.

La speranza è che la diretta Formula 1 ci riservi almeno una gara emozionante, come tutto sommato era stato un anno fa, anche se su un tracciato tortuoso i sorpassi non sono facili: le qualifiche di ieri ci hanno detto che c’è stato il grande ritorno in pole position di Lewis Hamilton, per la prima volta dal 2021. Il sette volte campione del Mondo è a digiuno anche di vittorie da allora, proverà allora a completare un weekend meraviglioso ma dovrà fare i conti inevitabilmente con Max Verstappen, che scatterà al suo fianco. Dovremo poi mettere alla prova la crescita della McLaren e anche della Alfa Romeo, davvero eccellente ieri, mentre Fernando Alonso e purtroppo anche la Ferrari devono invertire il trend di un Gran Premio d’Ungheria finora davvero anonimo, a maggior ragione considerando che questa dovrebbe essere una pista buona per il Cavallino Rampante.

DIRETTA FORMULA 1: LE INFO SUL GP UNGHERIA 2023 A BUDAPEST

Per vivere al meglio la diretta Formula 1, ricordiamo che sono in programma 70 giri, ognuno dei quali misura appena 4.381 metri, per un totale di 306,630 km. Il tracciato dell’Hungaroring di Budapest è fra i più brevi dell’intera stagione della Formula 1 ed è anche tra i meno veloci, essendo caratterizzato da 14 curve (tante su un circuito così breve) e di conseguenza da poche possibilità per effettuare sorpassi, storicamente uno dei principali limiti dell’evento magiaro. Si potrà attivare il Drs in due zone, cioè sul rettilineo d’arrivo e nel tratto immediatamente successivo, fra le curve 1 e 2, con un unico detection point per determinare che il distacco sia inferiore al secondo rispetto alla macchina che precede (posto prima della curva 14). Ormai però anche Budapest è una tappa di grande storia, fin da quando un Gran Premio oltre la Cortina di Ferro fu un evento davvero significativo sotto ogni punto di vista.

Analizzando altre info tecniche interessanti verso la diretta Formula 1 del Gran Premio d’Ungheria 2023, possiamo citare le informazioni sui freni fornite dalla Brembo. Si tratta di una pista di media difficoltà, alla quale l’azienda italiana assegna infatti un indice di difficoltà pari a 3 in una scala da 1 a 5. L’Hungaroring presenta ben 11 punti di frenata, per un totale di 14 secondi e mezzo al giro, il 19% della durata della gara, la più impegnativa delle quali è alla curva 1, al termine del rettilineo del traguardo. Per quanto riguarda invece gli pneumatici, Pirelli ha deciso di portare in Ungheria le tre mescole più morbide: di conseguenza la C3 sarà la gomma hard bianca, la C4 la medium gialla e infine ecco la C5 come soft rossa, una scelta più aggressiva rispetto all’anno scorso. Cosa succederà stavolta? Per scoprirlo mettiamoci comodi: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio d’Ungheria 2023 a Budapest sta per cominciare…











