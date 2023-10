DIRETTA FORMULA 1/ Gara live streaming video: tutti sulla griglia di partenza, via! (Gp USA, 22 ottobre 2023)

DIRETTA FORMULA 1, GP USA 2023: TUTTI SULLA GRIGLIA DI PARTENZA, VIA!

L’obiettivo della Sprint era quello di offrire più spettacolo al pubblico, rendere nel complesso più avvincenti i weekend e fare in modo che anche la giornata di venerdì servisse a qualcosa, anticipando di 24 ore le qualifiche che assegnano la pole position e definiscono la griglia di partenza per la domenica. La realtà ci dice che questo format non fa altro che “spoilerare” i valori di forza che vengono espressi sulla distanza dei 300 chilometri e quindi arriviamo a domenica che già conosciamo praticamente l’ordine d’arrivo. Ieri ad esempio è emerso che nei long run la Red Bull è imprendibile, per cui anche dalla terza fila Max Verstappen (che anche con il terzo titolo iridato in tasca non vuole lasciare nemmeno le briciole agli avversari) resta il favorito numero uno per la vittoria ad Austin, a meno che qualcuno non lo butti fuori pista nelle prime curve. Charles Leclerc ha promesso di lottare e di provarci in tutti i modi, ma la Ferrari vista qui in Texas deve pensare più che altro a difendersi da Mercedes e McLaren. Per capirci, il monegasco compierebbe un’enorme impresa già solo a salire sul terzo gradino del podio. La concorrenza è davvero spietata tra Lewis Hamilton, Lando Norris (che lo affiancherà in prima fila), George Russell, Carlos Sainz e Sergio Pérez. Lo sappiamo che il messicano sta attraversando un brutto momento ma deve dare dei segnali alla sua squadra e soprattutto a se stesso, per dimostrare di meritare ancora un sedile (uno qualsiasi, a questo punto) per il 2024. Ben quattro piloti partiranno dalla pit lane per modifiche alle macchine in regime di parco chiuso, stiamo parlando di Fernando Alonso, Lance Stroll, Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen che sfrutteranno questi 56 giri per raccogliere il maggior numero possibile di dati e informazioni in vista dei prossimi appuntamenti in Messico e Brasile. Il momento delle chiacchiere è finito, il Gran Premio degli Stati Uniti sta per cominciare! {agg. di Stefano Belli}

FORMULA 1, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GARA

La gara di oggi per la diretta Formula 1 sarà trasmessa in tv su Sky Sport Formula 1 HD, canale numero 207 della piattaforma satellitare Sky, che garantisce anche la diretta streaming Formula 1. Per tutti gli appassionati ribadiamo che anche quest’anno la diretta del Mondiale di Formula 1 è trasmessa integralmente da Sky sul satellite, come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio degli Usa c’è da segnalare inoltre che, per chi non è abbonato Sky, la gara non sarà visibile in tempo reale in chiaro su Tv8, non essendo questo Gp compreso fra quelli trasmessi in tempo reale. Adesso comunque presentiamo tutte le modalità per seguire la corsa in programma oggi, l’appuntamento da Austin con la diretta Formula 1 in streaming video e tv.

Ricordiamo che la diretta streaming video della Formula 1 sarà garantita agli abbonati tramite l’applicazione Sky Go, ma che sempre in streaming il Mondiale di Formula 1 è visibile anche su Now TV. Il telecronista Sky è Carlo Vanzini, affiancato da commentatori tecnici quali Marc Gené e Davide Valsecchi. Inoltre Federica Masolin e Mara Sangiorgio saranno protagoniste, al pari di Matteo Bobbi dalla Sky Sport Tech Room. Per quanto riguarda la tv in chiaro, ricordiamo di nuovo che non si potrà seguire la diretta Formula 1 nella giornata di oggi su Tv8 (canale numero 8 del telecomando), perché per il Gran Premio degli Usa 2023 ad Austin sarà disponibile per tutti solamente una differita alle ore 22.30. Ricordiamo infine anche i riferimenti ufficiali del Mondiale su Twitter, gli account ufficiali @Formula 1 e @F1, oltre alla pagina Facebook F1.

DIRETTA FORMULA 1: CHI SARÀ IL VINCITORE DEL GP USA 2023

Domenica sera in compagnia della diretta Formula 1, sperando di vivere belle emozioni oggi 22 ottobre sul circuito di Austin, dove si corre il Gran Premio degli Usa 2023, che è il diciottesimo appuntamento del Mondiale che a dire il vero ha già emesso da tempo entrambi i verdetti, incoronando Max Verstappen campione del Mondo per il terzo anno consecutivo fra i Piloti, mentre la Red Bull ha fatto il bis tra i Costruttori. Diciamo subito che la partenza della gara sul tracciato texano avrà luogo alle ore 21.00 italiane, cioè quando ad Austin saranno le 14.00 del pomeriggio, considerate le sette ore di fuso orario che separano l’Italia dal Texas. Questo è un elemento curioso della diretta Formula 1, infatti la partenza della gara sarà ben tre ore prima rispetto all’orario che ieri avevano avuto la Sprint, in ottica gara quindi per questo GP Usa 2022 le indicazioni della corsa breve di ieri non dovrebbero essere così significative.

Abbiamo già ricordato naturalmente che i verdetti sono già ufficiali, d’altronde la diretta Formula 1 già da mesi deve cercare spunti “alternativi” come ad esempio stavolta può essere la pole position di Charles Leclerc e quindi della Ferrari, in un 2023 completamente a senso unico che non aiuta ad attirare l’attenzione. Questo è un dettaglio di particolare rilevanza in un mercato strategico ma da sempre difficile per la Formula 1 come gli Stati Uniti: una bella differenza rispetto al 2021, quando di questi tempi si stava infiammando sempre più il duello tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, con la vittoria dell’olandese della Red Bull davanti all’inglese della Mercedes proprio ad Austin che ebbe naturalmente un peso importante nella lotta, che infine avrebbe premiato Verstappen al termine del drammatico (sportivamente parlando) Gran Premio di Abu Dhabi. L’olandese poi ha concesso il bis l’anno scorso, ma dobbiamo notare che pure nel 2022 Verstappen era arrivato in Texas già matematicamente certo della vittoria del Mondiale.

DIRETTA FORMULA 1: IL CIRCUITO DI AUSTIN

Diamo subito anche alcune importanti informazioni tecniche per seguire al meglio la diretta Formula 1. La gara di Austin per il Gran Premio degli Usa 2023 si svolgerà sulla distanza di 56 giri, ognuno dei quali misura 5.513 metri, per un totale di 308,405 km. Il Circuit of the Americas è sicuramente uno dei migliori della nuova generazione e anche fra i più amati dai piloti, divertiti dai rapidi cambi di andatura che il circuito richiede: sono infatti presenti ben 20 curve e solo due lunghi rettilinei che costringono a brusche frenate alla loro conclusione. La prima curva è tra le più interessanti di tutto il Mondiale di Formula 1: si trova infatti a circa 22 metri di altezza rispetto al rettilineo della griglia di partenza, dunque assisteremo a una sorta di partenza in salita. I due lunghi rettilinei sono i tratti sui quali si potrà utilizzare il Drs: il primo è compreso fra le curve 11 e 12, mentre il secondo è naturalmente quello del traguardo, per raggiungere il quale però i piloti dovranno affrontare nel mezzo un tratto piuttosto tortuoso, il più lento del circuito texano con numerose curve in rapida successione.

Dando qualche altra informazione tecnica sulla pista in vista della diretta Formula 1, la Brembo informa che il circuito di Austin è da considerarsi mediamente impegnativo per gli impianti frenanti (indice di difficoltà 3 in una scala da 1 a 5), con i piloti che utilizzano i freni solo in corrispondenza di undici delle 20 curve del tracciato. In ogni giro, i freni sono in funzione per meno di 17 secondi (curiosità, 20 secondi in meno della MotoGp qui ad Austin). Sono quattro le frenate considerate impegnative dai tecnici della Brembo: in particolare spiccano quelle alla curva 1 e alla curva 12, cioè al termine dei due rettilinei principali del Circuit of the Americas. Passando poi alle gomme, Pirelli porterà come l’anno scorso ad Austin le mescole intermedie tra le cinque disponibili, ovvero le C2 a fungere da dure, le C3 che svolgeranno il ruolo di medie e le C4 più morbide. Adesso però mettiamoci comodi, perché è arrivato il momento tanto atteso in cui sarà la pista ad emettere il suo verdetto inappellabile: la diretta Formula 1 della gara del Gran Premio degli Usa 2023 di Formula 1 sul circuito di Austin sta per cominciare…











